Obliba lázeňských pobytů u seniorů stoupá, lázeňství chytá druhý dech

Současnost lázeňství

Počínaje rokem 2012 zažívájí lázně obrození, a to zejména díky zvyšujícímu se zájmu seniorů o samoplátecké lázeňské pobyty. Celkový počet návštěvníků lázní se každoročně zvyšuje a právě tuzemští senioři v něm dle statistického úřadu zaujímají čím dále vyšší podíl. Například v roce 2017 tvořili již 53 % z celkového počtu 855 tisíc hostů. Z výše uvedeného je zřejmé, že seniorská klientela je pro lázně důležitá a snaží se na ni orientovat. V nabídce proto častěji naleznete speciální samoplátecké pobytové balíčky vytvořené s programem přizpůsobeným potřebám klientů 55+.

České lázně patří mezi špičku

Mezi nejznámější lázně patří zajisté města západočeského trojúhelníku, tedy Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně, neméně oblíbené jsou v dnešní době Poděbrady a Luhačovice. Každé z uvedených lázní se specializují na jiné léčebné indikace, nicméně pokud klienti jedou pouze za poznáním spojeným s regenerací, mohou si v Česku vybírat z desítek velkých i menších lázní. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že senioři vyžadují vyšší standard služeb, a proto nabízíme pouze kvalitní lázně a hotely. To vyvíjí tlak na lepší vybavenost a služby lázeňských zařízení. Díky tomu se lázně snaží předhánět v inovacích a vynakládají nemalé částky do rekonstrukcí pokojů, wellness center a zdokonalování všech služeb, které vedou ke spokojenosti hostů.

Kulturní vyžití je nedílnou součástí pobytu

Pro maximální vyžití a chuť klientů se vracet do stejných míst pořadají lázně a hoteliéři v průběhu celého roku společenské akce. Mezi velmi vyhledávané patří každoroční otevírání a ukončení lázeňské sezóny, dále jsou o víkendech a někde i přes týden pořádány hudební koncerty. Pro spoustu seniorů je zajisté atraktivní účastnit se besed, navštěvovat výstavy nebo divadelní představení. Nabídka je zkrátka široká a určitě je dobré plánovat dovolenou i s ohledem na doprovodný program v okolí. Kvůli převyšující poptávce nad nabídkou ubytovacích kapacit je dobré rezervovat pobyt alespoň tři měsíce předem a ani to někdy nestačí. Proto pokud plánujete dovolenou, neváhejte a vyberte si pobyt co nejdříve, abyste se na něj mohli začít těšit.