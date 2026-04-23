Kulturně nebo na vodě? Budějovicko láká na prodloužené víkendy

Kulturním zážitkem nebo třeba na lodi můžete strávit dva květnové prodloužené víkendy na Budějovicku v jižních Čechách. Květen otevírá divadelní festival Jižní Svéráz a další víkend vyzkoušíte plavby po řece na akci Lodě na vltavské vodě. Navíc s kartou hosta BuďKarta získáte výhody v celé oblasti.

Kulturní jednohubky na festivalu Jižní Svéráz

České Budějovice jsou Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028, a tak není divu, že už v rámci příprav nabízí zajímavé události. Festival Jihočeského divadla Jižní Svéráz otevírá sezonu 1. - 3. května akcí Festivalové jednohubky. Těšit se můžete na divadelní představení přímo v ulicích města nebo na zajímavých místech a zároveň nebudete sedět v hledišti, ale dost možná se stanete součástí scény. Festival je největším projektem v rámci titulu EHMK 2028 a již jeho nultý ročník před dvěma lety přilákal přes dvacet tisíc diváků. Festivalové jednohubky jsou první ochutnávkou, na kterou naváže hlavní program festivalu v průběhu června až září. Jihočeské divadlo má v Českých Budějovicích více než stoletou tradici a jeho čtyři soubory nepůsobí pouze na domácích scénách v krajské metropoli, ale můžete je vidět také během představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Kompletní program festivalu Jižní Svéráz najdete na www.jiznisveraz.cz.

Lodě na vltavské vodě nebo dovolená na hausbotu

Druhý květnový prodloužený víkend se nese v duchu lodí a plavby. V sobotu 9. května se koná tradiční akce Lodě na vltavské vodě. Na několika místech podél řeky budete mít příležitost vyzkoušet, co nabízí splavněný úsek řeky mezi Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Na takzvané Stezce Vltavy zkusíte během akce plavby lodí na pravidelných linkách, půjčovny malých plavidel, rafting na divoké vodě s instruktorem ve Vodáckém centru České Budějovice, nebo výlet lodí na zahájení sezony na Karlově Hrádku u Hluboké. Lodí budete moci vyrazit také přes Munický rybník do Zoo Hluboká. Část programu u vody se koná také v Parku Hluboká, kde naleznete půjčovnu plavidel nebo třeba vyjížďky lodí pod Zámek Hluboká. Vybrané aktivity na vodě jsou v rámci sobotní akce zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, ale je nutná registrace.

Více informací o akci Lodě na vltavské vodě naleznete na www.festivalvltavy.cz

Pokud vás plavba po Vltavě osloví, můžete příští dovolenou strávit přímo na vodě v plovoucím hausbotu nebo v obytné lodi. Půjčovna Lodě Česko kotví svou flotilu ve sportovním přístavu v Českém Vrbném v blízkosti Českých Budějovic. Klidnou plavbou pak můžete zdolat řeku klidně až k Orlické přehradě. Cestou navštívíte místa v okolí, například Zámek Hluboká, Karlův Hrádek u vorařské obce Purkarec nebo třeba historické podzemí a potahovou stezku v Týně nad Vltavou či nedaleký soutok Vltavy a Lužnice. Na jednotlivých zastávkách můžete bezpečně přistát u břehu díky instalovaným molům. K plavbě na hausbótu nepotřebujete řidičské oprávnění, stačí zaškolení před vyplutím a můžete si užívat netradiční zážitek na palubě. Rezervaci obytných lodí najdete na webu www.lode-cesko.cz.

Na Stezce Vltavy jezdí v průběhu plavební sezony pravidelné lodní linky. Najdete je na úsecích mezi Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou, ale také přímo v historickém centru Budějovic, kde vás loďka sveze ze slepého ramene Malše na soutok s Vltavou a také k Malému jezu na Malši. Využít můžete také tématické plavby, kdy mezi nejoblíbenější patří ty spojené s prohlídkou nejstaršího budějovického pivovaru Samson. Jízdní řády lodních linek a informace k vyžití na řece i kolem ní, naleznete na webu www.stezkavltavy.cz.

Cestujte výhodněji s BuďKartou!

Inspirací a velkou výhodou při cestování do jižních Čech je slevová karta hosta - Budějovická karta, zkráceně BuďKarta, kterou naleznete budejovickakarta.cz. Aktivujete si jí při ubytování na 2 a více nocí u partnerských ubytovatelů a díky ní získáte řadu výhod a slev na vstupy a služby v turistické oblasti Budějovicko. Prostě BUĎte na Budějovicku jako doma a užívejte si známá i méně známá místa s výhodami. Třeba během prodloužených květnových víkendů!

Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.

Kulturně nebo na vodě? Budějovicko láká na prodloužené víkendy

Komerční sdělení
Kulturně nebo na vodě? Budějovicko láká na prodloužené víkendy

Kulturním zážitkem nebo třeba na lodi můžete strávit dva květnové prodloužené víkendy na Budějovicku v jižních Čechách. Květen otevírá divadelní festival Jižní Svéráz a další víkend vyzkoušíte plavby...

