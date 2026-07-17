Jihočeské Holašovice ožijí folklorem. Selské slavnosti jsou zpět

Představit si letní jižní Čechy bez folklorního fenoménu na rozlehlé holašovické návsi lemované barokními štíty už snad ani nejde. Tradiční lidová slavnost, která po úctyhodném čtvrtstoletí úspěšně rozvíjí svou novou éru, každoročně přiláká kolem 11 000 návštěvníků. Letošní koncept slibuje podívanou na tradiční lidovou kulturu v celé její kráse a s hlubokým odkazem na historii.
Jarmark plný živých řemesel z Česka i sousedních zemí
Srdcem celého víkendu bude velkolepý staročeský lidový venkovský jarmark. Na návštěvníky čeká přibližně 200 stánků, v nichž zruční tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska předvedou autentickou výrobu a techniky, z nichž mnohé se váží k dávno zapomenutým časům. Pro dokonalou atmosféru budou řemeslníci pracovat v lidových oděvech a zájemci si mohou řadu technik sami vyzkoušet v připravených tvůrčích dílnách.
Příznivci dobrého jídla se mohou těšit na vyhlášenou gastronomickou událost – „holašovické buchtobraní a koláčobraní“, kde odborná porota vyhodnotí největší domácky upečenou jihočeskou buchtu a nejlepší koláč.
Hudební legendy na podiích i zábava pro celou rodinu
Pořadatelé letos připravili velkolepý kulturní program na dvou velkých pódiích i přímo v prostoru návesní promenády, ve kterém vystoupí více než 200 účinkujících včetně domácích předních interpretů a legend svých žánrů.
- Pátek: Program bude patřit především milovníkům tradiční dechovky.
- Sobota a neděle: Náves se rozezní v rytmu folkloru, cimbálu, folku, country, bluegrassu, rocku i rock’n’rollu.
Slavnosti pamatují i na nejmenší návštěvníky. Na návsi vyroste rozšířený dětský koutek „Hrajeme si s Kooperativou“ s animátorkami, dobovými dřevěnými kolotoči, malováním na obličej a dětským tetováním. U dobové kovárny navíc v sobotu i v neděli (vždy v 10:00 a ve 14:00 hodin) odehrají herci divadelní představení pro děti.
Prohlédněte si celý program letošních Selských slavností Holašovice.
Praktické informace pro návštěvníky
Aby si hosté mohli bezstarostně užít všechny místní speciality, bude z Českých Budějovic do Holašovic a zpět zajištěna autobusová kyvadlová doprava, která pojede po dvou trasách (přes Branišov a přes Litvínovice). Pro ty, kteří dorazí vlastním vozem či zájezdovým autobusem, je v blízkosti konání připraven dostatek parkovacích míst. Jízdní řády a podrobnosti naleznete na stránkách holasovice.eu.
Přehled celodenního vstupného na náves: