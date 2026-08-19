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Moře je za námi. Nejlepší část cyklistické sezony teprve začíná

Komerční sdělení

Komerční sdělení

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Léto u moře je za námi, ale ta nejpříjemnější část cyklistické sezony teprve začíná. Září a říjen nabízejí to, co červenec nikdy nedá — snesitelné teploty, poloprázdné stezky a barvy, kvůli kterým stojí za to vstát dřív. Letos navíc 28. září vychází na pondělí, takže se rýsuje prodloužený víkend jako stvořený na tři etapy. Zbývá jediné: Vybrat, vyzkoušet a jet.

Proč společné výlety krachují na jednom kopci

Ten kopec zná každý pár. Jeden nahoře čeká, druhý dojíždí a omlouvá se. Po pár takových výletech vznikne nevyslovená dohoda, že se příště pojede radši každý sám — a společné víkendy se scvrknou na kávu v cíli.

Přitom rozdíl bývá menší, než se zdá. Na pětiprocentním stoupání rychlostí patnáct kilometrů v hodině potřebuje jezdec i s kolem o hmotnosti pětaosmdesáti kilo zhruba 215 wattů trvalého výkonu. Kdo jezdí pravidelně, ten je hodinu udrží. Kdo se na kolo dostane dvakrát měsíčně, pohybuje se kolem 120 až 150 wattů. Rozdíl mezi partnery tak dělá typicky sto wattů — a přesně tolik dodá i ta nejjemnější asistence lehkého elektrokola.

„Zákazníci k nám nechodí pro motor, ale pro to, aby zase jezdili spolu. Devět z deseti párů, kterým prodáme jedno elektrokolo, přijde s tím, že přestali stíhat jeden druhému. Asistence ten rozdíl nesmaže — jen ho srovná tak, aby oba jeli podobně náročně.“

— Petr Dejl, M1 Sport, Trek Flagship Store Praha-Smíchov

Data to potvrzují. Schopnost udržet tempo s rodinou a přáteli uvádí jako hlavní důvod nákupu elektrokola 23 procent žen, ale jen 9 procent mužů. Pro cestování je ale podstatnější druhé číslo: majitelé elektrokol ujedou průměrně 9,4 kilometru na jednu jízdu, zatímco na klasickém kole je to 4,8 kilometru. Zdvojnásobený rádius v praxi znamená, že se z okruhu kolem přehrady stane celodenní výlet s obědem v jiném kraji.

Kam vyrazit na podzim ve dvou

Labská stezka z Litoměřic do Mělníka, 45 km. Rovinatá klasika na první společnou etapu, kde jde spíš o zastávky než o výkon — Terezín, vinice a chmelnice kolem Roudnice, odbočka na Říp, v cíli mělnický zámek nad soutokem.

Baťův kanál z Kroměříže do Hodonína, 80 km. Lehký terén podél Moravy a v druhé půlce navazující síť vinných sklípků. V době vinobraní má tenhle úsek svůj nejlepší týden v roce.

Velký okruh kolem Lipna, 82 km. Tady začíná asistence dávat smysl doopravdy: okruh je dlouhý, zvlněný a bez motoru ho zvládne jen trénovaná dvojice. S elektrokoly zbude energie i na Vítkův Hrádek s výhledem na Alpy.

Cyklostezka Ploučnice, 100 km. Nejmíň známá a možná nejhezčí — od úpatí Ještědu k ústí do Labe v Děčíně, přes Máchův kraj, Kokořínsko a České středohoří. V Děčíně navazuje na Labskou stezku, takže se dá natáhnout na tři dny s noclehy.

Jaké elektrokolo si na tyhle trasy vybrat

Českému trhu pořád vládnou horská elektrokola s podílem kolem 55 procent, treková mají třicet. Silniční a gravelová tvoří zatím jen pět procent prodejů — a rostou nejrychleji. Právě elektrický gravel je dnes pro společné výlety nejuniverzálnější volba: zvládne asfalt i polňačku a nevypadá jako moped. Lehká silniční elektrokola váží pod dvanáct kilo a laik na nich motor nepozná.

