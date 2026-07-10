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Léto a podzim v Drážďanech a Saském Polabí - 100 příležitostí k výletu

Komerční sdělení

Léto a podzim v Drážďanech a Saském Polabí - 100 příležitostí k výletu! | foto: Dresden Marketing GmBH

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Jen pár kilometrů od českých hranic! Tento krásný region nabízí návštěvníkům každé léto celou řadu skvělých atrakcí a akcí. Připravili jsme pro vás malý přehled. Určitě si v něm najdete něco zajímavého i pro sebe! Přitom se můžete zamyslet i nad tím, proč vlastně cestujete…

Léto plné kultury a zážitků

Do 30.08.2026  

Palais Sommer 

Velký festival umění a kultury s volným vstupem, po celé léto, na náměstí Neumarkt u kostela Frauenkirche a v parku Alaunpark.

www.palaissommer.de

Palais Sommer | foto: © Max Giese

29.-30.08.2026   

Dny otevřených dveří ve vinařství (Tage des offenen Weingutes) 

Nezbytnost pro všechny opravdové gurmány, kteří mají rádi i turistiku a krásnou přírodu!

www.visit-dresden-elbland.de/tage-des-offenen-weingutes

A ještě do října:

Vinné léto ve vinařství Schloss Wackerbarth v Radebeulu

www.schloss-wackerbarth.de

Dny otevřených dveří ve vinařství | foto: Martin Förster (DML-BY)

14.-16.08.2026

CANALETTO 2026 – Drážďany slaví městské slavnosti!

V těchto dnech se Drážďany opět promění v jednu z největších slavnostních zón v Německu – s hudbou, kulinářskými zážitky a čistou radostí ze života. Těšte se na tři nezapomenutelné dny plné setkání, požitků a zábavy na festivalu CANALETTO 2026!

www.canaletto-fest.de

CANALETTO – městské slavnosti | foto: © Thomas Roetting

29.05.2026-30.05.2027

Výstava „Zralí na ostrov – Proč cestujeme“

Mnozí hledají odpočinek. Jiní doufají v jedinečné zážitky, chtějí poznat něco nového nebo si rozšířit obzory. Skrývá se však za naší každoroční touhou strávit určitý čas mimo vlastní domov ještě něco víc? Proč vlastně cestujeme?

Dopravní muzeum v Drážďanech.

www.verkehrsmuseum-dresden.de

05.09.2026 

190 výročí oblíbených parníků na Labi

Nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě s devíti historickými kolesovými parníky a dvěma elegantními salónními loděmi. Po celý rok čekají na hosty u příležitosti 190. výročí atraktivní speciální plavby, strhující programové body a také jedinečný open-air koncertní event na Labi „Elbzauber“ dne 05.09.2026.

www.saechsische-dampfschifffahrt.de

Léto a podzim v Drážďanech a Saském Polabí - 100 příležitostí k výletu!

19.09.2026-10.01.2027

Antonio Allegri, zvaný Correggio (1489–1534), je jedním z nejvýznamnějších malířů v dějinách umění. První výstava věnovaná celému dílu tohoto malíře mimo Itálii.

A prosím, už teď si to zapište: od 25.06.2027 – Rubens! Drážďany mu u příležitosti 450. výročí jeho narození v roce 2027 vzdají hold velkou speciální výstavou.

gemaeldegalerie.skd.museum

Prohlídka města při běhání? Jen do toho!

06.09.2026   

Dresden HALF 

Půlmaraton podél drážďanských památek.

www.dresden-half.com

25.10.2026   

Dresden Marathon 

Trasa vede historickým centrem města, čtvrtí Neustadt a parkem Großen Garten.

www.dresden-marathon.com 

Zwinger | foto: © Michael R. Hennig (DML-BY)

Na podzim samozřejmě do Moritzburgu!

Pohádkový film „Tři oříšky pro Popelku“, který je v České republice velmi oblíbený, se natáčel právě na zámku Moritzburg u Drážďan. V zimě se zde koná tradiční, v České republice velmi oblíbená filmová výstava (od 20.11.2026) a na podzim můžete nejen navštívit zámek, ale také zažít skvělý a populární festival „Slavnosti ryb a lesa“ (Fisch- und Waldfest). Na hosty čekají stánky s kulinářskými lahůdkami, prodej čerstvých ryb, lampionový průvod pro děti nebo ohňostroj za zámkem (24.-25.10.2026).

www.kulturlandschaft-moritzburg.de

Moritzburg | foto: © Sebastian Weingart (DML-0)

Pro případ, že je podzim, ale už se nemůžete dočkat adventu:

navštivte slavnost „Radebeuler Anglühen“ - již 7. a 8. listopadu 2026 se Radebeul u Drážďan promění v zimní centrum požitků! Vinařství, vinárny, restaurace a kulturní místa zvou do vinařského města na oslavu začátku sezóny svařeného vína.

www.radebeul.de/angluehen

Na shledanou v Drážďanech a Saském Polabí!

www.visit-dresden-elbland.de
#VisitDresden
#DresdenElbland

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