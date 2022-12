Madeira je Havají Evropy, v novém roce bude sázkou na jistotu

O Madeiře by se dalo mluvit jako o zimním hitu Čechů. Čísla odrážející prodeje v zimním období roku 2022 převyšují ty z roku 2019 o 200 procent. Jen v listopadu roku 2022 rostl zájem o letenky o více než 800 procent ve srovnání s rokem 2021.

Čeští turisté volí nejčastěji letenky s leteckou společností TAP Air Portugal, která nabízí jak výhodné odlety z Prahy, tak varianty z Vídně. Podle dat Pelikána létá na Madeiru s portugalskými aerolinkami více než 65 procent pasažérů. V současné chvíli je možné pořídit letenky z Prahy do Funchalu za cenu začínající na 3 890 Kč, a to v termínech od ledna až do října.

Nejlevnější alternativou jsou momentálně přímé lety z Norimberku s aerolinkami Ryanair, letenky lze rezervovat od necelých 2 000 Kč. Spojení bez přestupu nabízí rovněž dopravce Wizz Air, který létá z Vídně a nedalekých Katovic či Budapešti. Nabídku přímých letů na Madeiru uzavírá společnost Eurowings, jež na ostrov létá z Prahy od začátku zimního letového řádu.

Kromě atraktivních leteckých spojení přeje cestám také fakt, že Madeira zrušila stejně jako pevninské Portugalsko a Azorské ostrovy všechna vstupní omezení související s koronavirem.



Ostrov věčného jara

Ostrov květin nebo rovněž ostrov věčného jara jsou přezdívky, které o počasí na Madeiře ledacos napoví. Jedná se totiž o místo, kam se můžete vydat po celý rok, neboť vás vždy přivítá příjemné klima. Díky výhodné poloze v Atlantském oceánu a Golfskému proudu zde teplota ani v zimních měsících neklesá pod příjemných 18 stupňů. Se zimou se pojí jen větší množství srážek a vítr.

Pro léto je typické slunečné počasí. Hodnoty na teploměru se pohybují průměrně kolem 25 stupňů a vytváří tak ideální podmínky pro poznávání nádherné madeirské přírody. Na obloze se přes den mohou objevit i mraky – běžně je jedna část ostrova prosvícena slunečními paprsky a na druhé je přechodně oblačno.

Nekončící jaro potvrzuje také bujná vegetace a další označení ostrova – zelená perla Atlantiku. Třešničkou na dortu je už snad jen pseudonym Havaj Atlantiku. Pokud vás tedy zajímají úchvatné přírodní scenérie, nemusíte se hned přesunovat na vzdálené a výrazně dražší Havajské ostrovy, Madeira bude skvělým alternativním řešením.

Ostrov věčného jara

Turistika pro každého

Zde je třeba se ještě jednou vrátit k počasí, a to konkrétně k množství srážek. V severní části ostrova prší díky pasátům výrazně více než na jihu, proto místní vybudovali síť zavlažovacích kanálů, tzv. levád. Levády tak již stovky let přivádí vodu právě i do sušších míst a nabízí nepřeberné množství procházek, využívají se jako síť pěších a turistických cest. Ostrov je vodními kanály doslova protkán, takže se podél nich dostanete na běžně nepřístupná místa. Nejednou se vám naskytnou dechberoucí výhledy na ostrov. Některé úseky mohou být více exponované, ovšem obecně se jedná o nepříliš náročnou turistiku.

Pro horské nadšence toho má Madeira v zásobě také dost. Zřejmě nejznámějším trekem je přechod z vrcholu Pico Arriero na Pico Ruivo, během něhož se dostanete do 1862 m n. m. Za trochu odhodlání určitě stojí si ráno přivstat a vydat se tam na východ slunce. Nejenže uvidíte něco nádherného, ale cestou vám navíc nebude nikdo v patách. Pokud by vás túra lákala, mějte na paměti, že jde o pořádný výšlap a budete potřebovat vhodné vybavení.

Turistika pro každého

Koupání není hlavní atrakcí

Není to tak, že by na Madeiře nebyly pláže, ovšem oceán a mnohdy i přístup k vodě samotné může být poněkud divočejší. Jestli ale koupání zkrátka nechcete vynechat, namiřte si to na přilehlý ostrov Porto Santo. Najdete zde relativně teplou a průzračnou vodu. Další variantou jsou bazénky na pobřeží postavené přímo na moři.

Teplota oceánu přes rok zpravidla neklesá pod 15 stupňů, naopak se může vyšplhat až k 25 stupňům. Nejpříhodnějším obdobím pro vodní radovánky je srpen a září, to je voda nejteplejší.

Koupání není hlavní atrakcí

Ráj vinařů

Madeirské víno je vyhlášeným obchodním artiklem. Patří mezi oblíbené suvenýry a jeho ochutnávka skvěle zpestří program dovolené. Za jedinečnou chutí stojí způsob výroby, kdy se víno skladuje ve speciálních místnostech a nechává se zrát na slunci.

Kromě vína je třeba vyzkoušet také nápoj zvaný Poncha. Jde o čerstvou ovocnou šťávu smíchanou s místním třtinovým rumem nebo vodkou doslazenou medem.

Ráj vinařů

Odpočinek nebo výlet za delfíny?

Letenky lze aktuálně pořídit velice levně, nicméně i přes to mnohdy vyjdou nejvýhodněji pobytové balíčky obsahující zpáteční letenku a ubytování. Cena týdenní dovolené na Madeiře zahrnující letenku z Vídně, čtyřhvězdičkový hotel se snídaní a transfer z letiště na hotel a zpět začíná na sumě pohybující se kolem 10 000 Kč.

Pro milovníky přírodních dobrodružství je k dispozici dovolená na sedm nocí obohacená o výlet ekologickým katamaránem spojeným s pozorováním delfínů a velryb. Tu je možné pořídit od přibližně 14 000 Kč a kromě nezapomenutelného zážitku máte rovněž zajištěnou zpáteční letenku, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, snídani a transfer.