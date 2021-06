KB SymphoSix: Symfonie v elektronickém kabátu

Projekt spojující symfonické těleso s elektronickou muzikou vznikl díky partnerství Komerční banky a televize ÓČKO a vyvrcholí už ve čtvrtek 10. června odvysíláním koncertní show z pavilonu D na pražském Výstavišti.

Již na podzim roku 2019 se nadaní muzikanti ve věku 18 – 35 let, otevření různým hudebním žánrům a s chutí na sobě pracovat, účastnili castingu, z něhož vzešla finální šestice těch, kteří vytvořili sestavu nového hudebního tělesa. Bicí, dvoje housle, klavír, saxofon a kytara jsou klasické nástroje, které KB SymphoSix spojí s tanečním rytmem v elektronické podobě. Nový nádech tak dostanou i díla známých skladatelů jako J. S. Bacha či L. van Beethovena. „Rozhodli jsme se objevit novou hvězdu české scény a milovníkům dobré hudby nabídnout umělecky atraktivní soubor. Propojením světa symfonické a elektronické muziky chceme ukázat, že oba směry čerpají z přirozeně pozitivní energie hudby a stírají tak pomyslné hranice mezi jednotlivými žánry. Právě v podpoře a zviditelnění zajímavých projektů vidíme jednu z příležitostí, jak přispět, a současně být u nastolení budoucnosti české hudební scény,“ říká David Šmahel, šéf marketingové komunikace KB, která patří mezi tradiční partnery české hudby a ve svém portfoliu má úspěšné projekty jako KB Acoustic Stage nebo KB Band Academy.

Přípravu na profesionální hudební dráhu, kterou o rok prodloužila pandemie covid-19, po celou dobu sledovaly kamery ÓČKA. Aktuálně se celý projekt představí ve velkém premiérovém vystoupení, které se na ve vysílání ÓĆKA objeví 10. června. „ Koncert půjde právě v intencích propojování moderních technologií a tradičního záznamu, protože k vysílání přidáme virtuální live chat, kdy spolu budou moci komunikovat tvůrci, fanoušci, influenceři, zkrátka všichni diváci, a to přímo na obrazovce díky online propojení na sociální síť,“ láká ke sledování programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha. Součástí vysílání bude i ukázka vystoupení PKF - Prague Philharmonia a sestřih z již odvysílané dokumentární série o vzniku celého projektu.

Pod odborným dohledem

Záštitu nad celým projektem převzali osobnosti z řad zkušených muzikantů a tvůrců. Předně je to autor celého projektu Vlastimil Penc, dále DJ a tanečník Robin „Fuuse“ Šeba, který má na svědomí choreografii celého koncertu. Režie koncertní show se ujal Matěj Pichler. Patronem projektu se stal Michal Dvořák, autor Vivaldianna a člen kapely Lucie, který celý projekt uvedl: „Klasická hudba v novém crossoveru buduje most mezi historií a současností, a toto spojení v kreativě funguje a myslím, že je to správně.“

Nenechte si ujít

Premiérové vystoupení KB SymphoSix sledujte 10. června na TV Óčko večer a v první repríze následující sobotu odpoledne. Poté se unikátní hudební projekt naplno rozezní už v hudebních klubech a na budoucích festivalech včetně Rock for People, na což se těší i jeho zakladatel Michal Thomes: „Nám se takovéto projekty velmi líbí a hodí, těším se na to hodně, protože mi to přijde jako skvělý nápad, který oživí hudební scénu. Beru to jako výborný počin.“

Těleso KB SymphoSix tvoří: Vilém Hujňák, David Klement, Filip Kottek, Zuzana Lukášová, Eliška Svejkovská a Sára Zvěřinová