Dovolená ve Vysokých Tatrách 2025: Zima, jež přináší skutečné zážitky

Komerční sdělení
Vysoké Tatry – srdce Slovenska a nejmenší velehory na světě – se opět oblékly do bílé. Zimní sezona 2025 slibuje novinky, které posunou zážitky z hor na novou úroveň.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie2

| foto: © Marek Hajkovsky

Od skvělého lyžování, včetně nové lanovky na Štrbském plese, přes Tatranský ledový dóm na Hrebienku, neuvěřitelnou vánoční atmosféru v Popradu, sportovní výzvy a gurmánské odměny Vysoké Tatry dokazují, že zima zde není jen o lyžování, ale také o emocích, chutích a příbězích pod vrcholky hor. Díky tomu Tatry nedávno získaly ocenění Travel Book Award pro nejlepší skrytý klenot Evropy od největšího německého cestovatelského portálu TravelBook.de.

Nová lanovka na Štrbském plese: rychlejší, tišší, pohodlnější

Od prosince 2025 nahradí starou lanovku z roku 1976 nová 8místná lanovka Leitner v exkluzivním designu Pininfarina. Moderní technologie s odpojitelnými sedadly zajistí pohodlnou jízdu a kapacitu až 2 400 osob za hodinu.

Lanovka bude přepravovat lyžaře ze sjezdovky Interski až na Medvedí kopu, odkud budou moci sjet k lanovce Furkot nebo po sjezdovkách Interski a Turistická, čímž se rozšíří možnosti lyžařů.

Sedačky jsou vyhřívané a chráněné bublinovým krytem, takže i za větrného počasí bude jízda pohodlná – ideální pro rodiny s dětmi.

Lyžařská střediska Vysokých Tater nabízejí sjezdovky pro začátečníky i zkušené lyžaře.

• Tatranská Lomnica je známá nejdelší sjezdovkou na Slovensku, moderními lanovkami a perfektně upravenými sjezdovkami všech obtížností.

Štrbské Pleso nabízí panoramatické sjezdovky a rodinnou atmosféru a od sezony 2025 bude disponovat také novou 8místnou lanovkou Leitner.

• Starý Smokovec a Hrebienok jsou ideální pro denní i noční sáňkování na 2,5 km dlouhé dráze z Hrebienku do Starého Smokovce. Jakubkova lúka nabízí snadné sjezdovky pro první lyžařské pokusy dětí.

Tatranský ledový dům – ledová nádhera pod tatranským nebem

Tatranský ledový dům, symbol zimy ve Vysokých Tatrách, opět roste na Hrebienku.

Dvě stě dvacet pět tun ledu bude použito k vytvoření uměleckého díla, které každoročně obdivují desítky tisíc návštěvníků. Letos přinese nové téma, světelné efekty a prostor, kde se mísí ticho s obdivem. Ve večerním osvětlení vypadá jako ledová katedrála – místo, kde zima dýchá uměním. I tuto zimu se v Tatranském ledovém dómu budou konat koncerty a akce, které dodají této ledové kráse kouzelnou atmosféru.

Vysoké Tatry – ráj zimních sportů

Lyžařská střediska jako Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec nabízejí upravené sjezdovky, moderní lanovky a zázemí pro lyžaře všech úrovní.

Běžkaři si užijí trasy na Štrbském plese, sáňkaři na Hrebienku a bruslaři na kluzištích v Popradu a Starém Smokovci.

V zimě je ve Vysokých Tatrách více než 70 km upravených běžeckých tratí a přímo na Štrbském plese najdete také špičkové běžecké centrum s moderním vybavením a možností zapůjčení výstroje. Kromě běžeckého lyžování se Vysoké Tatry staly jedním z nejnavštěvovanějších míst pro milovníky skialpinismu, kteří si užívají kombinaci náročného terénu a neuvěřitelných panoramatických výhledů.

Horké bazény v termálním aquaparku v Popradu vám dodají novou energii.

Po dni stráveném na sjezdovkách nebo turistických stezkách je aquapark v Popradu ideálním místem k odpočinku a zábavě. Komplex nabízí termální bazény, tobogány, wellness a sauny s panoramatickým výhledem na Vysoké Tatry. Aquapark je vhodný pro rodiny s dětmi i pro páry, které hledají kombinaci relaxace, zábavy a horské atmosféry.

