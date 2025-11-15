Dovolená ve Vysokých Tatrách 2025: Zima, jež přináší skutečné zážitky

Od skvělého lyžování, včetně nové lanovky na Štrbském plese, přes Tatranský ledový dóm na Hrebienku, neuvěřitelnou vánoční atmosféru v Popradu, sportovní výzvy a gurmánské odměny Vysoké Tatry dokazují, že zima zde není jen o lyžování, ale také o emocích, chutích a příbězích pod vrcholky hor. Díky tomu Tatry nedávno získaly ocenění Travel Book Award pro nejlepší skrytý klenot Evropy od největšího německého cestovatelského portálu TravelBook.de.
Nová lanovka na Štrbském plese: rychlejší, tišší, pohodlnější
Od prosince 2025 nahradí starou lanovku z roku 1976 nová 8místná lanovka Leitner v exkluzivním designu Pininfarina. Moderní technologie s odpojitelnými sedadly zajistí pohodlnou jízdu a kapacitu až 2 400 osob za hodinu.
Lanovka bude přepravovat lyžaře ze sjezdovky Interski až na Medvedí kopu, odkud budou moci sjet k lanovce Furkot nebo po sjezdovkách Interski a Turistická, čímž se rozšíří možnosti lyžařů.
Sedačky jsou vyhřívané a chráněné bublinovým krytem, takže i za větrného počasí bude jízda pohodlná – ideální pro rodiny s dětmi.
Lyžařská střediska Vysokých Tater nabízejí sjezdovky pro začátečníky i zkušené lyžaře.
• Tatranská Lomnica je známá nejdelší sjezdovkou na Slovensku, moderními lanovkami a perfektně upravenými sjezdovkami všech obtížností.
• Štrbské Pleso nabízí panoramatické sjezdovky a rodinnou atmosféru a od sezony 2025 bude disponovat také novou 8místnou lanovkou Leitner.
• Starý Smokovec a Hrebienok jsou ideální pro denní i noční sáňkování na 2,5 km dlouhé dráze z Hrebienku do Starého Smokovce. Jakubkova lúka nabízí snadné sjezdovky pro první lyžařské pokusy dětí.
Tatranský ledový dům – ledová nádhera pod tatranským nebem
Tatranský ledový dům, symbol zimy ve Vysokých Tatrách, opět roste na Hrebienku.
Dvě stě dvacet pět tun ledu bude použito k vytvoření uměleckého díla, které každoročně obdivují desítky tisíc návštěvníků. Letos přinese nové téma, světelné efekty a prostor, kde se mísí ticho s obdivem. Ve večerním osvětlení vypadá jako ledová katedrála – místo, kde zima dýchá uměním. I tuto zimu se v Tatranském ledovém dómu budou konat koncerty a akce, které dodají této ledové kráse kouzelnou atmosféru.
Vysoké Tatry – ráj zimních sportů
Lyžařská střediska jako Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec nabízejí upravené sjezdovky, moderní lanovky a zázemí pro lyžaře všech úrovní.
Běžkaři si užijí trasy na Štrbském plese, sáňkaři na Hrebienku a bruslaři na kluzištích v Popradu a Starém Smokovci.
V zimě je ve Vysokých Tatrách více než 70 km upravených běžeckých tratí a přímo na Štrbském plese najdete také špičkové běžecké centrum s moderním vybavením a možností zapůjčení výstroje. Kromě běžeckého lyžování se Vysoké Tatry staly jedním z nejnavštěvovanějších míst pro milovníky skialpinismu, kteří si užívají kombinaci náročného terénu a neuvěřitelných panoramatických výhledů.
Horké bazény v termálním aquaparku v Popradu vám dodají novou energii.
Po dni stráveném na sjezdovkách nebo turistických stezkách je aquapark v Popradu ideálním místem k odpočinku a zábavě. Komplex nabízí termální bazény, tobogány, wellness a sauny s panoramatickým výhledem na Vysoké Tatry. Aquapark je vhodný pro rodiny s dětmi i pro páry, které hledají kombinaci relaxace, zábavy a horské atmosféry.
Teplá voda a procedury obnoví energii po zimních sportech a třešničkou na dortu je špičkové Wellness & Spa s parními a suchými saunami, oblíbenými saunovými shows a privátním bazénem v útulném prostředí.
