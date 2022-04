Na trh přichází nová horská kola od tradiční české značky Amulet

V loňském roce převzal Amulet nový majitel – firma SNOW-HOW, kterou 100% vlastní Tomáš Sgalitzer. Chce navázat na tradici značky a dále ji rozvíjet a investovat do ní. Přizval do svého týmu bývalé cyklistické závodníky a na sezónu 2022 připravili první kolekci elektrokol pro dospělé.

Cyklistika v Česku zažívá nebývalý boom

Amulet vstoupil s novým investorem do nové etapy. Širokou nabídku dětských kol rozhodně neopustí. Bude je dále rozvíjet a stavět na zkušenostech z této oblasti. Cyklistika v České republice zažívá i vlivem epidemie covid-19 nebývalý rozmach. Tomuto individuálnímu, respektive rodinnému sportu se začalo věnovat mnohem více lidí. Značka Amulet jim chce poskytnout opravdu kvalitní kola za dostupnou cenu ve specializovaných prodejnách po celé České i Slovenské republice. Stačí na ně nasednout a jet. A užít si radost z pohybu.

První horská elektrokola Amulet míří právě teď do cykloprodejen

Někteří si vzpomenou, že Amulet vyráběl i kola pro dospělé. Bylo to ale malé množství. To se nyní mění. Nový majitel rozšiřuje portfolio, aby si zákazník mohl vybrat z pestré nabídky. Novinkou letošního roku jsou Amulet horská elektrokola s dlouhým dojezdem a kvalitním motorem. Záleží sice na stylu jízdy a na terénu, ale s tímto elektrokolem v pohodě ujedete 130 km. Spolehlivost zaručuje moderní motor od jednoho z největších světových výrobců – firmy Bafang. Nejmodernější model motoru M410, který je na světě aktuálně dostupný, je součástí elektrokol Amulet. Punc kvality dodávají dvacetiampérové bateriové články od Samsungu. Když k tomu přičtete sportovní geometrii v kombinaci s moderním designem, máte před sebou moderní horské elektrokolo vhodné do terénu pro aktivní sportovce. Letošní sezóna nabízí pět modelů ve dvou barevných provedeních.

Česká značka kol Amulet se postupně rozjede do světa

Na vývoji kol pracují bývalí cyklističtí závodníci. Tomáš Sgalitzer je přesvědčený, že dobrá značka musí umět nabídnout kola pro všechny věkové kategorie. Jeho týmy pracují na rozvoji dětských i dospělých kol, přenášejí moderní cyklistické trendy do výroby a vše také testují. Do několika let nabídne Amulet také dětská horská elektrokola. Z českého a slovenského trhu se rozjede Amulet i do dalších evropských a světových trhů. Cyklistika je moderní sport pro každého. Ostatně víc lidí má doma v garáží spíše kolo než hokejku. Kola Amulet jsou stavěna pro aktivní sportovce, využijí je i rekreační sportovci. Právě díky sportovní geometrii je na nich jízda pohodlná a příjemná. A kdo ví? Třeba se z příležitostných cyklistů díky kolům

Amulet stanou aktivní sportovci. Zde najdete přehled cykloprodejen, kde novou kolekci horských elektrokol Amulet pořídíte.