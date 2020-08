Kurzy angličtiny v Anglii pro dospělé? Nikdy není pozdě se učit jazyk

Anglie je kolébka anglického jazyka. Pokud si tedy přejete zlepšit svou angličtinu, protože budete měnit práci nebo potřebujete složit mezinárodně uznávanou zkoušku, jeďte na jazykový pobyt do Velké Británie. Špičkové školy za velmi výhodných podmínek nabízí CK INTACT.

Všechny britské školy dodržují přísná hygienická opatření – od měření teplot, dezinfekce rukou a tříd až po garanci sociálního distancování.



Kurzy angličtiny v Anglii pro dospělé nyní za lepších podmínek

Většina jazykových škol obnovila výuku během léta, zbylé budou otevírat na začátku září. Velká výhoda je, že ve školách i v jednotlivých třídách nebude tolik studentů jako jindy a ceny jsou stejné, nebo dokonce nižší! Nyní je tak pro kurzy angličtiny v Anglii skvělá doba.

Například škola LAL Londýn – Twickenham bude mít ve třídě maximálně 6 studentů a nabízí výrazně nižší ceny. Za dva týdny kurzu s 20 lekcemi dáte jen 11 420 Kč! Škola sídlí v klidném, bezpečném předměstí Twickenham, odkud se vlakem dostanete za 25 minut do centra Londýna. Škola má navíc vlastní rezidenci ve školní budově. Bydlet můžete i v hostitelské rodině.

Přejete si studovat přímo v centru Londýna a užít si památky? Pak doporučujeme školu St. Giles London Central, která sídlí nedaleko Britského muzea. INTACT nabízí 25% slevu z kurzovného a navíc moderní, pohodlnou rezidenci Chapter Highbury nacházející se jen 30 minut metrem od školy. Týden ubytování v pokoji s vlastní koupelnou, WiFi zdarma a sdílenou kuchyňkou stojí jen 6 160 Kč týdně. Můžete mít i vlastní garsonku za 8 900 Kč týdně. Ve škole je nejvíce 12 studentů ve třídě, škola má vlastní kavárnu s levným občerstvením pro studenty a knihkupectví.

Toužíte se učit jazyk v přímořském letovisku?

Pokud chcete studovat raději v nějakém přímořském letovisku, doporučujeme Brighton, který leží hodinu vlakem jižně od Londýna. Brighton má 250 000 obyvatel, nabízí spoustu obchodů a zábavy. Víte, že Brighton má nejdelší zábavní molo v Anglii? Měří rovných 525 metrů. V Brightonu a Oxfordu se nachází Oxford International. Místo 15 studentů ve třídě nyní garantuje jen 8 studentů a ceny kurzů zůstávají stejné. Můžete si zvolit 20, 30, nebo dokonce 40 lekcí týdně a bydlet můžete v hostitelských rodinách, nebo v rezidencích, záleží jen na vás.

Už znáte Bournemouth?

Rádi bychom vás ještě upozornili na Bournemouth - město, které Češi moc neznají, přitom je mezi zahraničními studenty angličtiny druhé nejoblíbenější v Anglii. Bournemouth leží 2,5 hodiny jihozápadně od Londýna, ale do Londýna letět nemusíte, protože Praha má přímé lety do Bournemouthu, a to za velmi výhodné ceny! Bournemouth má 10 km písečných pláží a město je celé prorostlé zelení, takže vás ani nenapadne, že jste ve městě s téměř 200 000 obyvateli.

Zdejší škola BEET patří mezi nejstarší a nejlepší v Anglii. Patří k ní učitelský institut ITTI, kde se vzdělávají budoucí učitelé angličtiny. Takže BEET ví, jak správně učit angličtinu. Bydlet můžete v rezidenci, nebo v hostitelských rodinách. V Bournemouthu se určitě nebudete nudit, nedaleko je slavný Winchester a Stonehenge a můžete také obdivovat jurské křídové útesy.

