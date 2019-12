Fundora. Tam, kde začíná dobrodružství!

Krytý park se dělí do různých částí. Hned za vstupní halou s restaurací na vás čeká Laserová prolézačka, u níž se dá předem navolit náročnost. Vaším úkolem je projít, někdy i prolézt, mezi laserovými paprsky v co nejkratším čase. Za dotknutí laserového paprsku se vám přidělují trestné body. Hned naproti je pak dvoupodlažní místnost s Laser Games. Vyfasujete vestu, laserový samopal a snažíte se zasáhnout co nejvíce protivníků. Ukažte přesnou mušku a týmového ducha a odejděte ze hry jako vítězové! Přesně na opačné straně od Laser Games se nechází unikátní minigolf. Předem si nasadíte 3D brýle a vklouznete do fosforeskujícího 3D světa, kde se za neuvěřitelných zvuků snažíte dostat golfový míček na nejrůznějších překážkách do své jamky. Budete mít pocit, že hrajete v přírodě z budoucnosti. 3D minigolf je skvělá hra jak pro rodiny, tak pro celé týmy.

Prolézačky a trampolínový park

V hlavní budově pak spálíte spoustu kalorií, až zde vyzkoušíte všechny atrakce. Začněte třeba na jedné ze 16 zábavných lezeckých stěn. Kdo se vyšplhá nejrychleji nebo vyběhne nejvýš skluzavku? Jištění je automatické, takže nepotřebujete partnera. Zajímavý je i skok do prázdna nebo volný pád. Budete-li pokračovat po směru hodinových ručiček, čeká na vás svět trampolín. Na dvaceti různě velkých trampolínách si můžete mimo jiné vyzkoušet skoky do měkké pěny, skákat a zároveň házet míčem při vybíjené nebo basketbalu či si užít zcela nový způsob volejbalu. Pro malé děti je určen autodrom, kde v elektrických autíčkách mohou uhánět arénou. Dospělí si mohou zase vyzkoušet virtuální realitu se speciálními brýlemi zavěšeni na speciální konzoli. Následuje dobrodružný labyrint, kde si malí a velcí musejí najít cestu lezeckou džunglí, vyšplhat až k místu s fotbalovými míči, sklouznout se na mnoha skluzavkách, pobavit se u balonových děl. Na parkurovém hřišti na vás čekají překážky, při jejichž překonávání si ověříte svou rychlost, mrštnost a sílu. Uspořádejte s kamarády závod a zjistěte, kdo je lepší. Staňte se ninjou v Ninja parkuru.

Místo pro nejmenší

A samozřejmě se nezapomnělo ani na nejmenší, pro něž je nachystán minisvět se skluzavkou, bazén s míčky a velká velryba, na níž mohou děti šplhat a dovádět. Prostor pro nejmenší je možné sledovat od stolečků se židlemi, kde si mohou rodiče dopřát kávu nebo dát něco dobrého z restaurace. Pravidelně se zde konají i narozeninové oslavy, pro které jsou určeny speciální boxy. Přijeďte si užít zábavu do srdce Krušných hor!

Rady na cestu:

Nejlepší čas pro návštěvu jsou české svátky jako například 28. září, kdy budete v parku prakticky sami.

Park má otevřeno denně od úterý do neděle. V pondělí je zavřeno. Pouze v období saských prázdnin má otevřeno I pondělky. Otevírací dobu a ceník vstupného najdete na www.fundora.cz

Na soboty a o prázdninách je nutné si udělat dopředu rezervaci přes webové stránky, abyste nemuseli dlouho čekat.

V parku jsou zdarma skříňky, kam si můžete zamknout své věci, abyste například nemuseli šplhat s kabelkou.

Více informací na www.fundora.cz

Text: Jana Hájíčková