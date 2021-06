Léto a cestování: Pohlídejte si platnost dokladů

Ať už se vydáte do tuzemska nebo zahraniční, platné osobní doklady jsou nezbytnou podmínkou. Mít s sebou prošlý občanský nebo řidičský průkaz by vám nejen zkomplikovalo dovolenou, zkazilo náladu, ale i zasáhlo vaši peněženku. V případě, že platnost vašeho průkazu totožnosti skončila a vy jste si do 15 dnů, následujících po dni skončení, nezažádali o nový, může se sankce vyšplhat až k deseti tisícům. Stejně tak v případě neplatného řidičského průkazu. Zde sice není povinnost si ho jít vyměnit, ale bez platného řidičáku za volant sednout nemůžete.

Propadlý řidičák

Například pan Moravec si zapomněl pohlídat končící platnost řidičského průkazu. Při silniční kontrole policisté zjistili, že má neplatný řidičák a není tedy oprávněný řídit. Dopustil se přestupku a nyní ho čeká pokuta, která se může vyšplhat až do výše 2 500 Kč.

Kdyby si ale pan Moravec zřídil datovou schránku nebo jiný elektronický identifikační prostředek, jako je například Bank ID, NIA ID nebo eObčanka, mohl by se přihlásit do Portálu občana, kde by platnost řidičského oprávnění snadno zjistil. Zároveň by si mohl nastavit upozornění na jeho končící platnost.

Portál občana funguje jako platforma veřejné správy, která rovněž umožňuje vyřešit spoustu úředních záležitostí online. Přístup do něj mají všechny podnikající i nepodnikající fyzické osoby. Výjimku tvoří pouze právnické osoby.

Pozor na platnost cestovního pasu

Ke komplikovanějším problémům pak patří situace, kdy vás kvůli skončené platnosti cestovního pasu nepustí do letadla. Země, které nepatří do Schengenského prostoru, vyžadují platný cestovní doklad. Uvedeme si to na příkladu paní Novákové, která se chystala na služební cestu mimo Schengenský prostor. A protože si letenky koupila přes přeprodávající server, kde je odbavení vyžadováno až na letišti, neupozornila ji na to letecká společnost. Byl ji tedy odepřen přístup na palubu letadla, a to bez nároku na náhradu.

Stejně jako pan Moravec, tak i paní Nováková by nepřišla o peníze, kdyby měla zřízenou datovou schránku, která by ji na končící platnost cestovního pasu automaticky a včas upozornila. Pokud ale cestujete v rámci Schengenského prostoru, postačí vám i platný občanský průkaz.

Na nové doklady si značně počkáte

Občanský průkaz se vydává ve standartní lhůtě 30 dnů. V případě, že si občanku zkontrolovat zapomenete a potřebujete nový doklad ihned, tedy do 24 hodin, bude vás to stát 1 000 Kč. Nový doklad budete muset převzít výhradně na speciálním pracovišti Ministerstva vnitra v Praze 4. V případě, že ztratíte občanský průkaz do jednoho roku od vydání, můžete si zažádat o nový pomocí datové schránky bez nutnosti návštěvy úřadu. V jiných případech, kdy ale platnost dokladů končí nebo již skončila, budete muset žádost vyřídit osobně.

Stejně tak vás budou poplatky za zrychlené vydání provázet v případě řidičského průkazu anebo cestovního pasu. Datová schránka vás ale o blížícím se konci platnosti vašeho občanského průkazu včas upozorní. Stejně tak jako Portál občana v případě končící platnosti řidičského průkazu.

Od června tohoto roku si v Portálu občana nově můžete požádat připojenou datovou schránkou typu fyzická osoba o výměnu Řidičského průkazu z důvodu konce platnosti. Nejdříve lze elektronickou žádost podat 90 dnů před koncem platnosti vašeho stávajícího řidičského průkazu. Výjimkou jsou situace, kdy jste průkaz ztratili nebo zničili, byl vám odcizen, potřebujete ho vyřídit expresně nebo požadujete v průkazu změnu údajů. V těchto případech bohužel musíte navštívit úřad osobně a zaplatit správní poplatek stejně jako v případě, kdy chcete požádat o svůj první řidičský průkaz.

S datovkou bez problémů

Datovou schránku si může založit fyzická nebo podnikající fyzická osoba zdarma na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Pokud vlastníte eObčanku, kartu STARCOS, aktivovaný uživatelský účet, mojeID nebo vaše banka poskytuje služby bankovní identity na eidentita.cz, datovou schránku si můžete založit přímo v Portálu občana nebo v klientském portálu datových schránek. Komunikace s úřady je vždy zdarma, a navíc vám garantuje včasné dodání zprávy příslušnému úřadu. Datová zpráva a žádost jsou tak jednoduše považované za platné v momentu dodání. Ušetřete čas i finance a zařiďte si datovou schránku, díky které budete moci trávit volný čas jinak než na úřadech.

Novinkou je také přihlašování pomocí aplikace Mobilní klíč k eGovernmentu, která umožňuje dvoufázové ověřování bez nutnosti pamatovat si uživatelské jméno a heslo. Do datové schránky se tak jednoduše přihlásíte například pomocí obrázkového hesla, otiskem prstu anebo pomocí Face ID. Uživatelsky přehlednější jsou díky novému designu také webové stránky. Pokud již datovou schránku máte, pro bezpečnější a rychlejší přihlašování do datové schránky a ostatním online službám státu doporučujeme využívat aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu.

Pomocí elektronických identifikačních prostředků, kterými si můžete založit datovou schránku nebo se do ní i přihlašovat, doporučujeme přistupovat k online službám veřejné správy z Portálu občana. Odkud máte z jednoho místa snadný přístup k více než 330 službám státu nebo do portálu vaší obce. Ministerstvo vnitra ČR intenzivně pracuje na nasazování nových služeb, nově umožnilo přihlášení také pomocí bankovní identity a počet dostupných služeb a spolupracujících portálů na obecní a krajské úrovni v Portálu občana postupně roste. „Stále zaznamenáváme růst počtu uživatelů datových schránek a také zájem o služby eGovernmentu na Portálu občana, proto se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku, abychom lidem v komunikaci s úřady mohli nabízet maximální pohodlí,“ říká Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra.