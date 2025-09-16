Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Dubaj je letos pro Čechy zase o něco dostupnější. Nejen cenově – podle dat portálu Pelikan.cz poklesla průměrná cena zpáteční letenky do emirátu o více než 25 procent – ale hlavně kapacitně.
Na pražské letiště se po několik let trvající pauze vrátilo největší dopravní letadlo světa Airbus A380 v barvách aerolinek Emirates. Tím možnosti z Prahy teprve začínají; Češi do Dubaje létají i s aerolinkami Pegasus. Nejoblíbenější možností je však domácí dopravce Smartwings – zpáteční letenky momentálně začínají na ceně od 4 990 Kč.
Podle dat Pelikána zažila Dubaj rekordní léto a podobně tomu bude i letošní zima – do emirátu směřuje ve srovnání s loňským rokem o 400 procent více českých turistů.
Lákadlem nejsou jen levné letenky, ale hlavně bohatá nabídka hotelů. Od městských a plážových přes cenově dostupné až po luxusní. Dubaj se stává destinací pro každého turistu a každý rozpočet.
Město budoucnosti
Dubaj je městem budoucnosti, kde zítřek začal už včera. Futurismus je nejvíce patrný v architektuře a atrakcích, o kterých se turistům ani nesnilo. Megalománie se však projevuje i v službách – a právě z toho těží hlavně turisté.
Dubaj je destinace, kde každoročně přibývá nejvíce nových hotelů. Ty se v snažení zaujmout cestovatele téměř předhánějí, jaké služby dokážou nabídnout za nejlepší cenu. Nic neobvyklého nejsou ani zlaté zubní kartáčky, tzv. polštářové menu, kde si cestovatelé vyberou polštář podle svých preferencí, michelinské restaurace, ale také hotely s rekordními bazény, akvárii či plážemi, kde turisté zapomenou na každodenní starosti.
„Pětihvězdičkové hotely v Dubaji nabízejí luxus ve svých prostorách i službách, přesto je většina z nich ve srovnání s jinými destinacemi cenově dostupná. Pokud mají cestovatelé chuť zažít legendární hotely, jako je například Atlantis, mohou tak učinit i se slevami až 90 procent, je však třeba počkat mimo sezonu,“ vysvětluje Katarína Šuchterová z Pelikan.cz s tím, že pokud si turisté pospíší, mohou získat top nabídky na hlavní sezonu za nejlepší cenu.
„Emiráty jsou jednou z našich klíčových destinací a díky naší velikosti a výborným kontaktům přímo v destinaci můžeme klientům nabídnout nejlepší ceny spolu s exkluzivními benefity,“ dodává Šuchterová.
Místo svahů duny
Dubaj se v posledních letech stala pro české cestovatele zimní jistotou – vybírají si ji jako zimní dovolenou, vracejí se do ní opakovaně rok co rok, ale i při dlouhých přestupech do daleké exotiky. Lákadlem není jen relax na pláži, ale hlavně stále přibývající aktivity všeho druhu.
Dubaj je destinace, kde turistům nechybí ani zimní lyžování – přímo z pláže se mohou přesunout na krytý svah v jednom z mnoha nákupních center.
Kompletní dovolená v Dubaji během hlavní sezony na Pelikan.cz začíná už na ceně od 12 390 Kč. Více než cena je však pro klienty důležitý servis. „Letištní transfer, aktivity v destinaci, ale i naše expertíza a pomoc při výběru hotelů či letecké společnosti. Klientům se také staráme o míle,“ vysvětluje zástupkyně Pelikan.cz. Možností je také změnit jakýkoli prvek své letenky, a to z jakéhokoli důvodu.
Zájem roste hlavně u luxusních cest – aerolinkami Emirates poletí tuto zimu do Dubaje o 330 procent více českých turistů, podobně například Qatar Airways či Etihad Airways.