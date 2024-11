Jedinečný pohled na Panamský průplav: Klenot, který spojuje

Panamský průplav je jedním z nejambicióznějších inženýrských projektů v historii. Navždy změnil obchodní cesty a pohled na propojenost našeho světa. Tato úchvatná, téměř 82 kilometrů dlouhá vodní cesta zkrátila plavbu mezi Atlantikem a Tichým oceánem o tisíce kilometrů. Ačkoli její vybudování bylo snem mnoha generací vizionářských průkopníků, dokončena byla až v roce 1914.

Jak si průplav nejvíce vychutnáte? Přece na lodi! Průjezd masivními zdymadly, v nichž lodě stoupají až 26 metrů nad hladinu moře, zajišťují nezapomenutelný zážitek. A to je jen jeden z mnoha výjimečných momentů, které vás při plavbě Karibikem a Severním Tichým oceánem čekají. Račte na palubu…

Z Miami přes Kolumbii k Panamskému průplavu

Miami, město, v němž se setkává dynamika moderního života a hřejivá náruč Karibiku, je perfektním začátkem každého dobrodružství. Projdete se tu podél art deco budov South Beach, nasajete kubánskou atmosféru Little Havana nebo navštívíte pestré murály ve Wynwoodu. Odtud vyplujete na lodi Norwegian Bliss ke kolumbijské Cartagena de Indias. Okouzlí vás malebné uličky a impozantní pevnost Castillo San Felipe. V panamském Colónu vás pak čeká setkání s koloniální pevností San Lorenzo. Na dohled je také Panama City s výhledem na jezero Gatún a lanovkou nad pralesem Gamboa, odkud spatříte krásy středoamerické divočiny. Jste už kousíček od Panamského průplavu…

Panamský průplav – jedině z lodi!

Právě tady pochopíte, proč je tato cesta výjimečná. Nic vám nepřiblíží Panamský průplav lépe než plavba lodí. Na vlastní kůži zažijete, jak se vaše loď postupně zvedá a klesá v systému tří zdymadel. V Gatúnu loď vystoupá nad hladinu moře, aby mohla pokračovat skrze stejnojmenné jezero.

Zatímco ostatní turisté pozorují toto mistrovské dílo z vyhlídek, vy budete přímo uprostřed dění, součástí více než stoleté historie námořní dopravy. Z paluby se vám otevře pohled na tropickou džungli, domov tukanů, lenochodů a hlučných opic. Uvidíte fascinující souhru přírody a lidské zručnosti. Mezitímco moderní kontejnerové lodě s precizností hodináře proplouvají úzkými kanály, okolní divoká džungle připomíná, že i přes tuto technickou sílu zůstává příroda stále dominantní.

„Když vaše loď proplouvá průsmykem Culebra, pohled na strmé skalní stěny vás uchvátí. Cítíte se malí, ale zároveň součástí něčeho obrovského, co lidstvo vykopalo skrz kontinent.“

Vrchol cesty přichází při průplavu průsmykem Culebra (známým též jako Gaillardův průsmyk). Tento devítikilometrový úsek byl vykopán skrz kontinentální předěl – hory, jež dělí Atlantik od Pacifiku. Při pohledu na strmé skalní stěny si uvědomíte titánské úsilí, které bylo potřeba k propojení dvou oceánů. Denně tudy propluje jen několik desítek plavidel a vy můžete být na jednom z nich.

Když se přiblížíte k pacifické straně, oceníte moderní zdymadla z roku 2016, která umožňují proplutí i těm největším lodím současnosti. To je důkazem, že i po více než století zůstává Panamský průplav klíčovou tepnou globální dopravy a symbolem lidské vytrvalosti a vynalézavosti.

Na rozdíl od běžných turistů, kteří kanál pozorují pouze z dálky, prožijete celou jeho délku, od Atlantiku až po Pacifik, v pohodlí své kajuty nebo na prostorné palubě. Západ slunce nad Tichým oceánem si vychutnáte s vědomím, že jste právě absolvovali jednu z nejpozoruhodnějších námořních cest na světě.

TIPY NA PLAVBU PANAMSKÝM PRŮPLAVEM

Vyberte si místo s dobrým výhledem, abyste si průplav co nejvíce užili. Kajuty s balkonem jsou ideální, ale pohled z přídě lodi jen tak něco nenahradí.

Podnebí je tu vlhké, teplé. Proto nezapomeňte na lehké oblečení, opalovací krém a sprej proti hmyzu.

Nestresujte se, když něco zapomenete. Loď je plovoucí hotel a má vše, co můžete potřebovat.

Dobrodružství nekončí!

Po Panamském průplavu loď pokračuje do Kostarického Puerto Caldery, kde zažijete divokou krásu deštných pralesů, pláže s bílým pískem parku Manuel Antonio a horké prameny pod sopkou Arenal. Dále se v Guatemalské Antigui, městě ve stínu sopek, ponoříte do mayské historie a barevné kultury. V Mexiku vás přivítá Puerto Vallarta s tradiční atmosférou a Cabo San Lucas s průzračnými zátokami a ikonickým El Arco. Poslední zastávka je Los Angeles, kde se setkáte s energií velkoměsta, promenádami a Hollywoodem.

Luxus, pohodlí a dobrodružství v jednom balení

Toužíte během dovolené poznat mnoho míst a zároveň stihnout odpočinek? Tento komfort plavba výletní lodí nabízí. Vaše ubytování, restaurace i centrum zábavy se pohybují spolu s vámi. Zatímco spíte, váš plovoucí resort míří k další destinaci. Po probuzení vás čeká nový horizont, nové zážitky.

Dokonce i relaxační den na palubě je festivalem možností. Ráno můžete začít cvičením s výhledem na horizont – s oceánem budete mít to nejlepší pozadí. (Pozn. redakce: Klidně v obou smyslech.) Pak se osvěžíte v bazénu a odpoledne si vychutnáte tropické koktejly s mořským vánkem a živou hudbou. Zahrajete si bowling, laser game nebo se projedete na motokárách. Večer bude ideální pro romantickou procházku po palubě či návštěvu zábavné show.

Po celou dobu budete mít k dispozici širokou škálu kulinářských dobrot. Ať už toužíte po neformálním bistru, anebo po noblesních, delikátních chodech, vždy najdete, co si přejete.

Jsou výletní lodě ekologické?

Společnost Norwegian Cruise Line, které loď Norwegian Bliss patří, se zavázala k ekologické odpovědnosti. S miliardovými investicemi do technologií, které snižují emise a spotřebu paliva, se firma snaží dosáhnout nulových emisí do roku 2050. K tomu přispívá využívání hybridního pohonu a pobřežní elektřiny. To vše zajišťuje, že negativní dopad na přírodu je minimální.

Proč cestovat s PT Tours

Cestovní kancelář PT Tours na vybrané plavby od Norwegian Cruise Line nabízí služby zkušených průvodců, kteří znají každý kout navštívených destinací. Rádi vám pomohou objevit to nejzajímavější. A když dáváte přednost samostatnému, nezávislému objevování? PT Tours nabízí také individuální plavby. Svět je váš. Tempo určujete vy.

Na konci cesty se nebudete dívat na mapu stejným způsobem – budete cítit každý kousek světa, kterým jste propluli

Na plavbách je nejlepší, že nemusíte volit mezi poznáváním a relaxací – dostanete obojí, servírované na azurovém podnose. Vítejte ve světě, kde místo starostí máte vířivku s panoramatickým výhledem a nová místa jsou na dosah vlnky.

Vstupte do světa dobrodružství s PT Tours! Rezervujte si svou plavbu a objevujte nové horizonty.