Hoslovický mlýn zahájí sezonu Velikonocemi a řemeslnými akcemi

Hoslovický mlýn se nachází asi sedmnáct kilometrů od Strakonic a patří mezi nejcennější technické památky regionu. Areál tvoří budova mlýna, stáj s roubeným chlévem a stodola s přístavkem. Dochované objekty s doškovými střechami představují jedinečný příklad venkovského hospodářství z poloviny 19. století.
Návštěvníci si během prohlídky mohou prohlédnout funkční mlecí zařízení, sýpku i obytnou světnici s pecí a kachlovým sporákem. Součástí areálu je také etnografická expozice, která přibližuje život venkovského obyvatelstva na šumavském Podlesí – od zemědělských prací přes chov hospodářských zvířat až po tradiční pokrmy a lidové zvyky.
„Hoslovický mlýn je výjimečný tím, že návštěvníkům nabízí autentický obraz života na venkově. Historie tu není jen vystavená, ale skutečně ožívá prostřednictvím ukázek řemesel a tradičních prací,“ řekla marketingová pracovnice Muzea středního Pootaví Mgr. Lucie Kupcová.
Během roku se v areálu mlýna uskuteční řada tematických akcí zaměřených na tradiční řemesla, hospodářské práce i lidové zvyky. Program nabídne například Vítání jara 25. dubna, bylinkový den Z bylinkového hrnečku 23. května nebo Domácnost paní mlynářky 20. června, která přiblíží každodenní život na mlýně.
Na rodiny s dětmi cílí Dětský den 18. července, srpnové Dožínky 29. srpna připomenou tradiční oslavu konce sklizně. Podzimní program doplní například akce Řemeslo má zlaté dno 19. září a Podzim pana mlynáře 17. října. Letošní sezonu uzavře Advent na mlýně 12. prosince.
Mlýn spravuje Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích. Do jeho správy přešel v roce 2005 a po rozsáhlé rekonstrukci byl znovu otevřen veřejnosti v roce 2008.
Vodní mlýn je otevřen od dubna do října. V dubnu, květnu, září a říjnu mohou návštěvníci přijít od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou, v hlavní sezoně od června do srpna je areál otevřen denně od 9 do 17 hodin.