Luxusní pobyt v jižních Čechách nebo vánoční kapr až ke dveřím?

V těsné blízkosti historického centra města, dominantního pivovaru Regent, na dohled od rybníka Svět, se v budovách, které sloužilyi k hospodářským účelům zámku, jehož první zmínky pocházejí z roku 1374, otevřela v roce 1992 restaurace s ikonickým názvem Šupina. Pro velký úspěch po pěti letech naproti Šupině přibyla také sesterská Šupinka a odstartovaly se tak rodinné podniky, které jsou v rukou rodiny Müllerových již přes 30 let.

Rok 2012 se stal rokem, kdy k restauracím přibylo také ubytování. Jednalo se o čtyři apartmány, které dostaly, stejně jako všechny nynější, svůj název dle regionálních „pokladů“, třeboňských rybníků. Prvními z apartmánů byly Láska, Víra, Naděje a Svět. Postupně přibyly v další fázi Dobrá vůle, Skutek, Potěšil, Překvapil a ikonický Rožmberk, který zákazníkům nabízí až 200m² užitné plochy, a je tak analogicky největší, stejně jako jeho jmenovec, jenž je největším rybníkem nejen v Čechách, ale dokonce i na světě.

V poslední fázi přibylo k 9 již zmíněným apartmánům dalších 7. Pod nově zrekonstruovanou červenou střechou a bílými dobovými komíny, v podkroví nad původní restaurací Šupina se od tohoto roku nacházejí Velebil, Ráček, Růže, Zlatuška, Slavíček nebo V Kolébce. V přízemí potom hostům dělá radost Peřinka splňující standarty apartmánu pro invalidy. . Rekonstrukce památkově chráněného domu byla pojata velice citlivě, a dominantu podkroví je bezpochyby replika historického krovu, který dokresluje zážitek z dobové architektury. Na chodbách i v apartmánech pak atmosféru útulnosti podtrhují vkusné doplňky v podobě obrazů zobrazujících lokální jihočeská zákoutí od malíře Josefa Miloty či akademického malíře Jana Řeřichy, nebo sochy umělkyně Mileny Andrle.

Vánoční ryba s doručením až ke dveřím!

Nechcete se o Vánocích stresovat, trávit hodiny ve frontách v zimním počasí a přitom si stále vychutnat tradičního štědrovečerního kapra s minimem práce? Máme pro vás jednoduché řešení!

Objednejte si naše čerstvé ryby nebo vybrané vánoční speciality pohodlně z domova a my vám je doručíme přímo až k vám domů – a to ještě den před Štědrým dnem. Užijte si klidný a pohodový Štědrý večer bez zbytečného shonu a nechte nás postarat se o to, aby váš vánoční stůl byl plný chutí, na které se budete těšit po celý rok.

Objednat můžete klidně hned a to zde.

Kapří hranolky doma?

Máte rádi kapří hranolky? Věděli jste, že právě v Šupině vznikl tento nezaměnitelný recept? Nyní máte jedinečnou příležitost si je objednat již namarinované a připravené k okamžitému smažení. Stačí je jen obalit v hladké mouce a užít si tuto lahodnou pochoutku přímo u vás doma – s minimem práce a maximem chuti!

Už jste objevili kouzlo Třeboně? Při vaší cestě po jižních Čechách si dopřejte nejen krásy tohoto malebného města, ale také vynikající lokální gastronomii a nezapomenutelný pobyt v pohodlí našeho ubytování. Těšíme se, až vás u nás přivítáme a postaráme se o váš nezapomenutelný zážitek!

