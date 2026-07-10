Léto a podzim v Drážďanech a Saském Polabí - 100 příležitostí k výletu!

Léto plné kultury a zážitků
Do 30.08.2026
Palais Sommer
Velký festival umění a kultury s volným vstupem, po celé léto, na náměstí Neumarkt u kostela Frauenkirche a v parku Alaunpark.
29.-30.08.2026
Dny otevřených dveří ve vinařství (Tage des offenen Weingutes)
Nezbytnost pro všechny opravdové gurmány, kteří mají rádi i turistiku a krásnou přírodu!
www.visit-dresden-elbland.de/tage-des-offenen-weingutes
A ještě do října:
Vinné léto ve vinařství Schloss Wackerbarth v Radebeulu
14.-16.08.2026
CANALETTO 2026 – Drážďany slaví městské slavnosti!
V těchto dnech se Drážďany opět promění v jednu z největších slavnostních zón v Německu – s hudbou, kulinářskými zážitky a čistou radostí ze života. Těšte se na tři nezapomenutelné dny plné setkání, požitků a zábavy na festivalu CANALETTO 2026!
29.05.2026-30.05.2027
Výstava „Zralí na ostrov – Proč cestujeme“
Mnozí hledají odpočinek. Jiní doufají v jedinečné zážitky, chtějí poznat něco nového nebo si rozšířit obzory. Skrývá se však za naší každoroční touhou strávit určitý čas mimo vlastní domov ještě něco víc? Proč vlastně cestujeme?
Dopravní muzeum v Drážďanech.
05.09.2026
190 výročí oblíbených parníků na Labi
Nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě s devíti historickými kolesovými parníky a dvěma elegantními salónními loděmi. Po celý rok čekají na hosty u příležitosti 190. výročí atraktivní speciální plavby, strhující programové body a také jedinečný open-air koncertní event na Labi „Elbzauber“ dne 05.09.2026.
www.saechsische-dampfschifffahrt.de
19.09.2026-10.01.2027
Antonio Allegri, zvaný Correggio (1489–1534), je jedním z nejvýznamnějších malířů v dějinách umění. První výstava věnovaná celému dílu tohoto malíře mimo Itálii.
A prosím, už teď si to zapište: od 25.06.2027 – Rubens! Drážďany mu u příležitosti 450. výročí jeho narození v roce 2027 vzdají hold velkou speciální výstavou.
Prohlídka města při běhání? Jen do toho!
06.09.2026
Dresden HALF
Půlmaraton podél drážďanských památek.
25.10.2026
Dresden Marathon
Trasa vede historickým centrem města, čtvrtí Neustadt a parkem Großen Garten.
Na podzim samozřejmě do Moritzburgu!
Pohádkový film „Tři oříšky pro Popelku“, který je v České republice velmi oblíbený, se natáčel právě na zámku Moritzburg u Drážďan. V zimě se zde koná tradiční, v České republice velmi oblíbená filmová výstava (od 20.11.2026) a na podzim můžete nejen navštívit zámek, ale také zažít skvělý a populární festival „Slavnosti ryb a lesa“ (Fisch- und Waldfest). Na hosty čekají stánky s kulinářskými lahůdkami, prodej čerstvých ryb, lampionový průvod pro děti nebo ohňostroj za zámkem (24.-25.10.2026).
www.kulturlandschaft-moritzburg.de
Pro případ, že je podzim, ale už se nemůžete dočkat adventu:
navštivte slavnost „Radebeuler Anglühen“ - již 7. a 8. listopadu 2026 se Radebeul u Drážďan promění v zimní centrum požitků! Vinařství, vinárny, restaurace a kulturní místa zvou do vinařského města na oslavu začátku sezóny svařeného vína.
Na shledanou v Drážďanech a Saském Polabí!
www.visit-dresden-elbland.de
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