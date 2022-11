Dubaj je zimním Jadranem Čechů. Láká na levné letenky i dovolené

Podle dat společnosti Pelikán rostly v polovině listopadu prodeje letenek do Emirátů u českých cestovatelů v porovnání s celým loňským rokem o 50 procent. Jednoznačně nejoblíbenějším dopravcem je Wizz Air s podílem necelých 50 procent. Důvodem jsou samozřejmě výhodná přímá spojení z Vídně a Budapešti. Na druhém místě za Wizz Air stojí České aerolinie, které se podílí 25 procenty.

Rovněž se prodlužuje průměrná délka pobytu. Ještě před pandemií koronaviru jsme cestovali přibližně na pět dní. Toto číslo vzrostlo po výstavě EXPO 2020 o jeden den a v současné době si dovolenou plánujeme klidně na týden s tím, že letenky obvykle kupujeme zhruba dva měsíce předem.

Emiráty v čele s Dubaji už dávnou nejsou destinací jen pro majetné. Patří mezi dostupnou exotiku, kterou si užijí páry, rodiny s dětmi i skupiny přátel. „I když jsou Emiráty stále oblíbené mezi nejnáročnějšími rekreanty, kteří hledají luxus bez hranic, výraznou část prodejů v současné době realizují cestovatelé hledající nejlepší poměr ceny a kvality,“ uvádí Patrik Vas z cestovní kanceláře Pelikán.

Kompletní dovolenkové balíčky v Dubaji se zpáteční letenkou, ubytováním v hotelu a stravou je možné pořídit pod 9 000 Kč.

Své si najde každý. Dubaj nabízí vybavené plážové resorty, ale rovněž moderní městské hotely s výbornou polohou ideální k objevování všech dubajských atrakcí. Pro zájemce o plážovou dovolenou s dětmi pak stojí za zvážení možnost all inclusive.“

4* TRYP by Wyndham Dubai

Tento stylový hotel je určený zejména pro byznys cestovatele, k čemuž ho předurčuje jeho poloha v obchodní čtvrti Barsha Heights. Ta leží mezi centrem Dubaje a populární částí Dubai Marina, jen asi 600 metrů od stanice metra Dubai Internet City, takže i turisté mířící za poznáním tak ocení snadný přístup ke všem hlavním dubajským atrakcím, a to včetně pláže.

Vybavenost hotelu je vynikající. Hosté mohou využít tři restaurace, dva bary a slunečnou terasu s bazénem. Aktivnější tipy jistě uvítají fitness centrum a již zmiňovaní byznys cestující ocení byznys zónu či prostor na coworking, které jsou podobně jako ostatní hotelová zákoutí laděny do moderního hávu a stále ještě voní novotou.

Pobyt v hotelu TRYP by Wyndham Dubai začíná na cenovce necelých 11 000 Kč s ubytováním na tři noci. V ceně je zahrnuta zpáteční letenka z Prahy, Vídně nebo Budapešti, snídaně a transfer z letiště na hotel a zpět.

4* TRYP by Wyndham Dubai

3* Rove Dubai Marina

Oblíbený městský hotel je často vyhledáván mladými páry. Najdete ho totiž v letovisku Dubai Marina, v jedné z nejživějších čtvrtí vyznačující se vynikající východiskovou polohou pro objevování Dubaje. Z jedné strany budete obklopeni působivými výškovými budovami, restauracemi a obchody v čele s nákupním centrem Dubai Marina Mall, ovšem jen za pár minut chůze jste schopni se dostat na pláž, případně na nedaleký slavný ostrov The Palm.

Hotely ze sítě Rove spojuje barevný a originální design s moderními prvky. Srší z nich svěžest, která přitahuje v první řadě mladé a smart-friendly cestovatele.

Nechybí restaurace, bistro, kavárna či nepřetržitě otevřené fitness centrum a venkovní bazén. Pokud vás hotel Rove Dubai Marina nadchnul, pobyt s ubytováním na tři noci většinou začíná na přibližně 12 500 Kč. Suma zahrnuje rovněž zpáteční letenku z Prahy, Vídně nebo Budapešti, snídaně formou bufetu a transfer.

3* Rove Dubai Marina

4* Hilton Garden Inn Dubai Al Mina

Moderní hotel se střešním bazénem, u něhož byste klidně mohli proležet celý den a jen si shora prohlížet panorama města. Byla by to ale škoda, protože budete jen kousek od nové pláže La Mer – směřuje na ni bezplatná kyvadlová doprava, stejně jako do nedalekého nákupního centra Dubai Mall.

