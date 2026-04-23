Kulturně nebo na vodě? Budějovicko láká na prodloužené víkendy

Kulturní jednohubky na festivalu Jižní Svéráz
České Budějovice jsou Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028, a tak není divu, že už v rámci příprav nabízí zajímavé události. Festival Jihočeského divadla Jižní Svéráz otevírá sezonu 1. - 3. května akcí Festivalové jednohubky. Těšit se můžete na divadelní představení přímo v ulicích města nebo na zajímavých místech a zároveň nebudete sedět v hledišti, ale dost možná se stanete součástí scény. Festival je největším projektem v rámci titulu EHMK 2028 a již jeho nultý ročník před dvěma lety přilákal přes dvacet tisíc diváků. Festivalové jednohubky jsou první ochutnávkou, na kterou naváže hlavní program festivalu v průběhu června až září. Jihočeské divadlo má v Českých Budějovicích více než stoletou tradici a jeho čtyři soubory nepůsobí pouze na domácích scénách v krajské metropoli, ale můžete je vidět také během představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Kompletní program festivalu Jižní Svéráz najdete na www.jiznisveraz.cz.
Lodě na vltavské vodě nebo dovolená na hausbotu
Druhý květnový prodloužený víkend se nese v duchu lodí a plavby. V sobotu 9. května se koná tradiční akce Lodě na vltavské vodě. Na několika místech podél řeky budete mít příležitost vyzkoušet, co nabízí splavněný úsek řeky mezi Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Na takzvané Stezce Vltavy zkusíte během akce plavby lodí na pravidelných linkách, půjčovny malých plavidel, rafting na divoké vodě s instruktorem ve Vodáckém centru České Budějovice, nebo výlet lodí na zahájení sezony na Karlově Hrádku u Hluboké. Lodí budete moci vyrazit také přes Munický rybník do Zoo Hluboká. Část programu u vody se koná také v Parku Hluboká, kde naleznete půjčovnu plavidel nebo třeba vyjížďky lodí pod Zámek Hluboká. Vybrané aktivity na vodě jsou v rámci sobotní akce zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, ale je nutná registrace.
Více informací o akci Lodě na vltavské vodě naleznete na www.festivalvltavy.cz
Pokud vás plavba po Vltavě osloví, můžete příští dovolenou strávit přímo na vodě v plovoucím hausbotu nebo v obytné lodi. Půjčovna Lodě Česko kotví svou flotilu ve sportovním přístavu v Českém Vrbném v blízkosti Českých Budějovic. Klidnou plavbou pak můžete zdolat řeku klidně až k Orlické přehradě. Cestou navštívíte místa v okolí, například Zámek Hluboká, Karlův Hrádek u vorařské obce Purkarec nebo třeba historické podzemí a potahovou stezku v Týně nad Vltavou či nedaleký soutok Vltavy a Lužnice. Na jednotlivých zastávkách můžete bezpečně přistát u břehu díky instalovaným molům. K plavbě na hausbótu nepotřebujete řidičské oprávnění, stačí zaškolení před vyplutím a můžete si užívat netradiční zážitek na palubě. Rezervaci obytných lodí najdete na webu www.lode-cesko.cz.
Na Stezce Vltavy jezdí v průběhu plavební sezony pravidelné lodní linky. Najdete je na úsecích mezi Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou, ale také přímo v historickém centru Budějovic, kde vás loďka sveze ze slepého ramene Malše na soutok s Vltavou a také k Malému jezu na Malši. Využít můžete také tématické plavby, kdy mezi nejoblíbenější patří ty spojené s prohlídkou nejstaršího budějovického pivovaru Samson. Jízdní řády lodních linek a informace k vyžití na řece i kolem ní, naleznete na webu www.stezkavltavy.cz.
Cestujte výhodněji s BuďKartou!
Inspirací a velkou výhodou při cestování do jižních Čech je slevová karta hosta - Budějovická karta, zkráceně BuďKarta, kterou naleznete budejovickakarta.cz. Aktivujete si jí při ubytování na 2 a více nocí u partnerských ubytovatelů a díky ní získáte řadu výhod a slev na vstupy a služby v turistické oblasti Budějovicko.