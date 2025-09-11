Heband a Jižani zahrají na koncertu uprostřed Lannovky

Na závěrečném koncertu letošního cyklu se představí populární dechová kapela Jižani, společně se zpěvačkami Hudebního gymnázia České Budějovice a za doprovodu Alice Haladové a skupina Heband. Publikum se může těšit na pestrý večer plný energie, hudební radosti a výjimečné atmosféry v srdci města.
Páteční hudební večery
Třetí ročník Pátečních hudební večerů probíhal od konce května v oblíbené kavárně La Caffé na Lannovce, kde se představila řada předních jihočeských hudebníků i hostů z celé republiky. Na pódiu vystoupili například Jiří Halada Trio s Jitkou Charvátovou, Miroslav Surka Trio, Alice Haladová, Jiří Hebík a mnozí další.
Koncerty se rychle staly místem setkávání hudebníků, studentů, rodičů i široké veřejnosti a přinesly do centra města příjemnou letní atmosféru s kvalitní živou hudbou.
Proč právě Lannova třída?
Jedním z důvodů pořádání cyklu je oživení pěší zóny Lannovy třídy, která je v rámci kulturních akcí města dosud spíše opomíjená. Hudební gymnázium České Budějovice chce tímto projektem přispět k tomu, aby se tato část centra stala živým kulturním prostorem a přirozeným místem setkávání.
Podpora města
Celý projekt vzniká za podpory Statutárního města České Budějovice, které tímto způsobem obohacuje kulturní nabídku a dává prostor mladým talentům i profesionálním hudebníkům.
„Hudba je pro nás nejen uměním, ale i cestou, jak propojit generace a vytvořit živý prostor pro setkávání. Jsme rádi, že se nám daří Lannovku naplnit hudbou a dobrou energií,“ říká za organizátory Alice Haladová z Hudebního gymnázia České Budějovice.
Velký koncert proběhne v pátek 19. 9. 2025 od 18 hodin na pódiu na Lannovce.
Vstup je zdarma. Srdečně zveme všechny – přijďte s námi zakončit léto hudbou!