Hilton Garden Inn Dubai Al Mina se tedy nachází v atraktivní městské části Jumeirah, jen zhruba deset minut jízdy autem od nejvyšší budovy světa Burj Khalifa. Stejně jako u předchozího hotelu je tak velkou výhodou právě poloha ideální k prozkoumávání okolí. I proto tato volba mnohdy vítězí zejména mezi mladými návštěvníky.

Pro hosty je každé ráno v restauraci připravena snídaně. V hotelu je k dispozici také bar a příjemné fitness centrum. Cena pobytového balíčku zahrnujícího ubytování na tři noci, zpáteční letenku z Prahy, Vídně či Budapešti, snídaně a transfer z letiště na hotel a zpět se pohybuje kolem 12 000 Kč.

4* Hilton Garden Inn Dubai Al Mina

5* Royal Central The Palm

Již z názvu se dá předpokládat, že tento luxusní pětihvězdičkový hotel najdete umístěný na oblíbeném ostrově The Palm. Je novou a elegantní stavbou, jejíž prostředí je skvělou volbou pro rodiny s dětmi.

Zároveň je Royal Central The Palm ideálním místem pro plážovou dovolenou, stojí totiž přímo na pláži. Ta nabízí mimo jiné širokou škálu vodních sportů, takže se vyřádí turisté všech věkových kategorií.

Gurmáni jistě uvítají přítomnost hned několika restaurací – ve hře je například japonská či středomořská kuchyně. Za návštěvu ovšem stojí také wellness a fitness centrum, salón krásy nebo venkovní bazén.

Dovolenou s polopenzí, ubytováním na čtyři noci, transferem a samozřejmě zpáteční letenkou z Prahy nebo Vídně aktuálně pořídíte od přibližně 37 000 Kč.

5* Royal Central The Palm

5* W Dubai - The Palm

Špičkový a moderní plážový hotel se zaměřuje hlavně na páry a dospělé hosty. Charakteristický je jeho interiér inspirovaný prostředím nočních klubů. Exteriéru pak vévodí skleněné a ocelové materiály doplněné o bílý mramor.

Hotel W Dubai -The Palm disponuje soukromou pláží s množstvím bazénů, plážovým klubem a centrem vodních sportů. Uvnitř něj se ukrývají čtyři restaurace, tři bary – včetně rooftop baru, kavárna a fitness či byznys centrum. Za relaxem je možné vyrazit do wellness zóny.

Kdo by si dělal zálusk na návštěvu luxusního plážového resortu Atlantis s aquaparkem, stačí jen vyrazit, nachází se totiž poblíž.

Pobyt v hotelu W Dubai - The Palm začíná na ceně pohybující se kolem 32 500 Kč s ubytováním na 5 nocí. V balíčku je zahrnuta zpáteční letenka z Vídně, snídaně, transfer a služby anglicky nebo německy hovořícího delegáta.

5* W Dubai - The Palm

5* Atlantis The Palm

Tento pětihvězdičkový skvost je ikonou ostrova Palm Jumeirah, kterému se podařilo zhmotnit představu o bájné Atlantidě. I proto je zároveň jednou z ústředních staveb celé Dubaje.

Své místo v resortu si najde každý. Luxusní hotel má vlastní pláž a komplex bazénů. Pro děti jsou připraveny dětské kluby a herna, zatímco dospělí mají vyhrazenou zónu s vlastním bazénem a pláží.

Jídlo je samostatnou kapitolou, neboť se zde koncentruje až sedmnáct restaurací. Několik z nich vedou šéfkuchaři oceněni michelinskou hvězdou. Asi nebude překvapením, že právě zde můžete zajít do nejlepšího steakhousu v Dubaji či ochutnat evropskou kuchyni zastoupenou Gordonem Ramseym. Nechybí bary, kterých zde napočítáte hned pět.

Součástí je dále fitness centrum, vodní sporty, tenisové kurty, wellness, nákupní pasáž, salón krásy či potápěčské centrum s nabídkou kurzů. Že by to už stačilo? Kdepak! Zajděte do delfinária, akvária The Lost Chambers nebo největšího aquaparku na Blízkém Východě.

Pobyt v hotelu Atlantis The Palm začíná zhruba na sumě 51 000 Kč na 5 nocí. Zahrnuje zpáteční letenku z Prahy, Vídně nebo Budapešti, polopenzi a transfer.