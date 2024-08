Dovolená u vody? Vyplujte na Stezku Vltavy!

Na Vltavu můžete vyplout na vyhlídkové lodi, vypůjčeném člunu či paddleboardu nebo dokonce strávit dovolenou v hausbótu. Milovníky cyklistiky potěší cyklistická stezka podél břehů, v horkých dnech pak řeka osvěží. Plavcům vstup do vody usnadňují koupací mola.

Takzvaná Stezka Vltavy se táhne podél toku řeky od Boršova nad Vltavou, přes České Budějovice a Hlubokou nad Vltavou až po Týn nad Vltavou. Tento úsek nabízí řadu aktivit přímo na vodě, nebo v její těsné blízkosti. Vyrazit na vodu můžete na malých plavidlech jako jsou paddleboardy, šlapadla a veslice, nebo se stát kapitánem a půjčit si motorový člun v jedné z půjčoven. Nepotřebujete k tomu žádné speciální oprávnění. Stačí věk nad 18 let, krátké zaškolení a můžete plout za dobrodružstvím. Například na jednom ze čtyř vodních zdymadel s rozdílem hladin 3 až 15 metrů, v historickém jádru Budějovic, pod zámkem Hluboká nebo v krásné přírodě Hněvkovické přehrady u Hluboké nad Vltavou. Její břehy lemují staré obory a skály, na kterých je umístěna také nejdelší česká zajištěná lezecká trasa nad vodní hladinou, 720 m dlouhá Ferrata Hluboká. Pro ty, kteří se nechtějí starat o kormidlování samotné, jsou připraveny pravidelné lodní linky, na kterých splujete celou Stezku Vltavy, objevíte centrum Českých Budějovic a soutok Vltavy a Malše nebo se vydáte do Zoo Hluboká přes Munický rybník.

Hausbótem po Vltavě

Dovolenou lze strávit také přímo na vodě v plovoucím hausbotu nebo v obytné lodi. Půjčovnu Lodě Česko najdete ve sportovním přístavu v Českém Vrbném v blízkosti Českých Budějovic. Klidnou plavbou pak zdoláte řeku až k Orlické přehradě a cestou navštívíte místa v okolí. Například Zámek Hluboká, Karlův Hrádek u vorařské obce Purkarec nebo třeba historické podzemí a potahovou stezku v Týně nad Vltavou či nedaleký soutok Vltavy a Lužnice. Na jednotlivých zastávkách můžete bezpečně přistát u břehu díky instalovaným molům. K plavbě na hausbótu nepotřebujete řidičské oprávnění, stačí zaškolení před vyplutím a můžete si užívat netradiční zážitek na palubě.

Pokud jste příznivci klasického vodáctví, ale chcete se vyhnout davům, můžete zvolit klidnou část řeky mezi Boršovem nad Vltavou a centrem Českých Budějovic. Na paddleboardu nebo kanoi ho sjedete za zhruba tři hodiny, na raftu o hodinu déle. K boršovské půjčovně lodí vás z centra města doveze MHD linka číslo 7, takže auto nebudete muset vůbec řešit. Veškeré informace o možnostech, jak strávit dovolenou u vody na Stezce Vltavy naleznete na www.stezkavltavy.cz.

Na kole z Boršova až do Týna nad Vltavou

Vyznavači cyklistiky jistě ocení přibývající kilometry nových cyklostezek podél břehů Vltavy. Nejnovější úsek z Boršova nad Vltavou do centra Českých Budějovic postupně ožívá a cyklisté po trase najdou již několik občerstvovacích zastávek, stále však patří k těm méně frekventovaným. Na něj pak navazuje velmi oblíbená stezka směřující do Hluboké nad Vltavou a dále do Týna nad Vltavou. Tyto trasy jsou součástí takzvané Vltavské cyklistické cesty, která v následujících letech propojí Lipensko s Budějovickem a vytvoří cyklistickou stezku napříč celými jižními Čechami. V současnosti můžete zvolit značené cesty evropské dálkové trasy EuroVelo 7, po kterých pohodlně projedete v blízkosti řeky až do Týna nad Vltavou.