Jižní a západní Čechy z paluby lodi: Vyplujte na Vltavu i Hracholusky

Plavební sezóna 2026 klepe na dveře a s ní i možnost nechat se unášet proudem řeky Vltavy, která právě v jarních měsících nabízí své nejčistší kouzlo. Probouzející se příroda lemující břehy, klidná hladina a profesionální posádky, pro které je řeka druhým domovem – to vše tvoří mozaiku zážitků, které si každoročně nenechají ujít tisíce výletníků.
Jihočeská plavební společnost však není jen o převozu z bodu A do bodu B. Je to o úctě k tradici a řemeslu. Ať už se rozhodnete pro krátký okruh za poznáním vltavských meandrů, nebo zvolíte celodenní rodinný výlet spojený s návštěvou památek, čeká vás komfort na palubách lodí s bohatou historií. Letošní rok je navíc výjimečný tím, že společnost své „plavecké“ zkušenosti z jihu Čech přenáší i na západ, aby si kouzlo lodní dopravy mohli naplno užít i obyvatelé a návštěvníci Plzeňska.
Z Týna nad Vltavou na soutok s Lužnicí nebo i přes plavební komory
Srdcem vltavských plaveb zůstává Týn nad Vltavou. Sezónu zde odstartuje květnová tradiční přeplavba do Hluboké nad Vltavou, která je ideální příležitostí vidět probouzející se vltavské břehy. V pravidelném jízdním řádu si pak můžete vybrat ze tří hlavních okruhů, které potěší jak rychlé výletníky, tak příznivce delší relaxace na vodě.
Krátká, zhruba půlhodinová plavba vás zavede na malebný soutok Vltavy s Lužnicí. Pokud máte více času, můžete zvolit trasu pokračující až k vodnímu dílu Kořensko. Pro opravdové fajnšmekry je pak připravena dvouhodinová zážitková plavba. Ta nabízí unikátní technický zážitek v podobě průjezdu některou z plavebních komor v okolí, cestu pod přehradu Hněvkovice a následný návrat k vltavotýnskému soutoku, nebo plavbu přes komoru Kořensko s krátkou plavbou po hladině orlické přehrady.
Na těchto trasách potkáte lodě s duší. Například motorová loď Pálava má fascinující minulost – původem je z Hamburku, kde sloužila jako celní obslužná loď v tamním velkém přístavu. Tato ocelová krasavice, která dokonce účinkovala ve videoklipu ke známému filmu Bobule 2, nadchne i technické nadšence, jelikož motor, který loď pohání, je stále původní Karl Jastram, tříválcový dvanáctilitrový stabilní diesel.
Hluboká nad Vltavou: ZOO i zámek bez hledání parkování
Pokud plánujete rodinný výlet na Hlubokou, loď pro vás může být i velmi praktickým způsobem dopravy. Na Munickém rybníce totiž zajišťuje přepravu loď Koloděj. Je to elegantní způsob, jak spojit návštěvu dvou hlavních atrakcí: loď pravidelně pendluje mezi centrálním parkovištěm v Hluboké a přístavištěm u ZOO Hluboká a Loveckého zámku Ohrada.
Během července a srpna vyplouvá v pravidelných intervalech, což rodičům s dětmi ušetří únavný pěší přesun a dětem dopřeje zážitek z plavby. Můžete si zvolit jednosměrnou cestu, zpáteční lístek, nebo jen čistě okružní jízdu po hladině rybníka s výhledy na panorama města.
Novinka 2026: Lodní doprava na Hracholuskách v novém kabátě
Zásadní zprávou pro letošní rok je rozšíření působnosti Jihočeské plavební společnosti na západ Čech. Od 1. června 2026 (nebo i dříve, v závislosti na dokončení renovací) startují pravidelné vyhlídkové plavby a lodní doprava na přehradě Hracholusky u Plzně. Tato vodní nádrž, lemovaná strmými skalami a rekreačními oblastmi, patří k nejkrásnějším v Česku, a právě letos vstupuje do nové éry.
Jihočeská plavební společnost totiž na základě vzájemné dohody převzala lodní dopravu od rodiny Švamberků, která po desetiletí tvořila tvář plavby na Hracholuskách. „Práce pana Josefa Švamberka si nesmírně vážíme. Je pro nás velkou ctí a hlubokým morálním závazkem pokračovat v jeho stopách,“ uvádí zástupci společnosti na svém webu. Jako výraz úcty k této tradici plánuje společnost se souhlasem rodiny loď přejmenovat a vtisknout jí jméno Josef Švamberk. V letošním roce zároveň loď slaví jubileum 60 let provozu na přehradě Hracholusky.
V současné době probíhají intenzivní technické práce a renovace plavidla, aby byla loď v perfektní kondici pro náročnou sezónu. Cílem je nabídnout moderní a spolehlivou dopravu, která bude plně integrována do turistické sítě Plzeňského kraje. Pohled na ikonický pňovanský most nebo skalnaté břehy z paluby lodi s novým jménem i energií tak bude jedním z vrcholů letošního léta na západě Čech.
Aktivní odpočinek u vody: Přívoz a ferraty
Pro milovníky aktivního pohybu provozuje společnost také přívoz Purkarec–Kostelec. Ten funguje od května až do konce října a kromě běžné přepravy pěších a cyklistů na druhý břeh (cesta trvá cca 10 minut) nabízí i něco navíc. Na objednávku vás loď doveze ke zřícenině Karlův hrádek nebo přímo k nástupním místům na vltavské ferraty.
Samotná vorařská obec Purkarec rozhodně stojí za delší zastávku – zdejší vorařské muzeum je zapsáno v kulturním dědictví UNESCO a připomíná slavnou historii plavení dřeva. Pokud se v srpnu vydáte na mimořádnou čtyřhodinovou plavbu z Týna do Hluboké, čeká vás právě v Purkarci přestávka na prohlídku tohoto unikátního místa.