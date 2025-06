Léto plné fantazie a dobrodružství ve Sladovně

Komerční sdělení

Letošní jaro do Sladovny přineslo hned tři nové výstavy, na které jsme opravdu hrdí. Přijďte se ponořit do světa Malého prince, projít se citlivým projektem Plešouni a balancovat ve výstavě HRAna SEBE. Každá z výstav propojuje umění, hru a emoce – tak, jak to u nás máte rádi.