Objevte Východní Moravu a Trenčínský region ze sedla kola

Tohle česko-slovenské příhraničí nabízí stovky kilometrů cyklostezek, které vás zavedou k hradům, rozhlednám, do nádherných lázeňských měst, vinařských oblastí i míst, která teprve čekají až je objevíte.
Ať už plánujete pohodový rodinný výlet, víkend s přáteli nebo aktivní dovolenou plnou dlouhých tras, zdejší krajina vás nezklame. Čekají na vás čtyři hlavní cyklistické oblasti Východní Moravy a navazující slovenské trasy, které propojují to nejlepší z obou regionů.
Cyklostezka BEVLAVA - z Valašska až na Slovensko
Ve jméně ukrývá názvy řek, jejichž soutoky spojuje – Bečvu, Vláru a Váh. Více než šedesát kilometrů dlouhá trasa vede ze Vsetína až do Trenčína a zavede vás do krajiny hlubokých lesů, horských luk, sadů a pastvin.
Díky mírnému profilu je ideální volbou pro rodiny s dětmi i rekreační cyklisty. Většina trasy vede příjemným stínem a nabízí řadu zastávek, které stojí za návštěvu.
Cestou můžete objevit například Trezor přírody a mechanický betlém v Horní Lidči, Čertovy a Pulčínské skály, Envicentrum a rozhlednu ve Vysokém Poli, historické Valašské Klobouky nebo zříceninu hradu Brumov. Na slovenské straně vás pak okouzlí historické centrum Trenčína s dominantním Trenčínským hradem. V sezoně navíc můžete využít cyklobus, který vás i vaše kola pohodlně dopraví k dalším zajímavým místům.
Baťův kanál - Slovácko z úplně jiné perspektivy
Více než osmdesát kilometrů dlouhá cyklostezka podél Baťova kanálu vede od Kroměříže přes Uherské Hradiště a Hodonín až ke slovenské Skalici. Rovinatý profil a kvalitní povrch z ní činí ideální trasu pro rodiny i dálkové cyklisty.
Jedinečnost této stezky spočívá v možnosti propojit cyklistiku s plavbou po Baťově kanálu. Kola jsou vítána na lodích i v přístavištích, takže si trasu můžete naplánovat přesně podle svých představ.
Během cesty se vyplatí zastavit v historickém centru Uherského Hradiště, navštívit Galerii Joži Uprky, ochutnat vína v Mařaticích či Polešovicích nebo zavítat do skanzenu Rochus. Milovníci techniky ocení Letecké muzeum Kunovice a oblíbenou KOVOZOO ve Starém Městě. Za návštěvu stojí také Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Archeoskanzen Modrá nebo rozhledna Salaš.
Cyklostezka Bečva - Valašsko v celé své kráse
Jedna z nejznámějších moravských cyklostezek měří téměř 160 kilometrů a vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až k řece Moravě. Nabízí pohodlnou jízdu malebnou valašskou krajinou a propojuje desítky turistických cílů.
Na trase můžete navštívit Velké Karlovice, vykoupat se v jezeře Balaton v Novém Hrozenkově nebo vystoupat na rozhlednu Miloňová. Za zastávku rozhodně stojí Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Jurkovičova rozhledna, zámek a hvězdárna ve Vsetíně nebo zámek Kinských ve Valašském Meziříčí.
Neodjíždějte, aniž byste ochutnali místní frgály, halušky, kyselici nebo borůvkové knedlíky.
Chřiby na kole - tajemné pohoří plné historie
Chřiby patří k nejkrásnějším a zároveň méně objeveným cyklistickým oblastem Východní Moravy. Síť dvaceti tras vás provede krajinou hlubokých lesů i zajímavých míst.
Mezi největší lákadla patří rozhledna Brdo, zřícenina hradu Cimburk nebo unikátní barokní hřbitov ve Střílkách.
Na Kroměřížsku však cyklistické možnosti Chřiby nekončí. Vydejte se také do Hostýnských vrchů, které nabízejí nádherné hřebenové trasy a sportovní výzvy. Z Bystřice pod Hostýnem můžete zamířit na Svatý Hostýn, Tesák, Troják nebo na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů – Kelčský Javorník s působivou rozhlednou.
Pokračujte za hranice - Vážská cyklomagistrála
Pokud chcete své cyklistické dobrodružství prodloužit, vydejte se za hranice po Vážské cyklomagistrále. Více než sto kilometrů dlouhá stezka podél řeky Váh propojuje přírodní krásy, historické památky i moderní turistickou infrastrukturu.
Nenáročný profil ocení rodiny s dětmi i rekreační cyklisté. Cestou můžete navštívit hrad Beckov, lázně Nimnica, rekreační oblast Zelená voda nebo zříceninu Považského hradu. Významnou zastávkou je také Trenčín, který je pro rok 2026 Evropským hlavním městem kultury.
Region, do kterého se budete chtít vracet
Východní Morava a Trenčianský kraj představují jedinečné spojení aktivního odpočinku, přírodních krás, historie, gastronomie i autentických zážitků.
Nasedněte na kolo a vyrazte za zážitky bez hranic.
Více tipů na cyklovýlety, zajímavé trasy a turistické cíle najdete na webu www.trencinregion.sk a na webu Východní Moravy.
Projekt „Na kole Východní Moravou a Trenčínským krajem“, kód projektu FMP/KCR/02/002_CZ, je spolufinancovaný ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 80 % z celkových oprávněných výdajů.