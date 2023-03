Dubaj je nejoblíbenější destinací a aktuálně i nejlevnější exotikou

Webový portál Tripadvisor zveřejnil žebříček nejlepších destinací světa pro rok 2023 a právě Dubaj se umístila na první příčce. Hlasování se zúčastnily miliony cestovatelů, kteří mimo jiné oceňují dobrou leteckou dostupnost, široké možnosti vyžití a skvělé podmínky pro všechny typy cestovatelů.

Slavný emirát je oblíbený rovněž u Čechů. Podle dat cestovní kanceláře Pelikán si jej v roce 2022 pro svoji exotickou dovolenou vybralo o 30 procent více rekreantů než v roce 2021. Letenky do Dubaje je aktuálně možné pořídit od zhruba 3 400 Kč. Nejvýhodnější spojení nabízí nízkonákladové aerolinky Wizz Air. Po levných letech z Vídně nebo Budapešti v minulém roce sáhlo 28 procent českých cestovatelů. Se 43 procenty ovšem vítězí přímé lety z Prahy s dopravcem Smartwings.

Dubaj mezi turisty slaví úspěch, ale rozhodně neusíná na vavřínech. Svoji ekonomiku a celkově průmysl chtějí postupně přeorientovat primárně směrem k turismu. Je to jednou z vizí šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, předsedy vlády Spojených arabských emirátů a panovníka Dubaje. I navzdory narůstající konkurenci na Arabském poloostrově se předsevzetí daří plnit a emirát si celosvětově drží status top destinace.

Snahy o zlepšování jsou viditelné v různých sférách. Rok 2023 začal například rázným krokem, došlo totiž ke zrušení 30procentní daně z alkoholu a rovněž poplatku za licenci na nákup alkoholu v nákupních a turistických centrech. Odůvodnění souviselo právě s podporou turismu. Dubaj také patří mezi oblasti, kde každoročně přibyde nejvíce nových hotelů a atrakcí. Co všechno se zde dá stihnout za pár dní?

Nejluxusnější hotely světa

Velké množství hotelů zajišťuje, že si zde opravdu vybere každý – v nabídce jsou městské i plážové varianty, stejně tak levné i luxusní hotely či ubytování vhodná pro rodiny s dětmi, páry, ale rovněž skupiny přátel. Cena kompletního dovolenkového balíčku zahrnujícího zpáteční letenku, ubytování v tříhvězdičkovém hotelu na čtyři noci a snídaně začíná na 8 790 Kč.

K Dubaji je často přidáváno přídavné jméno luxusní, ale je třeba mít na paměti, že momentálně je destinací dostupnou pro všechny. Nicméně to neznamená, že zde nenarazíte na přehlídku těch nejluxusnějších hotelů na světě, typickým příkladem je Burj Al Arab, slavná stavba ve tvaru plachetnice. Novinkou je pětihvězdičkový resort Atlantis The Royal nacházející se na ostrově The Palm. Jde o hotel, v němž mají hosté k dispozici více než devadesát bazénů, největší soukromou pláž v Dubaji o délce více než dva kilometry nebo dokonce největší akvárium s medúzami na světě.

Nové atrakce a rekordy

Dubaj je živým organismem, který se neustále mění. Je jedno, kolikrát jste tady byli, pokaždé vás tato metropole ohromí něčím novým. Kromě hotelů přibývají jedinečné atrakce. V roce 2021 bylo otevřeno nejvyšší vyhlídkové kolo na světě, Ain Dubai. 2022 byl zase rokem, kdy Dubaj otevřela Muzeum budoucnosti. Jeho výstavba trvala devět let a obecně se označuje za nejkrásnější budovu na světě.

Nesmíme ale zapomínat ani na další světové rekordy, kterých má Dubaj jako město na svém kontě nejvíce ze všech – konkrétně více než tři sta. Nachází se zde nejvyšší budova světa Burj Khalifa, největší nákupní centrum Dubai Mall či The Dubai Fountain, největší tančící fontána na světě, jejíž show probíhá pravidelně každou půl hodinu mezi šestou a jedenáctou hodinou večer.

Odpočinek na pláži

Spojené arabské emiráty jsou exotickou destinací, takže nádherné pláže rozhodně nesmí chybět. Jsou snadno dostupné dokonce i v případě, že nebydlíte v plážovém resortu. Většina městských hotelů totiž provozuje svoji vlastní a bezplatnou kyvadlovou dopravu, prostřednictvím které hosty dopraví na nejbližší pláž.

