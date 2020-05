Nenašli jste po příletu svůj kufr? Ztracená zavazadla řešte okamžitě

„Jakmile po přistání zjistíte, že vaše zavazadlo nedorazilo, vyhledejte přepážku pro reklamaci zavazadel. Pokud na letišti není, vyhledejte zástupce letecké společnosti, se kterou jste letěli. Letecký dopravce je za vzniklou škodu odpovědný a musí vám ji nahradit, což je zaneseno v Montrealské úmluvě platné v podstatě po celém světě,“ vysvětluje Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Jak na to?

Na přepážce vyplňte dokument označovaný jako PIR (Property Irregularity Report). Aby byly vaše šance na nalezení zavazadla co největší, měli byste u sebe mít číslo rezervace (najdete ho na letence), zavazadlový lístek, popis zavazadla, adresu a telefonní číslo, na kterém budete k zastižení, a bankovní spojení. Po obdržení písemného potvrzení a referenčního čísla reklamace budete moci sledovat online, co se s vaším zavazadlem zrovna děje.

Většina leteckých společností i letišť má pro případy ztráty zavazadel připravenou takzvanou sadu na přenocování. Automaticky ji většinou ale nenabízejí, takže se nebojte ozvat. To platí i o úhradě výdajů souvisejících se zpožděním nebo ztrátou zavazadla. „Informujte se u přepážky i v reklamačním řádu dané letecké společnosti, co všechno a do jaké výše vám bude ochotná uhradit. Většinou vám potom zpětně proplatí přinesené účtenky. S trochou štěstí někdy můžete rovnou dostat i hotovost nebo poukaz na nákup v místním obchodě,“ radí Trejbal.

Ztracená zavazadla se obvykle navrátí majiteli do 48 hodin

Nejčastější příčinou ztracených zavazadel je stržení či poškození zavazadlového štítku, bez kterého není možné zjistit, kam má být doručeno. „Letecké společnosti jsou v takovém případě schopny nasměrovat ztracené zavazadlo teprve až na základě popisu cestujících. Většina zavazadel se ke svým majitelům proto vrací do 48 hodin,“ uklidňuje Trejbal a dodává: „V krajní situaci, kdy se vaše ztracená zavazadla nepodaří do 21 dnů najít a jsou prohlášena za ztracené, můžete až do dvou let zažádat o odškodnění. V současnosti je maximální výše odškodnění na jedno zavazadlo 1445 EUR, což je zhruba 36 000 Kč.“

O společnosti ASIANA a portálu Letuška.cz

Společnost ASIANA byla založena v roce 1993. Její portál Letuška.cz byl spuštěn v roce 2001 jako první online prodejce letenek v České republice a střední a východní Evropě. Letuška.cz se stala prvním úspěšným start-up ve svém oboru v ČR, naučila Čechy nakupovat letenky přes internet. ASIANA patří rovněž mezi nejvýznamnější poskytovatele cestovních služeb pro korporátní klienty. Divize Eurpea.Travel se věnuje oblasti MICE. Organizuje eventy, konference, teambuildingové aktivity pro tuzemské firmy, nadnárodní korporace i zahraniční subjekty. Jazykové pobyty a studium v zahraničí ASIANA nabízí prostřednictvím portálu Study.cz.

Více informací najdete na www.letuska.cz.