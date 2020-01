Na lyže na německou stranu Krušných hor

Rady na cestu Do Oberwiesenthalu se dostanete z Prahy už za dvě hodiny, přičemž pojedete přes Slaný, Louny a Chomutov.

Za skipas na Fichtelbergu zaplatíte 28 eur na 1 den, děti od 7 do 16 let pak 23 eur.

V hotelu Elldus nabízejí speciální balíčky. Například za 6 nocí zaplatí osoba 299 eur a má v ceně polopenzi, dvakrát vstup do wellness.

V Sasku najdete spoustu dalších certifikovaných hotelů vhodných pro rodiny s dětmi, kde mohou trávit volný čas a podnikat výlety do okolí.