Hoteliér Bronislav Vala: Ženou mě dopředu zdánlivě nesplnitelné cíle

O rekonstrukci zámku začal přemýšlet v polovině devadesátých let, kdy si zámek na nějakou dobu pronajal, ale po pěti letech pronájem zrušil.

Zámek však volal svého budoucího majitele dál.

V roce 2008 Bronislav Vala objekt koupil a po třech letech příprav začal v roce 2011 s rekonstrukcí.

Zámek a hospodářské budovy před rekonstrukcí.

Pohled na ruinu zámku před jeho rekonstrukcí

Z chátrajícího a nevyužitého objektu se od té doby podařilo vybudovat moderní čyřhvězdičkový wellness hotel, kde se citlivě propojilo kouzlo minulého s luxusem moderního.

Areál zámku je malebný za každého počasí po celý rok

Celý areál hotelu Zámek Valeč v roce 2018

„Na začátku jsem předpokládal, že rekonstrukce skončí pouze opravou samotného zámku, ale postupně jsem rekonstrukci rozšiřoval na ostatní hospodářské budovy až do současného stavu. Kdybych na začátku věděl, co všechno to bude obnášet, vůbec bych se do toho nepouštěl. Dávám si cíle, které jsou zdánlivě nesplnitelné. Stres mě v případě ohrožení vyburcuje k síle, o které ani nevím, že ji mám, a žene mne to dopředu,“ říká zpětně k rozsáhlé přestavbě areálu pan Vala.

Nejnovější budova byla postavena v roce 2020

Nová část hotelové restaurace byla dobudována v roce 2020

Jeho stavební firma V-STAV pokračovala totiž opravou ostatních hospodářských budov, kde vznikly moderní pokoje, konferenční sály a restaurace. V posledních letech dokončili wellness areál, bowling, tenisový kurt a podzemními garáže.

Letošní žhavou novinkou je přístavba moderní budovy s nádherným výhledem na zámek a nádvoří. Téměř z ptačí perspektivy je z pokojů vidět na bludiště a do zámecké zahrady. Pokoje, které se v budově nacházejí, jsou převážně rodinné se dvěma oddělenými ložnicemi. Některé koupelny mají volně stojící vany s průhledy přímo do moderních interiérů.

Přespat je možné také v historicky vybaveném pokoji s moderní koupelnou

Chloubou hotelového areálu je kromě samotného zámku také velkolepé wellness centrum, které nabízí bazény vnitřní, venkovní celoročně vyhřívané a vířivý bazén, venkovní dětské bazény s atrakcemi a saunový svět, kde jsou kromě finských a parních saun také biosauna, infrasauna, tepidarium, Kneippovy chodníčky, ledová jeskyně, ochlazovací bazén a relaxační zóny.

Pohled na budovy Panského dvora a vyhřívané bazény

Ledová jeskyně

Nabídka saun je velmi široká

Vyzkoušet můžete saunové ceremoniály, masáže, parafínové zábaly, kosmetiku, pedikúru, manikúru nebo kadeřnické služby.

Kuchyně nabízí pokrmy à la carte a sezónní speciality. Hoteloví hosté si pochutnají na bohatých snídaních a večeřích formou bufetu.

Celý areál je protkaný unikátním systémem podzemních chodeb tak, aby se host z pohodlí svého pokoje „suchou nohou“ dostal tam, kam potřebuje.

Valečské panství nabízí tolik rozličných způsobů zábavy a odpočinku, že vám ani celý víkend nebude stačit na to, abyste si všechny pořádně užili.

Co je nejhezčího a nejtěžšího na tom, být zámeckým pánem, jsme se zeptali přímo pana Valy.

Vinárna

„Nejhezčí je pocit, že se podařilo realizovat dílo, které zůstane zachováno pro další generace a které dělá radost mnoha lidem v širokém okolí. Myslím si, že vytváříme něco, co má ambice zapsat se nejen do historie obce Valeč. Zámeckým pánem se necítím, jenom udržovatelem a správcem majetku, který nám připomíná naše předky a naši kulturu. Za nejtěžší považuji udržet provoz areálu v chodu, zámky si na provoz ze vstupného nevydělají a bazény jsou na tom stejně. Proto se musíme snažit být co nejlepší, aby k nám lidé jezdili a potom se rádi vraceli.“

V souladu a s úctou k historii tohoto kouzelného místa byl postaven areál, za jehož rekonstrukci získal hotel v roce 2014 Prestižní cenu Kraje Vysočina za Stavbu roku, cenu veřejnosti a cenu ČKAIT.

Zámecké prostředí láká i svatební hosty

Výstava svatebních šatů

