Když jeden den nestačí: skvělý Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm je ideálním místem pro trávení vašeho volného času. Malebné město s lázeňskou historií, které leží v podhůří Beskyd a protéká jím řeka Bečva, si můžete vychutnat na všechny možné způsoby – kulturně, pohodově nebo aktivně s rodinou. Do Rožnova můžete zamířit na zajímavé akce, máte také ideální možnost projít se po blízkých Beskydech. Nebo se na chvíli vraťte o mnoho let zpět a pokochejte se nejstarším muzeem v přírodě ve střední Evropě či unikátní a okouzlující dřevěnou rozhlednou nad městem. Ať už si vyberete Rožnov na kterýkoliv způsob, zaručeně víme, že jeden den vám nebude stačit.



Z Rožnova je to jen kousek do krásných Beskyd.

Díky své poloze přímo na Cyklostezce Bečva a jen kousek pod malebnými Beskydy je Rožnov ideální destinací pro sportovce i aktivní rodiny, a to například pro podzimní či zimní víkend. Chcete si ráno zaběhat v parku, po dobré snídani se vydat na výšlap do Beskyd a odpoledne se projet na kole nebo in-line bruslích? V Rožnově máte všechno na dosah. Je libo lehčí výšlap na začátek? Máme. Hned v procházkové vzdálenosti na okraji města je Hradisko - zřícenina středověkého hradu, kam vede i naučná stezka a může to být pohodová vycházka třeba s dětmi.



V zimě je Rožnov také ideálním výchozím bodem pro vaše výjezdy za lyžováním. Poblíž Rožnova jsou lyžařské areály na Horní Bečvě, ve Valašské Bystřici, na Soláni nebo jediná čtyřsedačka v okolí - na Bílé, to vše jen necelou půlhodinku autem z Rožnova. Na své si přijdou i běžkaři, kteří za dobrých sněhových podmínek mají trasy přímo ve městě (golfový areál) nebo si mohou zajet kousek nad město do Beskyd - na krásné vyjížďky v okolí Pusteven nebo Soláně. Při putování krajem na lyžích nezapomeňte ochutnat místní speciality: slavné koláče frgály nebo lahodné pivo uvařené v některém z minipivovarů.

Více tipů na aktivní pobyt v Rožnově na podzim či v zimě, včetně nápadů na aktivity při horším počasí, najdete na turistickém webu města www.visitroznov.cz.

Jen pár kilometrů za Rožnovem jsou oblíbené Pustevny (1 018 m n. m.), které na podzim i v zimě nabízejí turistům nejen krásný výhled z plošiny na Stezce Valaška, ale i příjemnou procházku na Radhošť (1 129 m n. m.) s bájnou sochou Radegasta a další atraktivní místa Beskyd. Do hor se z Rožnova můžete vydat pěšky (i s kočárkem), na kole, elektrokole či koloběžce (všechny jmenované prostředky jsou k zapůjčení v turistickém informačním centru). Když už budete v Rožnově, tak rozhodně musíte vidět nově opravený Libušín, úchvatnou stavbu na Pustevnách, která fascinuje odborníky i lajky. Na Pustevny se můžete svézt také lanovkou z Trojanovic-Ráztoky. Dolů pak vede několik pěších tras, které jsou malebné jak na podzim, tak pod sněhem.



Socha Radegasta

Výlety z Rožnova do hor však nejsou jen Pustevny a Radhošť. Zajít z města můžete také na rozhlednu Velký Javorník (918 m n. m.) nebo si udělat výšlap ke zvonici na nedalekém vrchu Soláň (860 m n. m.). Soláni se často přezdívá Valašský Olymp, protože se proslavil velkou koncentrací umělců, kteří zde žili a tvořili. Na turistickém webu města najdete mnoho tipů na aktivní dovolenou v srdci Valašska. Opět tedy platí, že na vaši aktivní dovolenou v Rožnově jeden den určitě nestačí.



Z náměstí jen 45 minut na rozhlednu? V Rožnově ano!



Od roku 2012 turisté obdivují dřevěnou Jurkovičovu rozhlednu, která se tyčí nad městem Rožnov pod Radhoštěm. Věděli jste, že na rozhlednu je vidět přímo z Masarykova náměstí a přesně z toho místa se tam dostanete za pouhých 45 minut pěšky? Určitě si to přijeďte vyzkoušet a uvidíte, že rozhledna je krásná a kouzelná v podzimních barvách i pod sněhovou pokrývkou …

Jurkovičova rozhledna