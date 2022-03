Máte plavební průkaz? Poslední výzva k vyplutí

Státní plavební správa (SPS) informuje plaveckou veřejnost, že během několika měsíců nabude účinnosti novela zákona o vnitrozemské plavbě, která zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU). V této souvislosti SPS upozorňuje, že držitelé neplatných průkazů způsobilosti, kteří si je nevyměnili na základě zákona o vnitrozemské plavbě a vodního zákona, tak mohou učinit pouze do 30.6. 2022. Tedy do doby, než nabude účinnosti další připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě (její účinnost se předpokládá od 1. 7. 2022).

Na základě zákona č. 187/2014 Sb. od ledna 2015 probíhala v několika etapách výměna průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek. Konečný termín výměny průkazů podle této novely byl pro průkazy způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých stanoven na 31. 12. 2017, pro průkazy způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel na 31. 12. 2020. V současné době na základě ustanovení zákona č. 187/2014 Sb. platí, že pokud držitel průkazu nestihl průkaz v termínu vyměnit, stále ještě může tak dodatečně učinit a získat platný průkaz. Toto se však podle připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě změní. Ode dne nabytí její účinnosti nebude možné oprávnění doložit neplatným průkazem způsobilosti vůdce a člena posádky plavidla, to znamená průkazem vydaným do 31. 12. 2014. Týká se to oprávnění vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých včetně plaveckých služebních knížek i průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel, a to bez ohledu na to, zda mají na průkazu způsobilosti uvedeno datum platnosti nebo je na průkazu uvedena platnost bez omezení.

Důrazně proto doporučujeme zkontrolovat si datum vydání průkazu způsobilosti, a pokud je na průkazu datum vydání před 1. 1. 2015, průkaz urychleně vyměnit na některé z poboček Státní plavební správy. K takové výměně je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti (nejpozdější datum podání žádosti je den přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě, předpokládá se 30. 6. 2022) a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel starý průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek 100,- Kč.

Držitelů průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek vydaných po 31. 12. 2014 se toto upozornění netýká, jejich případnou dočasnou platnost upraví připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě.

Výše uvedené informace a jejich včasná aplikace, tj. výměna průkazů způsobilosti vydaných do 31. 12. 2014, umožní předejít složitým situacím, které mohou zkomplikovat výkon povolání vůdcům nebo členům posádky plavidel jiných než malých, a tím znemožnit držitelům neplatných průkazů výkon činnosti.

Mgr. Klára Němcová

Ředitelka Státní plavební správy