Dovolená snů s cashbackem

Letošní léto bude pro značnou část Čechů ve znamení tuzemské dovolené. Někteří si užijí Krkonoše, jiní Lipno a další třeba Pálavu. Protože bude v Česku nejspíš stejně plno jako v minulém roce, není radno s objednávkou tuzemské dovolené příliš otálet.

Podobné to bude s dovolenou na Slovensku i v Rakousku, kde také očekávají velkou poptávku místních.

O poznání jednodušší to budou mít cestovatelé do některé z přímořských zemí. Zde místní hoteliéři vyhlížejí nadcházející sezónu o poznání nervózněji. Je téměř jisté, že turistů nebude tolik jako v sezónách „před covidem“. Zde je tedy mnohem větší prostor výběru, a to i v případě rezervace na poslední chvíli.

Některé věci mají ale všichni dovolenkáři společné.

1. Bezplatné zrušení rezervace pár dní předem

Rezervaci ubytování přes Booking, můžete zcela bezplatně zrušit týden předem a nebude vás to stát ani korunu. Booking přitom nabízí ubytování v hotelech, penzionech, ale v nabídce je i individuální ubytování v soukromí. Booking garantuje bezplatené zrušení rezervace týden předem, ale některá ubytovací zařízení nabízejí možnost bezplatného zrušení ještě kratší, třeba jen dva dny před plánovaným odjezdem.

2. Peníze zpět po návratu – tzv. cashback

Pokud jste uživateli cashback portálu PlnaPenezenka.cz, dostanete po návratu z dovolené část peněz, které za dovolenou zaplatíte, zpět. Tato služba je zcela zdarma. Pokud zde máte vytvořený uživatelský účet a prokliknete se před nákupem dovolené přes Plnou Peněženku na některý z partnerských webů (např. právě Booking, ale třeba i Kiwi, Rentalcars, Hotels nebo Chata.cz), dostanete po návratu část ze zaplacené částky zpět na váš účet.

3. Peníze nejen z ubytování

Peníze zpět přes Plnou Peněženku získáte i při nákupu letenek, půjčení automobilu nebo třeba při sjednání cestovního pojištění. Ani to ale není vše. Tzv. cashback získáte ve více než 840 e-shopech. Nechybí třeba oblíbené About You, Dr. Max, Okay elektro nebo Zoohit.

Nákup dovolené a vánočních dárků bývají dva největší výdaje v roce. Jsou to tedy zároveň nejlepší příležitosti, jak získat na cashbacku co nejvíc peněz zpět. Pokud ještě nemáte svůj účet na Plné Peněžence, registrujte se zdarma hned. Plná Peněženka existuje již 9 let a peníze s ní šetří už stovky tisíc Čechů.