Mezi nejlepší pláže v Dubaji se řadí Kite Beach. Najdete ji v blízkosti Burj Al Arab a kromě kitesurfařů ji vyhledávají fanoušci jízdy na paddleboardu nebo milovníci dobrého jídla. Další v pořadí je známá La Mer. Relativně nová písečná pláž je ideální k odpočinku, ale rovněž vodním sportům, nakupování nebo návštěvě místního aquaparku Laguna Waterpark. Na seznamu by neměla chybět ani luxusní Jumeirah Beach nebo The Beach at JBR s množstvím atrakcí a vodním parkem pro rodiny s dětmi.

Za historií Dubaje

Město není jen koktejlem moderních mrakodrapů, ale má i svou historickou stránku. Typickým příkladem je Deira, oblast s tradiční arabskou architekturou. Oblíbeným cílem jsou zde autentické trhy se zlatem či kořením nebo plavba na tradiční loďce abra po kanálu Souk Madinat. Ta trvá přibližně 20 minut a je nutné ji zarezervovat alespoň 24 hodin předem.

Nejstarší městskou čtvrtí je Bastakiya Quarter. V pevnosti Al Fahidi, nejstarší budově ve městě, je zase možné navštívit Dubajské muzeum. Co se týče muzeí, za návštěvu rozhodně stojí již zmiňované Muzeum budoucnosti. Je nejzajímavějším muzeem světa, jehož vzhledem je třeba se pokochat minimálně zvenku. Přitažlivou atrakcí je rovněž mešita Jumeirah, jež je jednou z mála, které jsou otevřeny i pro nemuslimy.

Město jako na dlani

Míst, odkud se dá prohlédnout Dubaj z pořádného nadhledu, je hned několik. Tím prvním není žádná jiná budova než ta nejvyšší. Burj Khalifa, konkrétně vyhlídka At the Top SKY, umožňuje pohled ze tří poschodí – ze 124., 125. a 148. patra. Poslední zmíněné se nachází ve výšce 555 metrů a je tak nejvyšší venkovní vyhlídkou na světě.

Další v pořadí je 240 metrů vysoká vyhlídková věž The View at The Palm, z níž je možné si vychutnat 360stupňový výhled na slavnou palmu. Součástí vstupu je rovněž prohlídka.

Krásné obrazy se vám vryjí do paměti i při jízdě na vyhlídkovém kole Ain Dubai. Během 40minutového zážitku si prohlédnete okolí z výšky 250 metrů.

Nesmí chybět ani pohled z největšího fotorámu na světě, z Dubai Frame. Zajímavá je rovněž myšlenka celé stavby, která je zasazena zhruba do oblasti na pomezí staré a nové Dubaje. Symbolizuje tak přechod mezi minulostí a budoucností.

Zábava musí být

Zejména rodiny s dětmi jistě ocení Wild Wadi aquapark, v němž se nejmenší návštěvníci mohou vyřádit na největším tobogánu na světě. Pomyslným centrem zábavy je pak Dubai Garden Glow – největší glow-in-dark park na světě, ve kterém se na jednom místě nachází Ice park, Dinopark či Magic park.

Milovníci květin by neměli vynechat Miracle Garden, největší botanickou zahradu. Známým výjevem je například z květů vytvořený ikonický Airbus A380, který je dokonce větší než samotný originál.

Adrenalin pro odvážné

Ani na poli adrenalinových atrakcí nechybí rekordy. O Ski Dubai aneb možnosti zalyžovat si i tehdy, když jsou venku ta největší horka, jste již určitě slyšeli. V Dubaji je ovšem současně možné zažít potápění v nejhlubším bazéně na světě.

Pokud před vodou dáváte přednost vzduchu, za vyzkoušení stojí například Bungee jumping z výšky 50 metrů, jízda na zipline v rychlosti 80 kilometrů v hodině, let helikoptérou nebo Skydiving – výskok ze čtyř kilometrů nad palmovým ostrovem nebo nad pouští.

Poušť je ostatně dalším bodem programu. Lze si zde naplánovat Desert safari – ideální jako celodenní výlet spojený s ochutnávkou arabského jídla, sandboarding, let balónem nad pouštními dunami či jízdu pouští na čtyřkolkách.

Pro fanoušky rychlé jízdy je v Dubaji Dubai Autodrome, kde je možné zažít jízdu ve formuli nebo v autě na závodním okruhu.