Když den končí, restaurace v Tatrách se naplní vůní nejen bryndzových halušiek a kapustnice, ale také mezinárodních kulinářských specialit. Věděli jste, že ve Vysokých Tatrách si můžete pochutnat také na lahodné italské pizze, ochutnat asijskou kuchyni nebo se zakousnout do šťavnatého steaku z místních farem? Gastronomická mapa Vysokých Tater kombinuje kulinářské umění různých zemí podle vašich chutí. Zapomeňte na fast food, posaďte se k prostřenému stolu a cítíte se jako opravdový host!
Poprad – vánoční město pod horami
V zimě je Poprad více než jen bránou do Tatry – je to vánoční srdce regionu.
Na náměstí sv. Egidiuse se vzduch naplňuje vůní perníku, punče a horké čokolády a každý kout zdobí světla. Během adventu se konají živá hudba, koncerty, koledy a trhy s řemeslnými výrobky. Celé město vyzařuje rodinnou atmosféru a teplo, které kontrastuje se zimou v horách. Nejkrásnější Vánoce na Slovensku jsou každou zimu v Popradu.
Spišská Sobota – chuť historie a Tater
Jen pár minut od centra Popradu se nachází Spišská Sobota, historická čtvrť s kamenným náměstím, měšťanskými domy a restauracemi, které patří ke gastronomické elitě regionu. V zimě hoří svíčky, v krbu praská dřevo a podávají se pokrmy kombinující tradici s moderní kuchyní – pstruzi z horských potoků, tatranské bylinky a domácí vína, kulinářské zážitky v prostředí, které dýchá historií.
Zimní turistika – ticho, sníh a dech hor
Zimní Tatry nejsou jen pro lyžaře.
Stovky návštěvníků každý rok objevují jejich kouzlo na zimních turistických trasách, které vedou lesy, údolími a vyhlídkami se zasněženými vrcholky. Nejoblíbenější trasy vedou z Hrebienku k vodopádům Studený potok a Rainerově útulni, z Tatranské Lomnice ke Skalnatému plesu nebo ze Štrbského Plesa k Popradskému plesu. Zkušenější turisté se vydávají na túry do vyšších nadmořských výšek, například k Zamkovské nebo Zbojníckej chate, kde si mohou vychutnat voňavý čaj s medem. Zimní turistika v Tatrách nabízí autentický kontakt s přírodou, bezpečné trasy a jedinečný klid, který v rušných letoviscích jen tak nenajdete.
Proč práve zima v Tatrách?
Protože zima má tady duši. Nejde jen o sníh – jde o ticho, světlo, vůni jehličí a okamžiky, které vám zůstanou v paměti. Tatry v zimě jsou autentické a klidné a nic nemůže nahradit zvuk křupajícího sněhu pod nohama!
NEJLEPŠÍ TIPY:
• Tatranská Lomnica – nejdelší sjezdovka na Slovensku
• Štrbské Pleso – nová lanovka a rodinná atmosféra
• Starý Smokovec – nejvýše položená ledová plocha a zimní turistika
• Hrebienok – sáňkařská dráha, Tatra Ice Dome, legendy a ticho hor
• Poprad – vánoční trhy, termální aquapark, historie a gastronomie
Zimní radovánky – koulování a sníh
V Tatrách se návštěvníci mohou těšit na spolehlivou sněhovou pokrývku a sjezdovky a louky jsou ideální pro koulování, stavění sněhuláků nebo sáňkování, což z Tater dělá ideální zimní středisko pro rodiny. Pro mnoho návštěvníků jsou právě tyto zimní zážitky se sněhem hlavním důvodem, proč si jako cíl zimní dovolené na Slovensku vybírají Vysoké Tatry!
Ekologická doprava s turistickou kartou
Vysoké Tatry dbají na ekologickou dopravu – jednotlivá střediska a oblíbené destinace spojují moderní autobusy a tramvaje. Držitelé tatranské turistické karty mohou tramvaje využívat zdarma a získávají slevy na atrakce, čímž šetří čas i peníze.
Díky tomu jsou Tatry snadno dostupnou, ekologickou a pohodlnou zimní destinací pro rodiny i jednotlivce. Lyžaři budou i letos v zimě přepravováni bezplatně kyvadlovým autobusem. Nechte své auto a starosti na parkovišti a užijte si volný čas naplno. Dostupnost Vysokých Tater je umocněna tím, že Poprad jakožto vstupní brána je mezinárodním dopravním uzlem – pro dopravu vlakem, autobusem, letadlem a díky své poloze přímo u dálnice také pohodlně autem.
Realizované s podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu SR.