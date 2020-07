Léto jedna báseň v Máchově kraji

Nabízí atraktivní koupání u legendárního Máchova jezera, k tomu síť více i méně náročných cyklostezek, pěší trasy lehce zvlněnou krajinou a také spoustu romantických míst, jako je Bezděz, hrad Houska nebo Peklo, údolí se skalními světničkami. Navíc si tu přijdou na své i děti, s nimiž se můžete vydat do Muzea Čtyřlístku v Doksech či na Stezku hastrmanů v Brništi. Zkrátka léto jedna báseň – a to pro všechny členy rodiny!

Pokud patříte ke „kochacím“ cyklistům či „in-linistům“, pak si zamilujete zdejší cyklostezky, které zvládnete i s průměrnou fyzičkou. Zkuste třeba bývalou vojenskou oblast Ralsko s hustou sítí cyklostezek, představující pro cyklisty dokonalý ráj. Najdete tu i letiště Hradčany, kde se natáčely filmy Tmavomodrý svět s Ondřejem Vetchým nebo Stalingrad. Náročnější sportovci pak ocení Zelenou cyklomagistrálu s celkovou délkou 85 km.

Letos k „Mácháči“ místo Chorvatska

Ke koupání i vodním sportům láká romantické Máchovo jezero, které se stalo předobrazem skladby Máj Karla Hynka Máchy. Zdejší písečné pláže lemované borovicemi připomínají dovolenou v Chorvatsku. Atmosféru přímořského letoviska podtrhují i výletní lodě. Ty vás vezmou na okružní plavbu po celém jezeře. Půjčit si tu můžete i šlapadla, oblíbené paddleboardy či elektrolodě nebo tu je k dispozici i aquapark. Ubytování téměř u pláže nabízí hned několik kempů, kde si můžete pronajmout chatku, apartmán anebo si tu za poplatek postavit vlastní stan. V okolí se nachází i řada hotelů nabízejících wellness procedury a další služby s veškerým komfortem.

S dětmi za Fifinkou a hastrmany…

Jestli chcete program pro děti, který bude bavit i vás, pak určitě nevynechejte Muzeum Čtyřlístku, jediné komiksové muzeum v České republice. Fifinku, Pinďu a další postavy legendární čtyřlístkové party tu najdete v životní velikosti. Můžete si zaboxovat v Bobíkově tělocvičně, podívat se na pohádku a k tomu se dozvíte, jak se takový komiks tvoří. To vše v areálu Zámku Doksy. Přímo na zámku mají pro nejmenší návštěvníky připravený speciální program Labyrint strašidelných pohádek.

Na rodinný výlet je také ideální prohlídka Bezdězu nebo hradu Houska, kde se údajně ukrývá brána do samotného pekla. Pokud máte hodně malé děti, vezměte je na pohodovou procházku do Brniště na Stezku hastrmanů, kde se můžou vyřádit na minihřištích a kde to hravě zvládnete i s „golfáčem“. Další skvělá místa na rodinný výlet jsou třeba Peklo u České Lípy, což je malebné údolí se skalnatými vesničkami, nebo zábavně sportovní areál Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem. Areál s atrakcemi pro děti, lanovým parkem, minizoo je obklopen inline a cyklo okruhy, centrem areálu je pohostinný Relax Hotel s krásným ubytováním a restaurací, kde se skvěle vaří.

Více informací o Muzeu Čtyřlístku na www.muzeumctyrlistek.cz.

Více o prohlídce na Zámku Doksy najdete zde www.zamekdoksy.cz.