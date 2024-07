Festival TrutnOFF podpoří Karel Janeček, během 4 dnů vystoupí 60 kapel

„Fotr všech festivalů“, legendární TrutnOFF, který se loni po sedmi letech vrátil z moravského exilu do domovského Trutnova, oznamuje ke svým čtyřicetinám další kapely. Na festivalovém setkání, které se uskuteční v tradičním termínu od 22. do 25. srpna, proběhne i oslava Dne nezávislosti Ukrajiny. Její součástí bude vystoupení finalistů Eurovize, folk elektronické skupiny Go_A z Ukrajiny. Koncert a oslavy proběhnou poté, co trutnovská radnice podporu odsunula, za pomoci mecenáše Karla Janečka. Program doplní punková legenda UK Subs a poprvé se na festivalu objeví Tomáš Klus. Na čtyřdenní přehlídce, která se odehraje na trutnovském Bojišti, vystoupí na šedesát kapel „od Bacha po Vlacha“, tedy jak je pro trutnoffské pow-wow typické - širokého žánrového rozpětí.

Pestrobarevný program také letos ozdobí řada největších legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů. K již dříve potvrzené legendě britské nezávislé scény The Jesus and Mary Chain, folk-punkovým Flogging Molly, hardcorovým Walls Of Jericho nebo představitelům africké world music NDOX Electrique kmen Geronimo přidává další kapely.

UK Subs Punková legenda, ukrajinský folklor s elektronikou, ale i Tomáš Klus

„S příchodem prázdnin vybubnováváme punkovou legendu UK Subs, která byla u zrodu celého punkového hnutí. Naše podhorské ležení jistě roztančí i skvělá ukrajinská kapela Go_A, jež mísí tradiční ukrajinské lidovky se současnou elektronikou. Dalším bude například rapper a výtvarník Vladimír 518 nebo tuzemská legenda Flamengo Reunion Session. Poprvé jsme na náš festival s undergroundovými kořeny pozvali Tomáše Kluse. Věříme, že naše ležení ukáže opět svoji přívětivou a tolerantní tvář. Dozrál čas, aby i Tomášova kytara zazněla pod horami a před našimi wigwamy,“ uvádějí s úsměvem organizátoři festivalu, který letos oslaví čtyřicet let.

Flamengo Reunion Session Vladimír 518

„TrutnOFF byl vždy místem generačního i multižánrového setkávání. Vytváří platformu spikleneckého porozumění a souznění. Sám se těším, až se Tomáš setká třeba s Jaroslavem Hutkou nebo Plastiky. To vše se s roztančenými Go_A a jejich tradičními lidovými prvky skvěle doplňuje a prolíná s posláním festivalu a jeho letošní dedikací. A to vše díky letošní podpoře našeho mecenáše Karla,“ dodává k tomu z kočovného karavanu zakladatel přehlídky, Martin Geronimo Věchet, která je letos věnována VONSu, rockerům a básníkům Shane Mac Gowanovi, Pavlu Zajíčkovi a knížeti Karlu Schwarzenbergovi.

Go_A a TrutnOFF proti okupaci Ukrajiny

Ukrajinská kapela Go_A se svými koncerty snaží podpořit krajany bojující za svobodu. Byla také v roce 2020 a 2021 mezi finalisty mezinárodní Eurovize a jejich vystoupení v roce 2022 na známém anglickém Glastonbury bylo zařazeno mezi „Top kapely, které rozhodně nezmeškejte“. Název Go_A má znamenat návrat ke kořenům – skupina totiž hraje tzv. folktronic hudbu, tedy tradiční ukrajinské lidovky, které mísí se současnou elektronikou. Důraz na tradice ještě zesílil poté, co v únoru roku 2022 napadlo Rusko Ukrajinu. Nejprve přestali vystupovat, hudebníkům přišlo nepatřičné zpívat lidem pozitivní písně. Pak se ale na scénu vrátili. „Hodně se říká, že hudba do politiky nepatří. Ale to platí jen do chvíle, než do vašeho domu přiletí ruská raketa. Nemohu říct, že pociťujeme nenávist, ale je pro nás naprosto přirozené z pódia opakovat, že Rusko je agresor a teroristický stát. Pro nás to není o politice, ale o tom, zůstat naživu, nebo ne,“ říká Kateryna Pavlenková, zpěvačka kapely.

Go_A Den nezávislosti Ukrajiny na festivalu – podporu odsunulo město, pomůže mecenáš

Kapela Go_A vystoupí v předvečer oslav Dne nezávislosti Ukrajiny a vše se uskuteční za podpory matematika a mecenáše Karla Janečka. Rozhodnutí o podpoře koncertu ukrajinské kapely totiž odsunul Královéhradecký kraj a Město Trutnov. Projednání odložily až na dobu po skončení festivalu...

„Festival TrutnOFF jsem již vícekrát navštívil a mám moc rád jeho akční i přátelskou atmosféru. Je smutné až absurdní, že trutnovská radnice prozatím odmítla festival podpořit s tím, že případnou podporu projedná až po jeho skončení. Festival přitom město proslavuje již 40 let po celé republice i v zahraničí. Jako reakci na toto selhání jsem se rozhodl festival podpořit osobně, včetně vystoupení věhlasné ukrajinské kapely Go_A ke Dni nezávislosti Ukrajiny. Moc se těším i na debaty a setkání s politickými vězni z 50. let, bojovníky za svobodu, která je dnes v přímém ohrožení. Festivalu přeji hodně štěstí,“ uvedl ke své pomoci festivalu matematik Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci.

Dalšími nově oznámenými kapelami jsou ska-punkoví italsko-němečtí The Offenders, z domácích letos ocenění November 2nd, legendární Jana Kratochvílová s Jiřím Hrubešem nebo Jazz Q a další.

Bohužel, festival TrutnOFF je ohrožen plánovanou zástavbou. Vlastníci pozemků mají konkrétní plány a pokud budou vhodné podmínky, chtějí již příští rok začít stavět.

Vstupenky na celý festival jsou nyní k dispozici stále za přátelskou cenu 2100 kůží/Kč. Lze si je objednat na stránkách festivalu www.trutnoff.cz a tradičně platí, že při objednání devíti lístků se dostává desátý zdarma.