Teplá voda a procedury obnoví energii po zimních sportech a třešničkou na dortu je špičkové Wellness & Spa s parními a suchými saunami, oblíbenými saunovými shows a privátním bazénem v útulném prostředí.

Když den končí, restaurace v Tatrách se naplní vůní nejen bryndzových halušiek a kapustnice, ale také mezinárodních kulinářských specialit. Věděli jste, že ve Vysokých Tatrách si můžete pochutnat také na lahodné italské pizze, ochutnat asijskou kuchyni nebo se zakousnout do šťavnatého steaku z místních farem? Gastronomická mapa Vysokých Tater kombinuje kulinářské umění různých zemí podle vašich chutí. Zapomeňte na fast food, posaďte se k prostřenému stolu a cítíte se jako opravdový host!

Poprad – vánoční město pod horami

V zimě je Poprad více než jen bránou do Tatry – je to vánoční srdce regionu.

Na náměstí sv. Egidiuse se vzduch naplňuje vůní perníku, punče a horké čokolády a každý kout zdobí světla. Během adventu se konají živá hudba, koncerty, koledy a trhy s řemeslnými výrobky. Celé město vyzařuje rodinnou atmosféru a teplo, které kontrastuje se zimou v horách. Nejkrásnější Vánoce na Slovensku jsou každou zimu v Popradu.

Spišská Sobota – chuť historie a Tater

Jen pár minut od centra Popradu se nachází Spišská Sobota, historická čtvrť s kamenným náměstím, měšťanskými domy a restauracemi, které patří ke gastronomické elitě regionu. V zimě hoří svíčky, v krbu praská dřevo a podávají se pokrmy kombinující tradici s moderní kuchyní – pstruzi z horských potoků, tatranské bylinky a domácí vína, kulinářské zážitky v prostředí, které dýchá historií.

Zimní turistika – ticho, sníh a dech hor

Zimní Tatry nejsou jen pro lyžaře.

Stovky návštěvníků každý rok objevují jejich kouzlo na zimních turistických trasách, které vedou lesy, údolími a vyhlídkami se zasněženými vrcholky. Nejoblíbenější trasy vedou z Hrebienku k vodopádům Studený potok a Rainerově útulni, z Tatranské Lomnice ke Skalnatému plesu nebo ze Štrbského Plesa k Popradskému plesu. Zkušenější turisté se vydávají na túry do vyšších nadmořských výšek, například k Zamkovské nebo Zbojníckej chate, kde si mohou vychutnat voňavý čaj s medem. Zimní turistika v Tatrách nabízí autentický kontakt s přírodou, bezpečné trasy a jedinečný klid, který v rušných letoviscích jen tak nenajdete.

Proč práve zima v Tatrách?

Protože zima má tady duši. Nejde jen o sníh – jde o ticho, světlo, vůni jehličí a okamžiky, které vám zůstanou v paměti. Tatry v zimě jsou autentické a klidné a nic nemůže nahradit zvuk křupajícího sněhu pod nohama!

NEJLEPŠÍ TIPY:

• Tatranská Lomnica – nejdelší sjezdovka na Slovensku

• Štrbské Pleso – nová lanovka a rodinná atmosféra

• Starý Smokovec – nejvýše položená ledová plocha a zimní turistika

• Hrebienok – sáňkařská dráha, Tatra Ice Dome, legendy a ticho hor

• Poprad – vánoční trhy, termální aquapark, historie a gastronomie

Zimní radovánky – koulování a sníh

V Tatrách se návštěvníci mohou těšit na spolehlivou sněhovou pokrývku a sjezdovky a louky jsou ideální pro koulování, stavění sněhuláků nebo sáňkování, což z Tater dělá ideální zimní středisko pro rodiny. Pro mnoho návštěvníků jsou právě tyto zimní zážitky se sněhem hlavním důvodem, proč si jako cíl zimní dovolené na Slovensku vybírají Vysoké Tatry!

Ekologická doprava s turistickou kartou

Vysoké Tatry dbají na ekologickou dopravu – jednotlivá střediska a oblíbené destinace spojují moderní autobusy a tramvaje. Držitelé tatranské turistické karty mohou tramvaje využívat zdarma a získávají slevy na atrakce, čímž šetří čas i peníze.

