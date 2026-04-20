Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

A v neposlední řadě se při výletech do krajiny můžeme setkat s informačními panely, které popisují historii toho daného místa, takže kromě historických informací můžeme vnímat i okolní reálie, respektive to, jak dnes vypadá to místo, o jehož historii si právě čteme.
V turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko jsme zvolili ještě jednu formu poznávání historie. Jsou jí dvě venkovní únikové hry, které se snaží přiblížit historii prostřednictvím emocí a adrenalinového zážitku. Zde je jejich stručný popis.
1) Nezastavujte
Nové Hrady leží v těsné blízkosti česko-rakouské hranice a tato skutečnost přinášela v 2. polovině minulého století jeho obyvatelům řadu nevýhod a omezení. Ta doba už naštěstí pominula, což ale neznamená, že bychom jí neměli připomínat. Právě naopak. A nemusí to být zrovna prostřednictvím únavných přednášek pamětníků či dlouhými texty v učebnicích.
Díky naší venkovní únikové hře se alespoň na pár hodin ocitnete v roce 1983 a stanete se skupinou studentů, třeba z Českých Budějovic, kteří po večerech poslouchají zakázané rozhlasové vysílání a sní o svobodném světě. Věděli, že riskují a tak když přišlo varování a s ním i hrozba výslechů a zatýkání, neváhali a rozhodli se konat. Jen pár věcí do batohu, tichý sraz na kraji lesa a útěk. Před nimi, tedy již vlastně před vámi se otevírá les plný neviditelných hrozeb a vy se musíte rozhodovat rychle. Jedna chyba a všechno končí. Jedna správná volba a svoboda je na dosah.
A přesně v tomto bodu, na místě u Skanzenu železné opony poblíž hraničního přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck začíná naše úniková hra s těmito základními parametry:
- Obtížnost hry: střední, takže je vhodná jak pro pokročilé únikovkáře, tak pro začátečníky. Pro každého jsou ve hře připraveny nápovědy
- Délka: 7 kilometrů
- Časová náročnost: cca 180 minut
- Doporučený počet hráčů: 1 až 6
- Doporučený věk: od 15 let
- Technické podmínky: nabitý telefon s funkcí kompasu, zapnutou GPS a zvuk. Stažení hry vyžaduje datové připojení.
- A na závěr to nejdůležitější: Hra je zdarma. Stačí se jen přihlásit dle postupu uvedeném na obrázku.
2) Zpráva z minulosti
Novohradské hory jsou dnes územím, které je velmi řídce osídleno. Na vině tohoto stavu jsou především dějinné události v průběhu 20. století. Ať už to bylo vysídlení německy mluvících obyvatel po roce 1945 nebo vznik hraničního pásma a tudíž nucené vystěhování lidí do vnitrozemí, vždy to znamenalo zánik domů a celých vesnic. Není tedy nic neobvyklého, když v hustých lesích narazíme na torza starých ovocných stromů nebo rozvaliny původních stavení, z kterých zbyla jen chaotická směs cihel a kamení ozvláštněná v řadě případů i temnou dírou do země, která je pozůstatkem sklepa.
Jedním z takto vysídlených míst jsou Cetviny. A právě toto původně městečko s více než tisícovkou obyvatel se stalo místem pro naší druhou venkovní únikovou hru. Její téma je sice jiné, než u hry Nezastavujte, ale i tak souvisí s tím, co se na hranicích dělo po roce 1945.
Hra evokuje situaci, kdy na procházce opuštěnými Cetvinami narazíte na něco nečekaného. Pod kamenem, jen tak u cesty, někdo z vás objeví starou plechovou schránku. Rezavou, těžkou, pečlivě ukrytou. Uvnitř se skrývá dopis psaný rozechvělou rukou a jednoduchá ručně kreslená mapka. Z útržkovitých vět postupně pochopíte, že místní obyvatelé těsně před poválečným odsunem ukryli cennosti, které si nemohli vzít s sebou. A právě vy se vydáváte po jejich stopách. Mapka vás povede lesními cestami, místy, kde kdysi byl jiný život.
Parametry hry jsou následující:
- Obtížnost hry: střední, takže je vhodná jak pro pokročilé únikovkáře, tak pro začátečníky. Pro každého jsou ve hře připraveny nápovědy
- Délka: 3,3 kilometru
- Časová náročnost: cca 120 minut
- Doporučený počet hráčů: 1 až 6
- Doporučený věk: od 15 let
- Technické podmínky: nabitý telefon s funkcí kompasu, zapnutou GPS a zvuk. Stažení hry vyžaduje datové připojení.
- Hra je zdarma. Stačí se jen přihlásit dle postupu uvedeném na obrázku u hry Nezastavujte a místo kódu SVOBODA zadat kód SCHRANKA