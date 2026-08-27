Objevte La Farm Maletice – místo pro zážitky, svatby i firmy

Areál v Maleticích na Písecku propojuje gastronomii, farmu se zvířaty, zázemí pro svatby a firemní akce, rodinné oslavy i možnost ubytování přímo na místě. Jednotlivé části přitom nejsou oddělenými projekty. Naopak fungují jako jediný harmonický celek.
Gastronomie jako důležitá součást celého konceptu
Kuchyně má v celém konceptu La Farm zásadní roli. O gastronomii se stará tým Restaurant Chapelle, který propojuje poctivou českou kuchyni s moderním přístupem a inspirací ze současné gastronomie. Její kvality potvrzuje i ocenění Gault&Millau a zařazení do Michelin Guide.
Základem jsou kvalitní suroviny, sezónnost a důraz na poctivé kuchařské řemeslo. Využívají se lokální produkty, bylinky i maso pocházející přímo z Maletické farmy.
Stodola pro svatby i velké společenské akce
Výraznou dominantou La Farm je prostorná stodola určená pro svatby, večírky a další společenské události.
Prostor umožňuje pořádat svatební obřady i hostiny až pro dvě stovky hostů. Stodola je akusticky upravená a vybavená výraznými designovými lustry, které večer vytvářejí atmosféru výrazně odlišnou od klasického hotelového sálu.
Výhodou je také možnost uspořádat většinu svatebního dne na jednom místě. Obřad, hostina, večerní program, gastronomické zázemí i následné ubytování, to vše v rámci La Farm Maletice.
Tým La Farm staví především na individuální přípravě. Jednotlivé svatby se proto připravují podle představ konkrétního páru, od uspořádání prostoru a menu až po doprovodný program.
Firemní akce mimo klasický hotelový salonek
Stejný koncept využívají také firmy. La Farm nabízí zázemí pro porady, teambuilding, výroční setkání, večírky i několikadenní firemní pobyty.
Oproti běžným konferenčním prostorům je výhodou především různorodost areálu. Dopolední pracovní část může proběhnout v meetingovém zázemí, odpoledne může následovat workshop nebo aktivita na farmě a večer například grilování či společenský program ve stodole.
Program lze připravit individuálně podle velikosti skupiny a zaměření akce. Součástí mohou být také gastronomické workshopy nebo aktivity spojené s životem na farmě.
Nejen velké svatby a firemní večírky
La Farm není určena pouze pro velké události. Areál je možné využít také pro narozeniny, výročí, křtiny, rodinná setkání nebo menší soukromé oslavy.
I u těchto akcí zůstává princip stejný – individuální příprava prostoru i programu a gastronomie zajišťovaná stejným týmem jako při velkých akcích.
Výhodou je, že můžete podle rozsahu události využít více částí areálu a v případě potřeby zůstat přes noc.
Ubytování přímo v areálu
Důležitou součástí La Farm je také možnost zůstat přímo na místě. V současnosti je dokončeno pět moderních apartmánů, které mohou využívat hosté svateb, firemních akcí, oslav i návštěvníci, kteří chtějí v Maleticích strávit více než jeden den.
Současných pět apartmánů je přitom teprve prvním krokem. Ve druhé fázi se ubytovací kapacita rozšíří až na 24 apartmánů, které budou připravené na jaře 2027.
La Farm tak postupně získá kompletní zázemí i pro větší svatby, několikadenní firemní pobyty, skupinové akce nebo víkendové pobyty v jižních Čechách.
Objevte La Farm Maletice
Ať už je vaším cílem dobré jídlo, víkendový pobyt nebo hledáte místo pro svou akci, La Farm Maletice nabízí vše na jednom místě – v srdci jižních Čech a dobře dostupná z celé republiky.
Více informací, nabídku akcí a možnost domluvit si prohlídku areálu najdete na www.lafarmmaletice.cz.
Instagram: @lafarmmaletice
Facebook: La Farm Maletice