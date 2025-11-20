Nejlepší adventní atmosféru nabízí Budějovicko

Největší pozornost se každoročně upírá na Českobudějovický advent na náměstí s trhy a řadou doprovodných aktivit. Ani letos nejsou Budějovice ochuzeny, adventní městečko otevřelo svoje brány 18. listopadu. V provozu jsou populární punčové stánky s více než 60 druhy tohoto oblíbeného nápoje, řemeslná ulička, stánky s jídlem a další atrakce. Od 22. listopadu startuje provoz unikátního kluziště kolem Samsonovy kašny s půjčovnou bruslí a od 25. listopadu také doprovodný program v podobě živých hudebních vystoupení na podiu. Na něm se objeví hvězdná jména jako Bára Basiková, Leona Machálková nebo Renata Drössler. Vánoční strom na náměstí se letos rozsvítí v sobotu 29. listopadu a všichni už netrpělivě čekají, zda bude opět aspirovat na nejkrásnější strom v České republice, jako už mnohokrát za poslední roky. Českobudějovický advent po Štědrém dni pokračuje bez řemeslné a dárkové uličky až do 6. ledna 2026.
Hluboká láká na adventní program, zámek i Nasvícenou Zoo
Sousední Hluboká nad Vltavou láká na adventní program pod společným názvem Andělská Hluboká. Již 28. listopadu rozsvítí tisíce světýlek Jihočeská zoologická zahrada. Tradiční akce Vánočně nasvícená ZOO Hluboká láká na prohlídky po setmění, kdy mohou návštěvníci obdivovat nejen světelnou výzdobu a svítící modely zvířat, ale také skutečná zvířata a jejich noční chování. V neděli 30. listopadu se rozsvítí vánoční strom v centru Hluboké a následující tři adventní soboty čeká hosty program na náměstí a v okolí. Speciální adventní prohlídky si připravili také na Zámku Hluboká. 13. a 14. prosince čeká hosty mimo jiné také návštěva zámecké kuchyně s ochutnávkou kaštanů pečených v zámecké troubě a horkého moštu. Od 4. listopadu do 21. prosince vždy od úterý do neděle je na zámku otevřena Zimní prohlídková trasa. Zámek Hluboká patří mezi několik málo otevřených celoročně.
Trhy a jarmarky
Adventní trhy jsou neodmyslitelnou součástí vánočního období. V Českých Budějovicích se kromě náměstí konají také na radničním dvorku v termínu 8.-13. prosince, nebo 14. prosince na Piaristickém náměstí, v Panské a Hroznové ulici. Vánoční design market pod názvem Vánočník pořádá 23. listopadu kulturní centrum Výměník1 a 17. prosince mohou lidé vyrazit na trh před Biografem Kotva. Na Hluboké se trhy konají v rámci adventních sobot, ale už v neděli 23. listopadu se můžete vánočně naladit na Tradičním adventním trhu v Knížecím dvoře. Vánoční trhy se konají také v okolí Týna nad Vltavou. Mikulášský jarmark v Neznašově proběhne 29. 11., Vánoční trhy v Kolodějích nad Lužnicí pak 6. prosince. Přímo v Týně se konají trhy 30. listopadu v rámci Rozsvícení vánočního stromu a to od 16 do 19 hodin přímo na náměstí a pak během první a třetí adventní neděle.
Do Týna vtrhnou čerti, Jihočeské muzeum spoutá krajka
Pekelnou sobotu v Týně nad Vltavou nachystali na 22. listopadu. od 14 do 19 hodin se na náměstí uskuteční Pekelný trh plný dobrot a rukodělných výrobků. Hlavním bodem programu bude v 18:00 Krampus show, při které se návštěvníci setkají s pekelnými bytostmi a zažijí jedinečnou podívanou plnou adrenalinu.
Zámeček Vysoký Hrádek u JE Temelín se stane dějištěm akce Mikuláš na zámečku 6. prosince od 14 hodin. Rodiny s dětmi čeká vánoční stezka v zámeckém parku, pekelné disko, opékání špekáčků a také mikulášská nadílka v 15:30 a v 17 hodin.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nachystalo od 28. 11. do 4. 1. vánoční výstavu představující paličkovanou krajku, jako jedinečné řemeslo. Výstavu bude doprovázet adventní program od 29. listopadu do 20. prosince s ukázkami lidových řemesel či workshopem výroby adventních věnců.
V Jihočeském divadle si adventní období užijí hlavně děti. Malé divadlo uvádí 29. listopadu loutkovou koledu Mikulášská o tom, že žádní čerti ani andělé z nebe jen tak nepadají. Představení je na programu až do konce roku. Druhý titul s vánoční tématikou uvede Malé divadlo již 25. listopadu pod názvem Ježíšek Superstar. Veleúspěšný Ježíškův heavy-mejdan v doprovodu Jesus Christ Superbandu se vrací na českobudějovickou scénu a slibuje vánoční večírek, na kterém se voda mění ve víno, chodí se po vodě, a chodí se po vodě proměněné ve víno! Pozor, pouze omezený počet repríz do 20. prosince.
Výhody s kartou hosta BuďKarta
Také během adventního období mohou hosté Turistické oblasti Budějovicko využít výhody karty hosta BuďKarta. Benefitů je možné využít při ubytování na 2 a více nocí u zapojených ubytovatelů na Budějovicku. Mezi benefity je například vstup zdarma na adventní prohlídky Černé věže, odkud je krásný výhled na vánoční trhy na náměstí. Informace a registrace na www.budejovickakarta.cz.
Detailní informace k Adventnímu dění v Turistické oblasti Budějovicko najdete na Odkaz