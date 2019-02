Lyžařské putování Gasteinem - lyžařský sen od začátku do konce

Každá z lyžařských oblastí má své vlastní kouzlo - tady zaručeně nehrozí nuda a ponorka už vůbec ne! Ale žádný strach, začíná se pohodlně na začátku údolí v Dorfgasteinu, v lyžařské oblasti Dorfgastein-Großarl. Pokračuje se přes Bad Hofgastein a Bad Gastein, které spojuje lyžařská oblast Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel. Poté následuje perfektní výškové finále v lyžařské oblasti Sportgastein na konci údolí.

Lehký rozběh na začátek

Úvod zajistí lyžařská oblast Dorfgastein-Großarl. Tady vyjedete kabinkou z nadmořské výšky 850 do 2 033 metrů. Vrcholový úsek lanovky na Fulseck zaveze lyžařské nadšence přímo doprostřed 70 km upravených sjezdovek, především lehkých až středně těžkých. A kdo má na nohou ještě dětské lyžařské boty, pro toho je určen Gasti Schneepark přímo u dolní stanice lanovky na Fulseck. Když se tady na kouzelném koberci, vleku a spoustě sněhu zdaří první pokusy na lyžích, projedou se budoucí lyžařské hvězdy nejprve slalomovými branami a pak už vyjedou nahoru na vrchol!

Nová lanovka, nové potěšení

Po tomto mírném úvodu do zimního dobrodružství se posuneme jen co by kamenem dohodil dál na jih podél říčky Gasteiner Ache. Tam leží Bad Hofgastein, propojený lyžařskou oblastí Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel s ještě jižněji ležícím Bad Gasteinem. Kde se spojí a spolupracují dvě obce, tam se toho děje hodně! Novinkou letošní zimy je lanovka na Schlossalm – nová lanovka na oběžném laně vás bez přestupování zaveze „non stop to the top“ až ke třem sjezdovkám Schlossalm, Kleine Scharte nebo Haitzingalm.

Obtížnost se zvyšuje

Zatímco o děti se dobře postará Gasti Schneepark lyžařského centra Angertal, pro dospělé lyžaře se u lanovky na Schlossalm opět zvýší stupeň obtížnosti. Na sjezdovce Hohe Scharte sever (na mapě sjezdovka H1 + H2 + H2a) zdolají sportovci 10,4 km a 1 440 metrů převýšení na jednom z nejdelších sjezdů do údolí v oblasti východních Alp. Komu by to nestačilo, může se inspirovat akcí Open Faces. Ta je kvalifikačním závodem okruhu Freeride World Tour ve Verbieru - něco jako finále Champions League freeridingu. Face je soutěžní svah - v případě Gasteinu svah Mauskarspitze. Na Mauskarspitze se sice musí vyšlápnout pěšky, ale freeridery pak očekává 500 metrů opravdového potěšení z jízdy, která rozzáří dokonce i obličeje profesionálů.

Výškové finále

Když už mluvíme o profesionálech - přistupme k výškovému finále ve výšce 2 650 metrů v Gasteinském údolí. Lyžařská oblast Sportgastein v Bad Gasteinu mezi příznivci freeridu dobře známá. Nejvýše položený lyžařský areál v celém sdružení Ski amadé, a tedy také v Gasteinu, je rájem pro hledače adrenalinového vzrušení a milovníky hlubokého sněhu mimo sjezdovky. V případě prašanu a firnu se doporučují tři lyžařské trasy Golden Powder, Golden Rush a Golden Ride. Zaručují zábavu v prašanu s převýšením 1 000 metrů. Mimo sjezdovky je ale nutná opatrnost. Bezpečnost zajistí pípáky a Freeride Info Base.

Relax po lyžování

Tak co, bylo už lyžování dost? Právě teď skóruje Gasteinské údolí dvojnásobně. Která jiná lyžařská oblast by s ním mohla držet krok co do léčivých štol a termální vody pro uvolnění unavených svalů lyžařů? Termální voda je třešničkou na dortu, která zimní dovolenou ještě více osladí. Zvlášť dobrý odpočinek v termální vodě nabízí Alpentherme Bad Hofgastein a Felsentherme v Bad Gasteinu. Svalové napětí se uvolní, svaly se zotaví a budou zase fit pro další den lyžování!

Úchvatné výhledy ze závratných výšek

Kdo hledá ještě více rozmanitosti, najde ji také v Gasteinu. Co takhle zimní túra k nejvyššímu visutému mostu Evropy na Stubnerkogelu v Bad Gasteinu? Z více než 140 metrů dlouhého mostu v nadmořské výšce 2 300 metrů přehlédnete horské hřebeny Vysokých Taur. Ještě dále dohlédnete z vyhlídkové plošiny Glocknerblick na Stubnerkogelu. Po krátké procházce od horní stanice lanovky na Stubnerkogel se zde, z vyhlídkové plošiny vypadající jako diamant, skýtá volný výhled až k 3 797 metrů vysokému Grossglockneru - nejvyšší hoře Rakouska.

Zimní zážitek mimo sjezdovky

Adrenalin mimo sjezdovky objeví odvážní návštěvníci při lezení po ledu. Mezi příznivci tohoto sportu je obzvlášť oblíbený vodopád v centru obce Bad Gastein. A kdo má sjezdovek dost, může stejně dobře sáňkovat, podnikat túry se sněžnicemi, na běžkách nebo si s celou rodinou zabruslit. Nebo co takhle projížďka Gasteinem na saních s koňským spřežením? Jednou z mnoha vrcholných akcí jsou také mezinárodní závody psích spřežení koncem února za účasti 300 huskyů a 90 musherů ze sedmi zemí.

Gastein prostě nabízí od počátku (údolí) až do konce skutečný lyžařský požitek a ještě něco navíc. Jedno údolí, tři obce, čtyři lyžařské oblasti, spousta akcí a léčivé termály: Vše, co musí lyžařská destinace mít, a k tomu ještě trochu víc.