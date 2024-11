Nejkrásnější strom a kruhové kluziště na Českobudějovickém adventu

Českobudějovický advent na náměstí Přemysla Otakara II. je vyhlášený svou kouzelnou atmosférou a vánoční městečko plné dobrého jídla a pití a také tradičních výrobků je oblíbeným cílem nejen obyvatel města, ale také návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Od poloviny listopadu až do 6. ledna zde probíhá každodenní kulturní program plný hudebních vystoupení a zábavy. Kolem barokní Samsonovy kašny je ledové kluziště s půjčovnou bruslí, nechybí zde dřevěná zvonice se zvonem přání a vyřezávaný betlém či vyhlídkové kolo. Britský deník The Times zařadil v loňském roce Českobudějovický advent mezi deset nejkrásnějších adventních trhů v Evropě.

Bohatý program

Vánoční strom je také velkým lákadlem. Ne náhodou se ten českobudějovický stal pětinásobným vítězem ankety o nejkrásnější vánoční strom v České republice. Jeho rozsvícení letos proběhne v sobotu 30. listopadu. Každoročně je tato událost jedním z nejnavštěvovanějších bodů programu, který přinese mimo jiné i řadu uměleckých vystoupení, včetně známých jmen jako Petra Černocká, Ilona Czáková, nebo držitelka Porty 2023 Marie Tylšarová. Mezi návštěvnicky oblíbené akce patří také Přílet anděla, který se pravidelně koná již od roku 2000. Živý anděl se na náměstí Přemysla Otakara II. snese z Černé věže již tradičně ve čtvrtek 5. prosince. Následovat bude spektakulární show i videomaping.

Horký punč a ledové kluziště

Dostaveníčko u nespočtu stánků s punčem se stalo zvykem místních obyvatel, kteří pak vedou diskuse o tom, který z horkých nápojů je ten nejlepší. Prodejci jídla i tradičních výrobků jsou pečlivě vybíráni podle sortimentu tak, aby měli hosté na výběr z lokálních jihočeských produktů. Největší koncentraci rukodělných produktů najdou návštěvníci v Řemeslné uličce, kde nechybí také tvořivé dílny pro rodiče s dětmi. Jedním z největších lákadel a unikátem je ledové kluziště, které obklopuje barokní Samsonovu kašnu uprostřed náměstí. Zážitek z bruslení kolem této dominanty města si užijí i ti, kteří přijdou bez bruslí. Přímo u kluziště je v provozu dobře vybavená půjčovna. Ledové kluziště, stejně jako kulturní program adventního trhu, je pro hosty zcela zdarma.

Plavby do Betléma i nasvícená Zoo Hluboká

Tématické vánoční akce probíhají také na dvorku radniční budovy nebo na nedalekém Piaristickém náměstí a v přilehlé Panské a Hroznové ulici. Adventní trhy však mohou zájemci navštívit i mimo krajské město. V nedaleké Hluboké nad Vltavou a v Týně nad Vltavou každoročně probíhá několik akcí s komornější atmosférou v kulisách historického malého města.

Kdo chce vyrazit za opravdu nevšedním zážitkem, neměl by si nechat ujít tématické plavby lodí Sv. Rozálie centrem města po Malši a Vltavě. Během „plavby do Betléma“ se na březích řeky odehraje biblický divadelní příběh, který budou účastníci plavby sledovat z paluby lodi během jednotlivých zastavení. Další podívanou během vánočního období přináší akce Vánočně nasvícená Zoo Hluboká. Od 4. prosince do 5. ledna se celý areál zoologické zahrady rozsvítí tisíci světýlek a světelnými modely zvířat. Navíc je zde možné pozorovat zvířata reálná a jejich chování po setmění.

Informace o Českobudějovickém adventu naleznete na webu www.ceskobudejovickyadvent.cz a tipy na další aktivity na Budějovicku pak na www.jiznicechy.cz