Jak s epidemií zápasí les? Odpoví vám Stezka korunami stromů Krkonoše

Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na úpatí Černé Hory v Janských Lázních a jejím prostřednictvím je možné nahlédnout do lesa opravdu zblízka. Poznáte tak do hloubky nejen stromy a keře, ale i rostliny a živočichy, kteří zde žijí. Příjemná procházka, bohatá na zajímavé informace, je korunovaná možností vrátit se ze samého vrcholku Stezky za pár vteřin zpět na zem tobogánem o délce 80 m.

Krkonošská Stezka korunami stromů je vyhlídková věž o výšce 45 metrů. Na její trase dlouhé 1 511 metrů se vydáte od kořenů až ke korunám stromů. Během jedinečné podzemní expozice vám nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy a při následném stoupání do výšky se dozvíte celou řadu zajímavosti o lese kolem vás. Víte třeba, jaký je rozdíl mezi „pěkným“ a „nepěkným“ lesem? Podrobnou odpověď se na Stezce dozvíte. Dozvíte se ale i mnoho dalších informací o lese, rostlinách a zvířatech, která v lese žijí. Poté, co vystoupáte na vrchol Stezky do výšky 45 metrů, si budete moci vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa a do celé krajiny kolem. Třeba ještě uvidíte i zbytky sněhu na krkonošských vrcholcích .

Cestu dolů si můžete zkrátit a urychlit tobogánem, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen jen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí letíte v tobogánu rychlostí 30 km/h. Za deštivého počasí sjet tobogánem z bezpečnostních důvodů možné není. Rychlost by totiž mohla dosáhnout až 80 km/h.

Znovuotevření Stezky doprovodí adekvátní bezpečnostní opatření zajišťující co největší komfort a bezpečnost návštěvníků. Nic to ale nezmění na krásném zážitku, který si vy i vaši blízcí ze Stezky korunami stromů odnesete.

Více se dozvíte na webových stránkách Stezky.