Rozhodovat by přitom neměl počet newtonmetrů, ale to, kde budete jezdit. Na Labskou stezku je horské elektrokolo se sedmadvaceti kily zbytečná zátěž. Na Lipno naopak trekové kolo nestačí.

Jak spočítat dojezd, aby vám baterie vydržela celou trasu

Ve watthodinách na kilometr, ne podle čísel z letáku. Reálná spotřeba se pohybuje od sedmi watthodin na kilometr v úsporném režimu na rovině po dvacet a víc v kopcích. Baterii o kapacitě 500 Wh tedy dělte deseti až dvaceti — vyjde 25 až 50 kilometrů.

A právě teď je zásadní jedna věc navíc: v chladu ubude dalších patnáct až pětadvacet procent kapacity. Trasa, která v červenci vyšla na jedno nabití, v listopadu vyjít nemusí — a navíc se stmívá o dvě hodiny dřív. Na vícedenní putování si proto vybírejte nocleh, kde se dá nabíjet.

Na co si dát pozor při převozu kol autem

V technickém průkazu auta najdete maximální svislé zatížení tažného zařízení, u menších vozů typicky padesát až pětasedmdesát kilogramů — a počítá se do něj i hmotnost samotného nosiče, tedy dalších patnáct až šestadvacet kilo. Dvě pětadvacetikilová elektrokola limit slabšího auta překročí dřív, než dotáhnete popruhy. Baterii a displej před cestou sundejte.

Je to zároveň nejlepší praktický argument pro lehčí kolo, jaký existuje: čtyři ušetřená kila na každém kole rozhodují o tom, jestli vůbec můžete legálně vyjet.

Kde elektrokolo koupit, aby vydrželo víc než jednu sezonu

U řady věcí to děláme automaticky — lyže si necháme seřídit v servisu, brýle vyměřit u optika. U elektrokola, které dnes stojí jako slušná ojetina a je technicky nejnáročnějším produktem v cyklistice, se na to ale někdy zapomíná.

Elektrokolo si totiž s prodejnou vytvoří dlouhodobý vztah: diagnostika pohonu, aktualizace firmwaru, kontrola kondice baterie, záruční řešení přes výrobce. To všechno se řeší roky po koupi. Vyplatí se proto hledat místo, kde jsou kola hlavním oborem, ne jednou z mnoha polic vedle úplně jiného sortimentu.

Dobrého prodejce poznáte podle drobností. Zeptá se, kam a s kým budete jezdit, dřív než na rozpočet — protože jinou geometrii chce Labská stezka a jinou Lipno. Nabídne testovací jízdu na dvou kategoriích, protože rozdíl mezi gravelem a trekovým kolem se slovy vysvětlit nedá. A má vlastní dílnu s mechanikem vyškoleným přímo na daný pohon.

„Nejlepší rada, kterou můžu dát, je nekupovat kolo podle tabulky. Půjčte si obě varianty na víkend, projeďte na nich trasu, kterou znáte, a teprve pak se rozhodněte. Protože kolo, které si člověk vyzkoušel, se skoro nikdy nevrací.“

— [Pavel Kunert, M1 Sport]

Časté otázky

Zvládne elektrokolo stokilometrovou etapu na jedno nabití? V úsporném režimu na rovinaté trase ano, u baterie od 600 Wh výš. Ve zvlněném terénu a v chladu počítejte spíš s polovinou.

Je elektrokolo vhodné i pro trénovaného cyklistu? Ano, a nejčastěji právě ve dvojici. Asistence v EU končí na 25 km/h, takže na rovině rozhoduje hmotnost, ne motor — proto trénovaní jezdci volí lehká silniční a gravelová elektrokola pod dvanáct kilo.

Vydrží baterie víc než pár sezon? U zavedených systémů se počítá se stovkami nabíjecích cyklů a náhradní baterie je běžně dostupná jako díl. To je hlavní rozdíl proti bezejmenným řešením, kde vadný akumulátor znamená odpis celého kola.

Kde si kola vyzkoušet: M1 Sport, Trek Flagship Store, Praha-Smíchov. Elektrokola Trek a Amflow napříč kategoriemi od silničních a gravelových po horská, testovací jízdy, půjčovna a vlastní servis.

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