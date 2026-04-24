Gran Canaria Blue: když cesta začíná pohledem na moře

Jsou zážitky, které vznikají z pocitu. Na Gran Canarii mnohé z nich začínají oceánem jako stálým společníkem: jeho světlo, rytmus a energie udávají tón každému dni. Tak se žije s Gran Canaria Blue, kde moře vede okamžiky, inspiruje plány a vytváří vzpomínky.

Puerto Deportivo Pasito Blanco | foto: Gran Canaria Blue

Ubytování s výhledem na Atlantik: první krok k dobrodružství

Jih ostrova nabízí ubytování, kde je oceán neustále přítomen: Apartamentos Cordial Mogán Valle, Hotel Cordial Mogán Playa, Marina Suites a Marina Bayview; Servatur Casablanca Suites & Spa, Servatur Puerto Azul, Servatur Green Beach, Gloria Palace Royal Hotel & Spa a Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel. Otevřete terasu a nechte den začít v modrých tónech.

Sportovní přístav Pasito Blanco

Odtud vše plyne přirozeně: blízké přístavy, snadno dostupné pláže a aktivity jen pár kroků od vás.

Servatur Puerto Azul

Pohyb oceánu: dny prožité na vodě

Plavba katamaránem s Water Sports Luis Molina odhaluje sopečné pobřeží z moře. Se Spirit of the Sea se setkání s delfíny a velrybami stávají nezapomenutelnými zážitky.

Pro ty, kteří hledají adrenalin, nabízejí Canary Water Sports jízdu na vodních skútrech, jet boat nebo parasailing. Surfování se školou BD Surf School doplňuje nabídku, vždy při hledání dokonalé vlny.

Canary Water Sports

Klidná stránka oceánu: zážitky, které vybízejí ke zpomalení

Paddleboarding se SUP Revolution nebo kajakové trasy umožňují klidně se pohybovat podél pobřeží. Ponor v ponorce se Submarine Adventure nabízí pohled na mořský život z podmořského světa bez nutnosti potápění.

Sportovní rybolov s Fish On! přináší jiný rytmus: brzké vstávání, plavbu na otevřené moře a čas plynoucí v tichých rozhovorech a kolébání vln.

SUP Revolution

Návrat do útočiště: když den stále doznívá na kůži

Po návratu do ubytování oceán stále zůstává nablízku. V Puerto Mogán procházky přístavem při západu slunce prodlužují námořní atmosféru. Každý konec dne jako by byl napsán zvukem vln.

Spirit of The Sea

Ostrov prožitý skrze moře

Gran Canaria Blue je víc než soubor aktivit: je to způsob, jak ostrov prožívat skrze jeho nejautentičtější prvek.

Někteří si pamatují první setkání s delfíny; jiní rychlost na vodě. A mnozí především klid, kdy se jen dívají na moře a na nic nemyslí.

Naplánujte si pobyt a námořní zážitky na grancanariablue.com.

ROZHOVOR S BJÖRNEM DUNKERBECKEM

V Gran Canarii vyniká Atlantský oceán svou čistou vodou a vynikající viditelností, ideální pro plavání, potápění nebo čistý kontakt s mořem. Odstíny se pohybují od hluboké modré až po světlejší tóny v závislosti na světle a konkrétní lokalitě. Díky subtropickému klimatu a stálému vlivu atlantických proudů se teplota vody pohybuje obvykle mezi přibližně 18 °C v zimě a 24–25 °C v létě, což zajišťuje příjemné podmínky po většinu roku pro vodní aktivity a sporty jako windsurfing nebo surfování.

Bjorn Dunkerbeck

Gran Canaria není známá jen svými působivými pobřežními scenériemi, ale také jako kolébka windsurfingových legend. Mezi nimi vyniká Björn Dunkerbeck, 42násobný mistr světa a jeden z nejúspěšnějších windsurfařů historie. Dunkerbeck rozvíjel a zdokonaloval svou techniku na ikonických místech, jako je Pozo Izquierdo, a dnes je stále úzce spjat s místní scénou, kde je sportovní ikonou ostrova.

1. Jako profesionální sportovec jsi procestoval půl světa. Jaké zvláštnosti oceňuješ na Gran Canarii jako sportovní destinaci z pohledu vodních sportů?

Především klima: v létě kolem 25–28 °C a v zimě 20–25 °C.
Je ideální pro windsurfing a všechny přírodní sporty: cyklistiku, turistiku, surfování, plachtění, SUP (stand up paddle), potápění, plavání atd.
Pasáty velmi pomáhají, protože zajišťují stabilní a kvalitní vítr.

2. Tvoji rodiče rozpoznali potenciál ostrova už dávno a v 70. letech v Maspalomas otevřeli windsurfingovou školu. Ty jsi tam nejen vyrůstal a učil se, ale také jsi pokračoval v jejich odkazu a stal se špičkovým profesionálem. Přemýšlel jsi někdy o stěhování?

Gran Canaria a Kanárské ostrovy se staly mým domovem. Nejen proto, že jde o nejjižnější ostrovy Evropy a můžeme být na vodě 365 dní v roce, ale také proto, že jsou bezpečné, mají dobré školy, nemocnice a přímé lety z letiště v Las Palmas do velkých měst. To je velká výhoda.

3. Snížil se zájem o windsurfing, nebo se jen více diverzifikoval?

V Pozo Izquierdo je centrum windsurfingu, v Bahía de Formas jsou zóny pro freeride a začátečníky a nedaleko je Águila Playa, ideální v zimě při východním větru.
Na Playa del Inglés máme BD Surf a SUP a také centrum Dunkerbeck v Perchel Beach Club (Cordial Santa Águeda).

Organizuji také:

              • Světový pohár ve windsurfingu Gran Canaria (3.–12. července 2026)
              • SUP Wave World Cup

Sponzoři jsou vítáni, potřebujeme podporu.

4. Mnoho čtenářů sportuje jen během dovolené. Jaké máš rady, aby neztratili kondici?

Všechno, co vás udrží v kondici: kolo, běh, TRX… a zdravé stravování. Tak to během dovolené funguje nejlépe.

6. Cestuješ často kvůli soutěžím. Který měsíc si na Gran Canarii nikdy nenecháš ujít?

Tady je pořád co dělat: sport, rodina, hory, vesnice… nikdy se nenudíte. Je to ideální destinace po celý rok.

7. Co dnes preferuješ na vodě?

V současnosti freeride, vlny pro zábavu a trénink a speed pro posouvání hranic.

8. Jsi známý svými rychlostními rekordy (103,67 km/h). Kdybys si měl vybrat: skoky nebo rychlost?

V Bahía de Formas můžete v ideálních podmínkách dosáhnout také 80 km/h, a to je opravdu zábava! 🚀

Gran Canaria Blue: když cesta začíná pohledem na moře

Komerční sdělení
Puerto Deportivo Pasito Blanco

Jsou zážitky, které vznikají z pocitu. Na Gran Canarii mnohé z nich začínají oceánem jako stálým společníkem: jeho světlo, rytmus a energie udávají tón každému dni. Tak se žije s Gran Canaria Blue,...

