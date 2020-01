Go to FoodPark – nejsmradlavější menu i premiéra Gastrokroužku v Brně

Na své si přijdou především sběratelé razítek do 365 Gastromapy Lukáše Hejlíka. Na jednom místě najdou podniky, kavárny a bistra, které přijedou z celé České republiky. V sekci Ochutnej Svět návštěvníci vyzkoušejí chutě ze Španělska, Afriky, Mexika, Srí Lanky a dalších zemí. Na farmářském trhu zase nakoupí od lokálních prodejců sladké výrobky, uzeniny, sirupy, pečivo, sýry a vyzkoušet mohou netradiční pokrmy z hmyzu. Na jednom místě najdou více než 50 podniků z České a Slovenské republiky.

Největší výzva festivalu je přichystána pro maxijedlíka Jaroslava Němce, který bude mít velkou premiéru v pojídání islandské speciality Hákarl. Tohle žraločí maso je v syrovém stavu pro člověka prudce jedovaté a po procesu fermentace se vyznačuje silným specifickým zápachem a nepoživatelnou chutí. Jak druhý chod si dá nejsmradlavější rybu světa Surströmming.

Návštěvníky nečeká pouze pořádný gastro zážitek, ale také nadupaná show na podiu. Kromě cooking show, kde se představí některé z restaurací, nás čeká i premiérové vystoupení GASTROKROUŽKU v Brně. V sobotu se společně na jevišti představí Lukáš Hejlík, Markéta Pavleje, Darina Křivánková, Marika a Jirka z Kitchen Story, Neplecha na plechu Markéta a František Lorencovi, Adéla Došel Karamel, Lucka a Adéla Taste of Red Place.

Na pódiu se nevystřídají pouze kuchaři a foodblogeři, ale také finalisti soutěže RohlíkChef. Ti se mezi sebou utkají na podiu, kde představí své kulinářské umění. Hodnotit je bude odborná porota v čele s Lukášem Hejlíkem a Tomášem Čuprem a na výherce čekají hodnotné ceny.

Nezapomíná se ani na děti. V sobotu návštěvníky čeká charitativní vaření od Zlobínka v kuchyni a v neděli děti ukážou, jak správně připravovat svačinky do školky.

Kdo si bude chtít odpočinout po dobrém jídle, pivu od pivovaru Axiom nebo vínu od vinařství Rauš, může zamířit do chill zóny, kde ho čeká spousta zábavy s Hitrádiem Brno nebo může s dětmi navštívit dětskou zónu.

Moderátoři Kristýna Kolibová a Lukáš Hejlík návštěvníky ale rozhodně nenechají sedět. Spousta soutěží, zábavy, jídla, piva, vína vás čeká na GO to FoodPark. Více informací najdete na www.gotofoodpark.cz.

GO to FoodPark společně s veletrhy cestovního ruchu

Společně s GO to FoodPark se na brněnském výstavišti konají i veletrhy cestovního ruchu, které přecházejí více do festivalového rozměru. Po Česku vezme na výlet všechny zájemce veletrh REGIONTOUR zaměřený na domácí cestovní ruch. „Výjezdový“ veletrh GO prémiově představí festival 5 kontinentů – vystoupí například cestovatelé Dan Přibáň a Tomáš Poláček. Partnerskou zemí letošních cestovatelských veletrhů je Thajsko. Další informace najdete na www.regiontour.cz.