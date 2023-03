Jak si vybrat to pravé elektrokolo?

Jaro pomalu přichází a cyklistická sezóna buší na dveře – je tedy čas si vybrat to pravé elektrokolo. Věděli jste, že již takřka dvě třetiny u nás prodaných kol jsou elektrická? Výhody takového elektrokola jsou nesporné, ať už potřebujete dopravní prostředek pro cesty do práce nebo si chcete zlepšit kondici či jen tak vyrazit na výlet a za sportovními zážitky.

Na elektrokole se dostanete dále, s menší námahou a za kratší dobu. Takže i sportovec, který se chce zapotit, může v rámci tréninku urazit delší vzdálenosti a díky tomu navštívit nová zajímavá místa. Nemluvě o výhodě, kterou je možnost vyrazit na výlet s dětmi, kdy potřebujete za kolo zapřáhnout vozík. Výhody elektrokola využijete i při jízdě do práce, protože díky elektrickému pohonu nepřijedete do práce uřícení a zároveň se vyhnete ranní dopravní špičce. Elektrokolo je pro každého a my máme elektrokola pro celou rodinu!

A přesto je to stále kolo, které má dva pedály, do kterých je třeba šlapat. Nikam vás nezaveze samo, pouze vám pomůže tehdy, když to po něm budete chtít nebo potřebovat. S nastavitelnou mírou asistence si určíte, jak moc Vám má elektrokolo pomáhat. Zda budete potřebovat pomoct jenom do prudkého kopce, který byste normálně nevyšlapali nebo během rodinného výletu, kdy máte v sedačce nebo ve vozíku vaše dítě případně si můžete díky asistenci elektromotoru prodloužit váš cyklovýlet.

Elektrokolo je také výborným společníkem do města. Kromě ekologického provozu a nízkých nákladů na energie vám umožní snadno se prodrat hustým provozem. Může ho využít celá rodina, ať už na cesty do školy, práce, na nákupy či do kavárny nebo kina. V naší nabídce najdete více jak 10 modelů městských elektrokol a máme taky elektro skládačky! Naše elektrické skládačky pak jednoduše můžete vzít sebou do bytu, auta, karavanu nebo využít jejich skladnost pro ušetření místa ve sklepě.

Ať už potřebujete elektrokola do města, na hory do karavanu nebo parťáka na vaše dlouhé cyklovýlety u nás je najdete. Nabízíme přes 30 různých modelů a variant elektrokol. Z naší nabídky si vybere každý člen rodiny.

Elektrokola LOVELEC vám nabídnou kromě široké nabídky modelů také kvalitu českého výrobce s doživotní zárukou na rám i tuzemský servis přímo u výrobce nebo v síti prodejen LOVELEC. Naše elektrokola jsou sestavena z kvalitních komponentů světových výrobců. Kupříkladu u horských elektrokol najdete vysoce spolehlivé japonské elektromotory DAPU, které se pyšní svou silou s kroutícím momentem až 95 Nm. Treková elektrokola LOVELEC, jako jsou modely Teraka či Triago, mají kvalitní elektromotory MOTINOVA, které jsme zvolili do těchto modelů pro jejich vysokou efektivitu, plynulost a pohodlí při jízdě.

Elektrokola LOVELEC vyrábíme již od roku 2010 a v současné době je nabízejí naši obchodní partneři po celé Evropě. Naše elektrokola si tak můžete koupit v cyklo salónu ve vašem okolí nebo si zvolit cestu nákupu přímo u výrobce. Navštivte náš showroom v Českém Těšíně, kde najdete kompletní nabídku elektrokol LOVELEC a rovnou si je můžete všechny projet a vyzkoušet!

Neváhejte, přijďte a vyzkoušejte si naše elektrokola. Z naší široké nabídky si vybere každý člen vaší rodiny. Protože LOVELEC jsou elektrokola pro celou rodinu! www.lovelec.cz