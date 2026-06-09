Léto na Lipně: nové atrakce, akce i pohoda u největšího jezera v Česku

Když se řekne léto u vody, mnoho lidí si představí dlouhé dny plné slunce, pohybu, dobrého jídla a společných zážitků. Přesně takovou atmosféru nabízí Rodinný areál Lipno, místo na břehu největší české vodní plochy, kde se šumavská příroda potkává s moderním zázemím pro rodiny, sportovce i všechny, kteří si chtějí odpočinout v krásném prostředí.
Lipno bývá často přirovnáváno k českému Lago di Garda. A není divu. Nabízí vodu, hory, cyklostezky, výhledy, pohodlné služby i pestrý program na jednom místě. Letos navíc vstupuje do letní sezóny s řadou novinek, díky nimž si návštěvníci mohou svůj pobyt užít ještě pestřeji.
Vzhůru na kuličky
Jedním z hlavních lákadel je Království lesa, oblíbený svět dětské fantazie ukrytý mezi stromy. Právě sem přibývá nová kuličková dráha, která potěší malé i velké objevitele. Děti si na ní mohou pouštět kuličky po členitých trasách s překážkami a sledovat, kudy se jejich cesta lesem vydá. Jde o první etapu atrakce, která má do budoucna dál růst a rozšiřovat radostné možnosti hry v přírodě.
Velkou pozornost věnuje areál také cyklistům. Novinkou přímo ve Foxparku je Skill centrum, kde si hlavně malí jezdci mohou vyzkoušet překážky, upravený terén a základy bezpečné techniky jízdy. Lipno tak posiluje svou pozici destinace, kde si na své přijdou začátečníci, rekreační cyklisté i zkušení jezdci. Nabídku rozšiřuje také Intersport Rent, který přidává gravel kola české značky Pells. Díky online rezervacím si navíc návštěvníci pohodlně ověří dostupnost vybavení a mohou si den naplánovat přesně podle svých představ.
Na Lipně se letos myslí také na cestovatele, kteří přijíždějí po vlastní ose. Na centrálním parkovišti P1 vzniká stellplatz pro obytné vozy. K dispozici bude elektřina i voda, takže karavanisté získají příjemné zázemí přímo v blízkosti dění. Stačí zaparkovat, nadechnout se šumavského vzduchu a vyrazit za zážitky.
Ušetřete s Lipno.passem
Kdo chce Lipno poznat opravdu naplno, může využít Lipno.pass. Ten spojuje největší atrakce, dopravu po destinaci i výraznou úsporu. Během své platnosti umožňuje opakované využití Království lesa, Stezky korunami stromů, Bikeparku Lipno se Singletrackovou trasou, lanové dráhy Lipno Express, Stezkabusu a také jednu denní jízdu přívozem Frymburk–Frýdava zdarma včetně přepravy kola. Jednou za dobu platnosti přidává také vstup na Vítkův Hrádek a jednu jízdu na Bobovce Lipno. V Camping Lipno Modřín navíc děti získávají Lipno.pass zdarma při pobytu od dvou nocí a rodiče s výraznou slevou.
Letní sezóna přinese také řadu akcí. Návštěvníci se mohou těšit na motorkářský Indian Riders Fest, sportovní ČEZ Lipno Sport Festival nebo běžeckou lahůdku okolo Lipna Li.t.r. Každá z těchto akcí přidává destinaci další rozměr a potvrzuje, že Lipno žije od rána do večera.
Více informací o programu, atrakcích a výhodných vstupech najdete na lipno.info.