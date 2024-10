Nejprogresivnější horské středisko v Česku odhaluje novinky na zimu

Horský resort Dolní Morava již tradičně vstupuje do nové sezony s novými projekty. Masivní investice do zasněžování v minulých letech letos doplňují další zajímavé novinky. A to nově otevřené moderní horské apartmány i dvě ambiciózně zrekonstruované restaurace přímo na dojezdu hlavních sjezdovek.