Loutkové divadlo čekající na první představení, dřevěné roubenky i řada Igráčků různých povolání. Ve výstavních sálech Muzea středního Pootaví Strakonice se potkávají hračky, které mohou dospělým připomenout vlastní dětství a dětem otevřít nové světy. Výstava ukazuje rozmanitost českého hračkářství od zavedených výrobců po menší autorské dílny.
Od zedníka k pohádkovým postavám
První Igráček vznikl v roce 1976 a představoval zedníka. Postupně přibývala další povolání a příslušenství, se kterým děti rozehrávaly vlastní příběhy. Dnes figurku rozvíjí společnost Efko, na výstavě zastoupená také společenskými hrami.
K vyprávění vybízejí rovněž marionety a loutková divadla rodiny Mašků. Jejich výroba začala v roce 1968 a ve znojemské dílně v ní pokračuje už třetí generace. Princezny, králové a kašpárci připomínají domácí představení, při kterých se z diváků snadno stávali herci.
Dřevěné stavby i barevné skládačky
Stavebnice Walachia přibližují tradiční architekturu prostřednictvím modelů roubenek, zvonic či hradů. Značka DomDom, za kterou stojí Olga Halabalová a Jindřich Halabala, představuje dřevěné hračky a tvořivé pomůcky. Ručně broušené a malované skládačky Zuzany Šedivé pod značkou Zuzzle Puzzle zase umožňují kombinovat barvy a tvary do rozmanitých kompozic.
Zastoupeny jsou také značky Detoa, Seva či Království dřeva a dřevěné venkovní hry STOA – Zahradní Zábava. Další podobu českého designu představují nafukovací hračky Fatry Napajedla, jejichž tradice je spojená s návrhářkou Libuší Niklovou.
Na výstavu také o Vánocích
Výstava Design české hračky je ve výstavních sálech strakonického muzea otevřena do 30. prosince 2026. Navštívit ji lze od úterý do neděle od 9 do 17 hodin včetně svátků. Výjimkou je 24. až 26. prosinec, kdy bude přístupná od 13 do 16 hodin.
Více informací najdete na webu muzea.
Výlet spojte s Adventními trhy pod Rumpálem
Návštěvu výstavy můžete od 4. do 6. prosince spojit s Adventními trhy pod Rumpálem. Tři nádvoří strakonického hradu zaplní stánky s dárky, vánočními ozdobami a občerstvením, ukázky řemesel i hudební program. V pátek děti potěší Mikulášská nadílka a Otevření bran pekelných, v sobotu vystoupí Sára Milfajtová a KUF Band a v neděli nabídne adventní zastavení živý betlém.