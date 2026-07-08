Léto ve Vysokých Tatrách - jedna dovolená, stovky zážitků

Zatímco ještě před pár lety byly letní dovolené synonymem moře a veder, dnes se stále více cestovatelů vydává opačným směrem - do hor. Světový trend „coolocation“, tedy dovolené v příjemnějším podnebí, nabírá na síle a Vysoké Tatry se stávají jednou z nejatraktivnějších destinací střední Evropy. Najdete zde vše, co činí léto nezapomenutelným – majestátní štíty, vysokohorské túry, lanovky, cyklostezky, kulturní akce, výjimečnou gastronomii i termální relax.
Každý den může vypadat jinak
Jednou z největších výhod Regionu Vysoké Tatry je jeho rozmanitost. Nemusíte si vybírat mezi turistikou, kolem wellness či rodinnými atrakcemi. Můžete mít všechno. Ráno se vyberete na turistickou stezku, odpoledne si vychutnáte oběd na terase s výhledem na Lomnický štít, podvečer se převezete lanovkou a večer zakončíte koncertem, odpočinkem v termální vodě, ale vyberete se na oblíbené člunkování na Štrbském Plese či horské káry. Právě tato pestrost dělá z Tater destinaci, do které se návštěvníci rádi vracejí.
Hory, které vás odmění výhledy
S příchodem léta se ve Vysokých Tatrách otevřely vysokohorské turistické stezky a milovníci hor mohou objevovat stovky kilometrů značených tras vedoucích přes doliny, horská sedla, k vodopádům, plesům i vysokohorským chatám. Nenáročné výlety jsou ideální pro rodiny s dětmi i rekreační turisty. Oblíbenou trasou je procházka ke Studenovodským vodopádům nebo výlet na Hrebienok, odkud vedou další stezky do Malých Studených dolin. Za návštěvu stojí i Kmeťův vodopád v Koprové dolině - s výškou přibližně 80 metrů je nejvyšším vodopádem ve Vysokých Tatrách.
Milovníci horské atmosféry si mohou naplánovat túru k ikonickým tatranským chatám. Oblíbená Zamkovského chata, Téryho chata, Zbojnická chata, Chata u Zeleného plesa či Slezský dům nabízejí nejen občerstvení a odpočinek, ale také neopakovatelnou atmosféru vysokohorského prostředí.
Zkušenější turisté mohou zamířit přes horská sedla, jako jsou Pričné sedlo, Bystrá lávka nebo Nižné Kopské sedlo, které patří mezi nejkrásnější vysokohorské přechody na slovenské straně Tater. Odměnou za náročnější výstup jsou výjimečné panoramatické výhledy na okolní štíty, údolí a plesa.
Nechybí ani výstupy na tatranské vrcholy. Velmi oblíbená je túra na Rysy, nejvyšší turisticky zpřístupněný vrchol Slovenska, ze kterého se otevírají výhledy na slovenskou i polskou stranu Tater. K nejkrásnějším panoramatickým túrám patří i výstup na Kriváň - symbol Slovenska, který každoročně láká tisíce návštěvníků svou jedinečnou atmosférou a nezapomenutelnými výhledy.
Tatry ukrývají více než sto horských ples, přičemž největším a zároveň jedním z nejznámějších je Štrbské pleso. Oblíbeným cílem turistů je i Popradské pleso, ke kterému vede pohodlná trasa vhodná i pro rodiny či romantické Zelené pleso obklopené majestátními štíty Belianských Tater.
Vysoké Tatry ze sedla kola
Pokud patříte mezi milovníky cyklistiky, léto 2026 přinese ještě více možností objevovat region na dvou kolech. Region Vysoké Tatry nabídne více než 200 kilometrů obnovených cyklostezek vedoucích přes tatranské osady, podhorské obce i nádhernou přírodu. Nezáleží na tom, jestli preferujete sportovní výkon nebo rodinný výlet. Tatry dnes patří mezi atraktivní cyklistické regiony Slovenska. Kompletní cyklostezky naleznete také na mapy.com nebo https://regiontatry.sk/cyklistika/
Lanovkou za výhledy, které si budete pamatovat
Tatranské lanovky nabízejí jedinečný způsob, jak objevit krásu Vysokých Tater ze zcela nové perspektivy. Ať už se vyvezete ze Štrbského Plesa na Solisko, ze Starého Smokovce na oblíbený Hrebienok, na Skalnaté Pleso, nebo se odvážíte až na ikonický Lomnický štít či do Lomnického sedla, čekají vás nezapomenutelné panoramatické výhledy, horská atmosféra a zážitky pro všechny věkové kategorie. Lanovky jsou ideálním výchozím bodem pro turistiku i pohodlné poznávání nejkrásnějších zákoutí Tater.
