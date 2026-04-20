Kdo si hraje nezlobí, tak vyzkoušejte naše venkovní únikové hry

Prezentace historie může mít různé podoby. Všichni známe různé muzejní expozice. Určitě jsme již někdy četli nějaké publikace, které nám historii přibližují písemnou a obrazovou formou.

A v neposlední řadě se při výletech do krajiny můžeme setkat s informačními panely, které popisují historii toho daného místa, takže kromě historických informací můžeme vnímat i okolní reálie, respektive to, jak dnes vypadá to místo, o jehož historii si právě čteme.

V turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko jsme zvolili ještě jednu formu poznávání historie. Jsou jí dvě venkovní únikové hry, které se snaží přiblížit historii prostřednictvím emocí a adrenalinového zážitku. Zde je jejich stručný popis.

1) Nezastavujte

Nové Hrady leží v těsné blízkosti česko-rakouské hranice a tato skutečnost přinášela v 2. polovině minulého století jeho obyvatelům řadu nevýhod a omezení. Ta doba už naštěstí pominula, což ale neznamená, že bychom jí neměli připomínat. Právě naopak. A nemusí to být zrovna prostřednictvím únavných přednášek pamětníků či dlouhými texty v učebnicích.

Díky naší venkovní únikové hře se alespoň na pár hodin ocitnete v roce 1983 a stanete se skupinou studentů, třeba z Českých Budějovic, kteří po večerech poslouchají zakázané rozhlasové vysílání a sní o svobodném světě. Věděli, že riskují a tak když přišlo varování a s ním i hrozba výslechů a zatýkání, neváhali a rozhodli se konat. Jen pár věcí do batohu, tichý sraz na kraji lesa a útěk. Před nimi, tedy již vlastně před vámi se otevírá les plný neviditelných hrozeb a vy se musíte rozhodovat rychle. Jedna chyba a všechno končí. Jedna správná volba a svoboda je na dosah.

A přesně v tomto bodu, na místě u Skanzenu železné opony poblíž hraničního přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck začíná naše úniková hra s těmito základními parametry:

  • Obtížnost hry: střední, takže je vhodná jak pro pokročilé únikovkáře, tak pro začátečníky. Pro každého jsou ve hře připraveny nápovědy
  • Délka: 7 kilometrů
  • Časová náročnost: cca 180 minut
  • Doporučený počet hráčů: 1 až 6
  • Doporučený věk: od 15 let
  • Technické podmínky: nabitý telefon s funkcí kompasu, zapnutou GPS a zvuk. Stažení hry vyžaduje datové připojení.
  • A na závěr to nejdůležitější: Hra je zdarma. Stačí se jen přihlásit dle postupu uvedeném na obrázku.
2) Zpráva z minulosti

Novohradské hory jsou dnes územím, které je velmi řídce osídleno. Na vině tohoto stavu jsou především dějinné události v průběhu 20. století. Ať už to bylo vysídlení německy mluvících obyvatel po roce 1945 nebo vznik hraničního pásma a tudíž nucené vystěhování lidí do vnitrozemí, vždy to znamenalo zánik domů a celých vesnic. Není tedy nic neobvyklého, když v hustých lesích narazíme na torza starých ovocných stromů nebo rozvaliny původních stavení, z kterých zbyla jen chaotická směs cihel a kamení ozvláštněná v řadě případů i temnou dírou do země, která je pozůstatkem sklepa.

Jedním z takto vysídlených míst jsou Cetviny. A právě toto původně městečko s více než tisícovkou obyvatel se stalo místem pro naší druhou venkovní únikovou hru. Její téma je sice jiné, než u hry Nezastavujte, ale i tak souvisí s tím, co se na hranicích dělo po roce 1945.

Hra evokuje situaci, kdy na procházce opuštěnými Cetvinami narazíte na něco nečekaného. Pod kamenem, jen tak u cesty, někdo z vás objeví starou plechovou schránku. Rezavou, těžkou, pečlivě ukrytou. Uvnitř se skrývá dopis psaný rozechvělou rukou a jednoduchá ručně kreslená mapka. Z útržkovitých vět postupně pochopíte, že místní obyvatelé těsně před poválečným odsunem ukryli cennosti, které si nemohli vzít s sebou. A právě vy se vydáváte po jejich stopách. Mapka vás povede lesními cestami, místy, kde kdysi byl jiný život.

Parametry hry jsou následující:

  • Obtížnost hry: střední, takže je vhodná jak pro pokročilé únikovkáře, tak pro začátečníky. Pro každého jsou ve hře připraveny nápovědy
  • Délka: 3,3 kilometru
  • Časová náročnost: cca 120 minut
  • Doporučený počet hráčů: 1 až 6
  • Doporučený věk: od 15 let
  • Technické podmínky: nabitý telefon s funkcí kompasu, zapnutou GPS a zvuk. Stažení hry vyžaduje datové připojení.
  • Hra je zdarma. Stačí se jen přihlásit dle postupu uvedeném na obrázku u hry Nezastavujte a místo kódu SVOBODA zadat kód SCHRANKA

www.novohradsko-doudlebsko.cz

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

