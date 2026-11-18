Mariánské Lázně, malebné lázeňské město v západních Čechách, jsou proslulé mimořádným bohatstvím přírodních léčivých zdrojů, které sem po staletí přivádějí návštěvníky z celého světa. Vyvěrá zde více než 40 minerálních pramenů s rozmanitým složením, které doplňuje vzácná přírodní slatina z okolního regionu a přírodní oxid uhličitý vulkanického původu. Kouzelnou atmosféru tradičního lázeňského města dotvářejí rozlehlé zelené parky, nádherné kolonády, romantické promenády a okolní lesy, které vybízejí k odpočinku i příjemným procházkám.
Právě v tomto jedinečném prostředí vítá své hosty Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně. Pětihvězdičkový hotel s působivou hlavní budovou v elegantním secesním stylu propojuje nostalgické kouzlo historických lázní s moderním wellness, špičkovou péčí a odborným medicínským zázemím. Léčivá síla místních pramenů je zde doslova na dosah. Vlastní pramen Alexandra poskytuje minerální vodu využívanou k relaxačním minerálním koupelím i osvěžujícím pitným kúrám. Elegantní pítko přímo v hotelové lobby navíc zve hosty k ochutnání této výjimečné vody a k poznání jedinečné tradice Mariánských Lázní.
Léčivá síla přírodních zdrojů
Když příroda naplno odhalí svou sílu, přichází skutečný odpočinek a regenerace. Minerální prameny Mariánských Lázní přinášejí blahodárné účinky mimo jiné při inhalacích, zatímco přírodní slatina z hlubin země dokáže dlouhodobě udržet teplo a ve formě zábalů či koupelí pomáhá uvolňovat svalové napětí. Tuto trojici přírodních léčivých zdrojů doplňuje přírodní oxid uhličitý z Mariina pramene, který se využívá při osvěžujících suchých plynových koupelích a dalších léčebných procedurách.
Ve Falkensteiner Spa Resortu Mariánské Lázně jsou tyto tradiční léčebné metody přirozenou součástí komplexního přístupu ke zdraví. Propojují hlubokou relaxaci, dlouhodobou prevenci a individuální péči, která respektuje potřeby každého hosta.
Lázeňské a wellness procedury podle vašich časových možností
Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně přináší do tradičního lázeňského prostředí jedinečné propojení klasické lázeňské léčby s moderními metodami longevity, zaměřenými na dlouhověkost a aktivní péči o zdraví. Součástí vybraných programů je například metabolická analýza uVida a podle konkrétního programu také další vyšetření, jako jsou krevní testy, spirometrie, EKG, analýza tělesného složení pomocí bioimpedance či podrobná anamnéza zaměřená na spánek. Na základě získaných výsledků jsou sestavena individuální doporučení pro pohyb, výživu, spánek a zvládání stresu.
V rámci lázeňských pobytů si hosté mohou vybrat krátkodobé i dlouhodobé léčebné programy s odborně vedenými procedurami. Konkrétní skladba procedur se odvíjí od zvoleného programu a případně také od doporučení lékaře. Prohlédněte si nabídky a pobytové balíčky.
Teplo, voda a dostatek prostoru pro dokonalý odpočinek
Po lázeňských procedurách nebo pohybu na čerstvém vzduchu zve prostorné wellness Acquapura SPA k ničím nerušenému odpočinku a načerpání nové energie. Největší bazénové zázemí v Mariánských Lázních nabízí čtyři celoročně vyhřívané vnitřní a venkovní bazény, ve kterých si můžete v klidu zaplavat – včetně jediného venkovního bazénu ve městě. Několik saun, elegantní relaxační místnosti a privátní Spa Suite poskytují příjemné teplo a soukromí. Celkový zážitek doplňují masáže, kosmetická ošetření a blahodárné koupele.
Kdo chce aktivně načerpat novou energii, najde ideální rovnováhu ve fitness centru, při lekcích jógy nebo holisticky zaměřených pohybových aktivitách. Zvláštní důraz je kladen také na zvládání stresu a prevenci vyhoření. Při lesním koupání a mindfulness cvičeních v přírodě můžete zpomalit, zklidnit mysl a vnímat okolní krajinu všemi smysly. A pokud zatoužíte po delší procházce, přímo od hotelu se můžete vydat po příjemných cestách do okolních parků a dál, až k okrajům chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Bohemian Symphony: Vánoce v rytmu českých tradic
Závěr roku dodává pobytu v Mariánských Lázních jedinečnou sváteční atmosféru. Vánoce mají ve Falkensteiner Spa Resortu Mariánské Lázně dlouholetou tradici a mnoho stálých hostů se sem během svátků pravidelně vrací. Letošní Vánoce a Silvestr se ponesou v duchu motta „Bohemian Symphony“, které oslavuje českou kulturu, hudbu a gastronomii.
Slavnostní program nabídne živou hudbu, tradiční české speciality v moderním pojetí i saunové ceremoniály inspirované místními tradicemi. O pestré zážitky se postarají také aktivity v bazénech a fitness centru, procházky k léčivým pramenům Mariánských Lázní nebo romantická procházka s pochodněmi ve Slavkovském lese.
K nezapomenutelné vánoční atmosféře přispějí také vánoční trhy u mariánskolázeňské kolonády, kde můžete nasát kouzlo adventu, prohlédnout si sváteční stánky a vychutnat si chvíle provoněné vánočními dobrotami. Procházka slavnostně vyzdobeným lázeňským centrem se tak stane příjemným zpestřením svátečního pobytu.
I během vánočního období můžete objevovat hotel i samotné Mariánské Lázně z nové perspektivy a užít si sváteční čas plný pohody, zážitků a odpočinku.