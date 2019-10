Nenechte si ujít vánoční slavnost Kuchlbauer’s Turmweihnacht 2019

Dne 27. listopadu otvírá opět své brány vánoční slavnost Kuchlbauer´s Turmweihnacht a zve návštěvníky, aby si v působivé atmosféře užili „čas ticha - staade Zeit“. Na hosty čeká směsice trhovců, uměleckých řemeslníků a kulinářských pochoutek. To vše v jedinečných kulisách.

Jedná se o prostor s rozlohou téměř 7 tisíc metrů čtverečních. Areál pivovaru včetně věže Kuchlbauer a Domu umění Abensberg se promění ve fascinující moře světel, které zajistí krásnou kulisu tohoto speciálního vánočního trhu. O krásné nasvícení se postará dohromady 340 tisíc LED světel.

Věž Kuchlbauer – ein Hundertwasser Architekturprojekt, geplant und bearbeitet von Architekt Peter Pelikan©Gruener Janura AG, Glarus, Schweiz ©Foto: Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co KG

Pořídit zde můžete originální vánoční dekorace i krásné dárky

Na 90 prodejců nabízí bohatý výběr ručně vyrobeného zboží a dekoračních předmětů: Od ručně vázaných košťat přes keramiku, výrobky ze dřeva a ozdoby až po mýdla a dekorace.

Ve vánočně vyzdobené podzemní garáži vystavují svá díla umělečtí řemeslníci. Díky tomu je možná příjemná vánoční procházka i při zimních teplotách. Teplo v chladných dnech zajistí také ohniště nacházející se na mnoha místech a vyhřívané romantické dřevěné domečky na vánočních trzích.

Děti mohou poslat dopis Ježíškovi a potěšit se zvířátky

Také pro nejmenší návštěvníky trhů se zde najdou vedle pravidelných návštěv Mikuláše různá lákadla. Kromě toho bude na věži pivovaru Kuchlbauer poprvé umístěna poštovní schránka na vánoční přání pro Ježíška. Děti se mohou těšit také na zvířátka. V Domu umění se mohou těšit na dvě alpaky, které budou pro návštěvníky příjemným zpestřením.

Vyrazte na trhy s celou rodinou © Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co KG

Skvělé jídlo i pití

Co se týče kulinářských specialit, má vánoční slavnost Kuchlbauer’s Turmweihnacht samozřejmě co nabídnout: Ať už pikantní speciality, jako je pečená šunka a zvěřina, nebo sladké pamlsky jako perníky, palačinky a sladké knedlíky – to vše jistě zkrátí čekání na Ježíška tím pravděpodobně nejpříjemnějším způsobem. V útulných tradičních obydlích jako například „Mikulášům dům“ či „Dům Engerl“ na vás budou čekat také různé druhy svařeného vína, punč či čerstvé pšeničné pivo z místního pivovaru.

Jak se na vánoční slavnost Kuchlbauer’s Turmweihnacht 2019 dostat?

Vstup je na vánoční slavnost Kuchlbauer’s Turmweihnacht zdarma, což však platí pouze pro tuto slavnost, nikoliv v pivovaru Kuchlbauer či v Domu umění v Abensbergu. Možnost parkovat máte u Gillamooswiese (ulice Münchener Str. 23). Odtamtud se dostanete k vánočnímu trhu zhruba za deset minut pěší chůze.

Na vánočním trhu © Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co KG