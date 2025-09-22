Kurz angličtiny s rodilým mluvčím: zbavte se ostychu a začněte mluvit

Mluvit anglicky sebevědomě patří mezi nejčastější cíle, které si lidé v oblasti vzdělávání dávají. Jenže realita bývá složitější – známe spoustu slovíček, máme za sebou roky výuky, ale když přijde na skutečnou konverzaci, mnozí raději mlčí.

Strach z chyb je často větší než touha domluvit se. Přitom právě mluvení je tou nejrychlejší cestou, jak se posunout dál.

Češi a jejich věčné začátky

Mnoho z nás se v angličtině cítí jako věční začátečníci. Začínáme od nuly, pak se na chvíli zlepšíme, ale po delší pauze se vracíme zpět na start. Tento cyklus je vyčerpávající a frustrující. Příčinou bývá konzervativní způsob výuky, kde se klade důraz na gramatiku, testy a správné formy, zatímco mluvení zůstává v pozadí.

Když se ale podíváme na to, jak se učí děti, vidíme, že klíčem je právě komunikace. Dítě se učí mluvit tím, že poslouchá a zkouší. Chyby nikoho netrápí, důležité je, že se snaží. Stejný princip funguje i u dospělých.

Proč pomáhá rodilý mluvčí

Nejúčinnější metodou je konverzace s někým, kdo má jazyk v krvi. Rodilý mluvčí vás donutí hledat způsoby, jak se vyjádřit, a tím aktivuje znalosti, které v sobě už dávno máte. Najednou nejde jen o slovíčka, ale o skutečný rozhovor. Intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím tak dokáže během krátké doby změnit celý váš přístup.

Jak vypadá týdenní pobyt ENGLISHstay

Projekt ENGLISHstay pořádá týdenní kurz angličtiny, během kterého účastníci tráví šest dní v prostředí, kde se mluví výhradně anglicky. Každý den se věnují jazyku až 12 hodin, ať už formou rozhovorů, aktivit nebo běžných situací při společném stolování. Celkem tak získají více než 70 hodin konverzace.

Výhodou je, že kurzy probíhají v České republice, v příjemných penzionech na Čechách i Moravě. Odpadá tak náročné cestování do zahraničí, přesto máte pocit, že jste se ocitli v anglicky mluvícím prostředí.

Pro koho jsou kurzy vhodné

Kurzy angličtiny s rodilými mluvčími nejsou jen pro studenty. Hlásí se na ně lidé všech věkových kategorií – od středoškoláků, kteří se připravují na maturitu, až po manažery nebo řemeslníky, kteří potřebují angličtinu v práci. Často jde i o lidi, kteří chtějí cestovat a nechtějí být v zahraničí závislí jen na překladači.

Malý krok, velká změna

Stačí týden, abyste překonali ostych a začali mluvit. Jazykové pobyty ENGLISHstay dokazují, že cesta k sebevědomé angličtině nemusí trvat roky. Potřebujete jen odvahu začít – a správnou metodu, která funguje.

