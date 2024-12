Na Dolní Moravě zahájili sezonu. Resort přináší spoustu novinek

Celodenní lyžování již od 690 Kč

V Horském resortu Dolní Morava nově zavádí systém online flexibilních cen skipasů. To znamená, že čím dříve si svůj skipas koupíte, tím výhodněji lyžujete. Stejně jako u letenek nebo first-moment nabídek se nákup v předstihu výrazně vyplatí, protože se dostáváte na nejnižší možné ceny. Celodenní skipas online pro dospělého lze pořídit již od 690 Kč. Lyžaři mohou včasným nákupem skipasu díky flexibilním cenám ušetřit v řádech stovek korun oproti nákupu na místě.

Na Dolní Moravě zavádí online flexi ceny skipasů. Čím dříve skipas koupíte, tím levněji lyžujete.

Nejdelší sjezdovka i vyhlášené zábavné tratě

Dolní Morava se pyšní nejdelší sjezdovkou v Česku s délkou 3,7 kilometrů na jedno rozjetí. Ale to zdaleka není vše. Rodinný resort s 10 kilometry sjezdovek všech úrovní dopřeje lyžařský požitek všem členům rodiny. Navíc tu během zimy vybudují ohromnou snow fun zónu s terénními vlnami, tunely, klopenkami a skoky. A každoročně tu také vyroste crossová trať monumentálních rozměrů, která je mimo závody otevřená také pro veřejnost.

Na nejdelší sjezdovce v Česku vás čeká jízda v délce 3,7 km na jedno rozjetí.

Děti do 6 let lyžují na Dolní Moravě zdarma

Děti si tu zalyžují za velmi výhodných podmínek. Nejmenší děti do 6 let lyžují zcela zdarma. A snížené dětské ceny skipasů platí až do 15 let věku. Dětský skipas online koupíte již od 485 Kč. Navíc tu objevíte skvěle vybavený Mamutíkův skipark se slalomovými a interaktivními prvky a také profesionální lyžařskou školu, ve které se budou instruktoři vašim dětem věnovat již od 3 let. Na dojezdu páteřní sjezdovky se v lednu také otevře dětská herna, kde vám děti také pohlídají.

Děti do 6 let lyžují zdarma a zvýhodněné dětské skipasy platí až do 15 let.

Nové horské apartmány se skipasem za super cenu

Ještě voní novotou. A vy se tak v nich můžete ubytovat mezi prvními. Navíc ušetříte stovky korun za skipas. Všichni ubytování hosté ve Vista Apartments mají skipasy se slevou 30 %. V rodinném apartmánu s velkorysou kuchyní, obývacím pokojem a balkonem s výhledy na okolní zasněžené vrcholky vás jednoznačně nadchnou. Jsou umístěné přímo u sjezdovek a velmi sympaticky kombinují soukromí i dostupnost všech služeb resortu, ať už jde o restaurace nebo lyžařskou školu. Navíc jsou zcela bezobslužné, tedy celý proces rezervace i ubytování probíhá bezkontaktně a online.

Na Dolní Moravě se ubytujete v nových horských apartmánech přímo u sjezdovky.

Svěží novinky na gastro mapě resortu

Právě v těchto dnech se po velmi vydařené rekonstrukci otevřela restaurace s lobby barem ve Wellness hotelu Vista. Velmi útulný a moderní interiér s krbem vám jednoduše navodí ten správný pocit pohody na horách. Během lyžařské sezony se otevře také restaurace Marcelka přímo na dojezdu páteřní sjezdovky u nástupu na lanovku. Velmi vkusná horská restaurace s otevřenou kuchyní, jejíž součástí bude také pekárna s nabídkou čerstvého pečiva a kávy, by měla otevřít v lednu 2025.

Letos se objeví na gastro mapě resortu i dvě zbrusu nové restaurace přímo u nástupu na lanovku.

Nejlepší ceny skipasů i ubytování přímo u sjezdovek najdete na www.dolnimorava.cz