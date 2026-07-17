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Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Komerční sdělení
Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět | foto: Obec Jankov

Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět
Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět
Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět
Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět
12 fotografií

Komerční sdělení

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Vůně čerstvě upečených jihočeských buchet, ukázky zapomenutých řemesel a pestrý třídenní program v kulisách selského baroka. Unikátní jihočeské Holašovice ožijí od 24. do 26. července 2026 oblíbenými Selskými slavnostmi, které patří k nejvýznamnějším českým folklorním festivalům.

Představit si letní jižní Čechy bez folklorního fenoménu na rozlehlé holašovické návsi lemované barokními štíty už snad ani nejde. Tradiční lidová slavnost, která po úctyhodném čtvrtstoletí úspěšně rozvíjí svou novou éru, každoročně přiláká kolem 11 000 návštěvníků. Letošní koncept slibuje podívanou na tradiční lidovou kulturu v celé její kráse a s hlubokým odkazem na historii.

Jarmark plný živých řemesel z Česka i sousedních zemí

Srdcem celého víkendu bude velkolepý staročeský lidový venkovský jarmark. Na návštěvníky čeká přibližně 200 stánků, v nichž zruční tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska předvedou autentickou výrobu a techniky, z nichž mnohé se váží k dávno zapomenutým časům. Pro dokonalou atmosféru budou řemeslníci pracovat v lidových oděvech a zájemci si mohou řadu technik sami vyzkoušet v připravených tvůrčích dílnách.

Příznivci dobrého jídla se mohou těšit na vyhlášenou gastronomickou událost – „holašovické buchtobraní a koláčobraní“, kde odborná porota vyhodnotí největší domácky upečenou jihočeskou buchtu a nejlepší koláč.

Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Hudební legendy na podiích i zábava pro celou rodinu

Pořadatelé letos připravili velkolepý kulturní program na dvou velkých pódiích i přímo v prostoru návesní promenády, ve kterém vystoupí více než 200 účinkujících včetně domácích předních interpretů a legend svých žánrů.

  • Pátek: Program bude patřit především milovníkům tradiční dechovky.
  • Sobota a neděle: Náves se rozezní v rytmu folkloru, cimbálu, folku, country, bluegrassu, rocku i rock’n’rollu.

Slavnosti pamatují i na nejmenší návštěvníky. Na návsi vyroste rozšířený dětský koutek „Hrajeme si s Kooperativou“ s animátorkami, dobovými dřevěnými kolotoči, malováním na obličej a dětským tetováním. U dobové kovárny navíc v sobotu i v neděli (vždy v 10:00 a ve 14:00 hodin) odehrají herci divadelní představení pro děti.

Prohlédněte si celý program letošních Selských slavností Holašovice.

Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Praktické informace pro návštěvníky

Aby si hosté mohli bezstarostně užít všechny místní speciality, bude z Českých Budějovic do Holašovic a zpět zajištěna autobusová kyvadlová doprava, která pojede po dvou trasách (přes Branišov a přes Litvínovice). Pro ty, kteří dorazí vlastním vozem či zájezdovým autobusem, je v blízkosti konání připraven dostatek parkovacích míst. Jízdní řády a podrobnosti naleznete na stránkách holasovice.eu.

Přehled celodenního vstupného na náves:

  • Dospělí: 250 Kč
  • Senioři (od 65 let s dokladem totožnosti): 200 Kč
  • Rodinné vstupné (2x dospělí, 2x děti od 6 do 14 let): 500 Kč
  • Zlevněné (ZTP a děti od 6 do 14 let): 100 Kč
  • Děti do 6 let a držitelé ZTP/P: Zdarma (doprovod vozíčkáře platí zlevněné vstupné)

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