Nové gastro zážitky pod tatranskými štíty
Vysoké Tatry jsou stále vyhledávanější destinací nejen pro milovníky přírody, ale také kvalitní gastronomie. Vedle tradičních tatranských kolib přibývají stylové restaurace, moderní bistra či útulné kavárny, které staví na čerstvých lokálních surovinách, poctivých receptech a kreativním přístupu k vaření.
Relax, který patří k horám
Po dni stráveném na turistických chodnících či objevování krás Vysokých Tater si každý zaslouží chvíli odpočinku. Hotelová wellness centra nabízí příjemný relax v saunách, vířivkách, bazénech i při široké nabídce masáží a procedur, které pomohou načerpat nové síly a dopřát tělu zaslouženou regeneraci. Oblíbeným místem k odpočinku i zábavě je i termální aquapark v Popradu, který nabízí celoroční koupání v bazénech s termální vodou a bohatý program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Během léta ožívá venkovní areál s bazény, tobogány, dětskými vodními atrakcemi a oddechovými zónami, pobyt v aquaparku zpestřují pestré animační programy, soutěže, hry a tématické akce, které přinášejí zábavu celé rodině. Spojení vodních atrakcí, relaxu a výhledů na tatranské štíty činí z aquaparku ideální místo k odpočinku po turistice i na celodenní rodinný výlet.
Léto plné koncertů, sportu a rodinných akcí
Léto ve Vysokých Tatrách a Popradu bude patřit hudbě, sportu, a nezapomenutelným zážitkům na letních akcích pro celou rodinu. Štrba přivítá oblíbený Malý štrbský maratón (12. 7. 2026), na Štrbském Plese budete moci zažít jubilejní Řezbářské sympozium (16. 7. - 19. 7. 2026) i romantickou Benátskou noc (18. 7. 2026). Na Hrebienku se opět uskuteční Medvědí dny (25. 7. - 26. 7. 2026) plné zábavy, her a tvůrčích aktivit pro nejmenší.
Bohatý program nabídne i Město Poprad, tentokrát se program přesune do historické Spišské Soboty. Popradské kulturní léto (26.6. - 28.8.2026) přinese sérii koncertů, divadelních představení a uměleckých vystoupení. V historické Spišské Sobotě se uskuteční řemeslné trhy i oblíbený festival Made in Slovakia (4.8. - 8.8.2026), který představí to nejlepší ze slovenské hudby, gastronomie a tvořivosti.
Tatranské kulturní léto se uskuteční od 20.6. do 31.8.2026, na návštěvníky čeká bohatý letní program ve Vysokých Tatrách. Středy a čtvrtky se můžete těšit na koncerty a neděle vás zabaví divadelní představení.
Tatry jako lék - cvičení pro zdraví - červen a srpen - Během léta si můžete odpočinout a načerpat energii v Tatrách při pravidelných cvičeních pod vedením zkušených lektorů. Těšit se můžete na sérii akcí: pondělí - jóga, úterý, pátek - nordic walking, čtvrtek - čchi kung.
Výběr akcí naleznete na https://regiontatry.sk/event/
Místo, kde si každý najde své NEJ
Na Vysokých Tatrách je krásné to, že každý si zde vytvoří vlastní příběh. Pro někoho bude největším zážitkem ranní výstup na horský vrchol. Jiný si zapamatuje jízdu lanovkou, večerní koncert nebo chvíle strávené v termálním bazénu s výhledem na hory. Jedno je však jisté. Pokud hledáte místo, kde se během jednoho dne dá zažít turistika, kolo, kultura, dobré jídlo i dokonalý odpočinek, Region Vysoké Tatry bude i toto léto patřit mezi destinace, které si najdou své NEJ!
Naplánujte si již nyní svoji letní dovolenou na www.regiontatry.sk
FB: https://www.facebook.com/RegionVysokeTatry
IG: https://www.instagram.com/regionvysoketatry/
Kam vyrazit a co zažít v Prešovském kraji, naleznete na www.presovregion.travel
FB: https://www.facebook.com/presovregion
IG: https://www.instagram.com/presov.region/
Realizováno s finanční podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu Slovenské republiky.