Díky tomu jsou Tatry snadno dostupnou, ekologickou a pohodlnou zimní destinací pro rodiny i jednotlivce. Lyžaři budou i letos v zimě přepravováni bezplatně kyvadlovým autobusem. Nechte své auto a starosti na parkovišti a užijte si volný čas naplno. Dostupnost Vysokých Tater je umocněna tím, že Poprad jakožto vstupní brána je mezinárodním dopravním uzlem – pro dopravu vlakem, autobusem, letadlem a díky své poloze přímo u dálnice také pohodlně autem.

Realizované s podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu SR.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Komerční sdělení
Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Po rozsáhlé rekonstrukci se v centru západočeské metropole znovu otevřela prodejna Rock Point Plzeň. Ta je největším specializovaným outdoorovým centrem v Plzeňském kraji.

Dva bratři se z rodinného truhlářství vydali vlastní cestou

Komerční sdělení
Bratři Martin a Roman Parolkovi

Bratři Martin a Roman Parolkovi se z hájemství truhlárny svého otce odvážně vrhli do světa online byznysu, kterému zpravidla dominují obří hráči.

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

V Paskově pokračuje obnova historických zámeckých budov i parku

Komerční sdělení
Dům porybného před zahájením rekonstrukce v lednu 2025

Po dlouhých letech pečlivé přípravy, projektování a shánění potřebných finančních prostředků se paskovský zámek letos na jaře konečně dočkal zahájení tolik očekávané a nezbytné rekonstrukce.

Dovolená ve Vysokých Tatrách 2025: Zima, jež přináší skutečné zážitky

Komerční sdělení

Vysoké Tatry – srdce Slovenska a nejmenší velehory na světě – se opět oblékly do bílé. Zimní sezona 2025 slibuje novinky, které posunou zážitky z hor na novou úroveň.

15. listopadu 2025

Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení

Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard,...

14. listopadu 2025  14:20

Protipožární okna pro developery a průmysl bez kompromisu

Komerční sdělení
a

Protipožární zasklení už dávno není jen položka v rozpočtu. Je to prvek, který rozhoduje o bezpečnosti lidí, kontinuitě provozu i výsledku kolaudace. Kdo projektuje komerční budovy, logistiku nebo...

14. listopadu 2025  12:18

Chomutov hledá ředitele či ředitelku svého zooparku

Komerční sdělení

Zoopark Chomutov, nacházející se v těsné blízkosti Kamencového jezera, je největší zoologickou zahradou v České republice, alespoň co do rozlohy – má totiž neuvěřitelných 112 hektarů.

14. listopadu 2025

Teplárny Brno: Srdce energetického ekosystému moderního města

Komerční sdělení

Teplárny Brno letos oslavily 95 let své existence. Z tradičního dodavatele tepla se za tu dobu staly moderním poskytovatelem komplexních energetických služeb: tepla, elektřiny, plynu, chladu,...

14. listopadu 2025

Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Komerční sdělení
Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Češi se začínají učit novému typu domácí pohody. Nejde o to, aby se kuchyň proměnila v laboratoř umělé inteligence, ale aby doma všechno dávalo trochu větší smysl. Znáte pojem neviditelná zátěž?

14. listopadu 2025

Revoluce v advokátních úschovách realitních financí

Komerční sdělení
Advokátní úschova

Novela Advokátního zákona přináší vyšší ochranu klientů při realitních transakcích. Ačkoliv její hlavní část nabyla účinnosti již v dubnu 2025, klíčový prvek - Garanční fond České advokátní komory -...

13. listopadu 2025  1:06

Zákazníci budou šetřit stovky korun za dodávku elektřiny i příští rok

Komerční sdělení

Zákazníci společnosti E.ON budou mít nižší ceny za dodávku energií i v roce 2026.

13. listopadu 2025

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

13. listopadu 2025

Východní Krušnohoří chráníme společně: Lesy ČR a kraj podepsaly dohodu

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (vlevo) a generální ředitel Lesů ČR...

Ochrana přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a jejím nejbližším okolí je cílem dohody, kterou podepsali v Ústí nad Labem generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík s...

13. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.