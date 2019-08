Hovoříte jazykem květin?

Pokud máte v hlavě zafixováno, že sudý počet květin se zkrátka nedává, leda na hrob, pak se na problematiku podíváme zblízka. Otázka sudého nebo lichého počtu květin v kytici nehraje v dnešní době významnou roli. Pokud patříte k těm šťastným, u nichž na dveře zaklepal kurýr z Florea.cz s kyticí sto růží v ruce, pak věřte, že obava ze sudého počtu květů je v tomto případě lichá. Taková ohromná kytice sto růží se totiž nedostává každý den.

„Ty pověry o tom, že sudá je smutek, to je asi tak, jako když černá kočka přeběhne přes cestu anebo, že nemáme překračovat kanál. Je to stará pověra, nikdo nedokáže vysvětlit, kde se vzala. Samozřejmě, u starších lidí si na to budeme dávat pozor, ale je-li ta slečna ještě relativně mladá, tak to unese,“ řekl pro online květinářství Florea.cz mistr etikety Ladislav Špaček.

Romantická vyznání a poselství z lásky

Nejznámějšími nositelkami sladkého vyznání „miluji Tě“ jsou rudé růže. Lásku však pomocí květin lze vyjádřit hned několika způsoby. Zatímco rudé růže symbolizují lásku vášnivou a spojenou s chtíčem, růžové promlouvají o lásce romantické a upřímné. Někde uprostřed těchto vyznání se nacházejí oranžové růže, které odhalují tajné city a přání „chtěl bych něco víc“.

Záleží také na počtu květin v kytici. Samozřejmě jiný dojem zanechá jedna rudá růže a jiný kytice sto rudých růží. Jedna růže symbolizuje lásku na první pohled, tři růže říkají „miluji tě“, pět „záleží mi na tobě“, šest přijde na řadu, když z pouhého randění má vyrůst něco většího, a třináct růží posílá tajný ctitel. Jedenáct a třináct květů pěje chválu na obdarovanou a vyjadřuje jí obdiv.

Větší počet jako kytice 55 nebo dokonce 100 růží už znamená hlubokou a upřímnou lásku, oddanost a zamilovanost.

Odpouštějící a omluvné květiny a kytice

Pokud je muž zdatný v květinovém jazyce, pak ví, že počet květin, který říká „omlouvám se“, je číslo patnáct. O odpuštění vás pak bude prosit 88 růžemi v kytici.

Protože květiny za sebe hovoří i barvou, jsou to právě bílé a krémové růže, které říkají: „Pokud jsem Ti ublížil, hluboce se omlouvám.“ Na druhou stranu, dostanete-li pugét bílých růží, ve kterých jsou přimíchané i růžové růže, pak obsahují jednoznačné poselství o oddanosti a věrnosti.

Dalšími květinami, kterými se muž může omluvit ženě, jsou pivoňky a slunečnice. Ty se omlouvají za dárcovo nevhodné chování nebo vyjadřují uvědomění, jak vzácné pouto dárce zpřetrhal.

Další poselství

Podporu vyjadřuje osm růží, přání ke šťastné cestě popřeje šestnáct růží, čtrnáct řekne: „jsem na tebe pyšný“ a 25 přeje všechno štěstí světa.