Neomezená data na dovolené mimo EU? Přibalte si roamingový balíček

Jenže mimo evropskou roamingovou zónu neplatí stejné podmínky jako doma. Mnoho lidí proto mobilní data raději vypne a během dovolené spoléhá na veřejné, často nezabezpečené Wi-Fi. Přitom to jde jednodušeji.
Co zkontrolovat před odjezdem
Stejně jako si hlídáte platnost pasu nebo sjednáváte cestovní pojištění, věnujte pár minut i telefonu. Ověřte si podmínky roamingu v cílové zemi i ve svém tarifu. A pokud chcete v zahraničí využívat internet, povolte datový roaming. Pro cesty mimo EU se pak rozhodně vyplatí aktivovat roamingový balíček, který vám dá jistotu neustálého připojení na klasické dovolené v Turecku či Egyptě nebo při přejezdu Švýcarska – lidé často ani netuší, že nepatří do evropské roamingové zóny.
Jak zůstat online celou dovolenou
Pro cesty mimo EU nabízí O2 od letošního léta neomezené roamingové balíčky Data Pas. Nejprve využíváte data v plné rychlosti. Po jejich vyčerpání se automaticky aktivuje Datová pojistka se sníženou rychlostí, takže zůstanete online až do konce platnosti balíčku.
Plná rychlost umožní využívání sociálních sítí, videohovory i streamování. Datová pojistka pak pohodlně pokryje navigaci, zprávy přes chatovací aplikace, rezervace nebo mobilní bankovnictví. Nemusíte hledat nezabezpečené Wi-Fi ani pořizovat místní SIM kartu nebo cestovatelskou eSIM. Data Pas funguje na vašem běžném čísle a vše je v češtině.
Balíček podle délky pobytu
Na výběr jsou tři varianty. Stačí si vybrat balíček podle délky vašeho pobytu: Data Pas na 3 dny za 199 korun s 1 GB dat, na 14 dní za 399 korun s 5 GB a na 30 dní za 499 korun s 10 GB. Součástí všech je Datová pojistka, která vás nenechá na cestách bez připojení.
Balíčky fungují v 96 zemích, například v Egyptě, Turecku, Tunisku, USA, Mexiku, Albánii, Švýcarsku nebo v zemích Karibiku.
Aktivace na pár kliknutí
Data Pas zapnete před cestou i kdykoliv během pobytu v aplikaci Moje O2 nebo zdarma přes uvítací SMS po příjezdu. S jedním balíčkem navíc můžete procestovat více zemí.